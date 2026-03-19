Seis jogadores que retornam e dois estreantes: Julian Nagelsmann surpreende apenas com uma escolha na sua primeira convocação para a seleção alemã neste ano de Copa do Mundo

No entanto, está na lista — e aqui podemos falar de uma pequena surpresa — Anton Stach, do Leeds United. Nagelsmann havia reconhecido que o meio-campista estava se saindo “bem” no Leeds, mas também destacou sua suposta fraqueza nos duelos aéreos e no solo.

“Ele não é extremamente forte no jogo aéreo e também não é o melhor nos duelos, mas sim alguém que gosta de ter o jogo à sua frente”, disse Nagelsmann na época: “Achei que sua melhor posição no Hoffenheim era o papel central na zaga de três, de onde ele passou para a posição de volante.”

Na sequência disso, era de se esperar que Stach, após a decepção em novembro do ano passado, mais uma vez não fosse convocado para a seleção alemã. Mas agora as coisas aconteceram de outra forma. O jogador de 27 anos foi convocado pela primeira vez em quase quatro anos para um estágio da seleção principal e, assim, lidera um grupo de seis jogadores que retornam.

Pois, além de Stach, também retornarão, como esperado, os titulares Antonio Rüdiger (Real Madrid) e Kai Havertz (Arsenal), que estavam há muito tempo lesionados. Especialmente o retorno de Havertz, que deve ser titular na ponta de ataque com Nagelsmann, era aguardado com grande expectativa pelo técnico da seleção alemã. Sobre Rüdiger, Nagelsmann destacou que ele precisa estar “100% em forma e saudável”: “Se ele tiver aquelas dores que às vezes sentia conosco, não vai atingir seu limite de desempenho, e isso não faz sentido.”

Mas o contrário parece ser o caso agora, após ter superado lesões no joelho e nos músculos. Rüdiger reconquistou sua vaga de titular na zaga do Real Madrid e impressionou nas partidas das oitavas de final contra o Manchester City.

Completam o sexteto de retornantes Pascal Groß, que voltou a ser titular no Brighton & Hove após sua saída do BVB no meio do ano, e a dupla do Stuttgart, Deniz Undav e Josha Vagnoman, que está de volta pela primeira vez em quase exatamente três anos e desde sua estreia pela seleção alemã. Atualmente, ele é o único reserva nominal de Nagelsmann para o lateral-direito Joshua Kimmich, que está em boa forma.