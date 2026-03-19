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NagelsmannGetty Images
Jonas Rütten

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Seis jogadores que retornam e dois estreantes: Julian Nagelsmann surpreende apenas com uma escolha na sua primeira convocação para a seleção alemã neste ano de Copa do Mundo

A seleção alemã dá início ao ano da Copa do Mundo. Com sua primeira convocação, o técnico da seleção não causa grande surpresa.

A DFB divulgou a primeira convocação para o ano da Copa do Mundo de 2026 e, ao contrário do que se esperava após sua polêmica entrevista à revista *kicker*, Julian Nagelsmann causou poucas surpresas.

Pois já naquela época dava para perceber que o astro em ascensão Said El Mala, do 1. FC Köln, e o meio-campista Angelo Stiller, do Stuttgart, teriam dificuldades para entrar na convocação para os amistosos contra a Suíça (27 de março) e Gana (30 de março). E assim, como era de se esperar, os dois nomes estão ausentes. 

  • No entanto, está na lista — e aqui podemos falar de uma pequena surpresa — Anton Stach, do Leeds United. Nagelsmann havia reconhecido que o meio-campista estava se saindo “bem” no Leeds, mas também destacou sua suposta fraqueza nos duelos aéreos e no solo. 

    “Ele não é extremamente forte no jogo aéreo e também não é o melhor nos duelos, mas sim alguém que gosta de ter o jogo à sua frente”, disse Nagelsmann na época: “Achei que sua melhor posição no Hoffenheim era o papel central na zaga de três, de onde ele passou para a posição de volante.”

    Na sequência disso, era de se esperar que Stach, após a decepção em novembro do ano passado, mais uma vez não fosse convocado para a seleção alemã. Mas agora as coisas aconteceram de outra forma. O jogador de 27 anos foi convocado pela primeira vez em quase quatro anos para um estágio da seleção principal e, assim, lidera um grupo de seis jogadores que retornam.

    Pois, além de Stach, também retornarão, como esperado, os titulares Antonio Rüdiger (Real Madrid) e Kai Havertz (Arsenal), que estavam há muito tempo lesionados. Especialmente o retorno de Havertz, que deve ser titular na ponta de ataque com Nagelsmann, era aguardado com grande expectativa pelo técnico da seleção alemã. Sobre Rüdiger, Nagelsmann destacou que ele precisa estar “100% em forma e saudável”: “Se ele tiver aquelas dores que às vezes sentia conosco, não vai atingir seu limite de desempenho, e isso não faz sentido.”

    Mas o contrário parece ser o caso agora, após ter superado lesões no joelho e nos músculos. Rüdiger reconquistou sua vaga de titular na zaga do Real Madrid e impressionou nas partidas das oitavas de final contra o Manchester City. 

    Completam o sexteto de retornantes Pascal Groß, que voltou a ser titular no Brighton & Hove após sua saída do BVB no meio do ano, e a dupla do Stuttgart, Deniz Undav e Josha Vagnoman, que está de volta pela primeira vez em quase exatamente três anos e desde sua estreia pela seleção alemã. Atualmente, ele é o único reserva nominal de Nagelsmann para o lateral-direito Joshua Kimmich, que está em boa forma. 

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  • Lennart KarlGetty Images

    A necessidade de Nagelsmann em uma posição crítica e dois novatos do FC Bayern

    Benjamin Henrichs ainda está longe de atingir seu melhor nível de desempenho após a ruptura do tendão de Aquiles sofrida em dezembro de 2024. Ridle Baku, que havia chamado a atenção nas eliminatórias da Copa do Mundo em novembro com um gol e uma assistência, também ainda não recuperou sua melhor forma em Leipzig.

    Enquanto isso, Lennart Karl e Jonas Urbig, do FC Bayern, são novidades absolutas. Enquanto Urbig brilha em alguns momentos em seu papel como substituto do sempre lesionado Manuel Neuer no clube campeão, Karl, de 18 anos, também recuperou a forma da primeira metade da temporada após uma queda de rendimento no início do ano, o que, na opinião de vários especialistas, já lhe teria garantido uma convocação para a seleção alemã naquela época.

    “Não tenho a expectativa de que ele se torne titular para, então, participar da Copa do Mundo. Pois isso não vai acontecer”, observou Nagelsmann no início de março: “Mas ele precisa adquirir um certo ritmo; para jogadores jovens, a autoconfiança é fundamental. Ele não pode chegar até nós e ser um coadjuvante, mas sim trazer essa frescura juvenil e essa ousadia.”

    Karl voltou a mostrar essa “ousadia” com mais frequência recentemente, vestindo a camisa do FC Bayern. Em sua primeira temporada profissional de verdade, ele soma atualmente oito gols e seis assistências em 34 jogos. Talvez o jovem também tenha se beneficiado do fato de que Jamal Musiala, em acordo com o Bayern, mais uma vez não pode jogar pela seleção nacional. O jogador de 23 anos vem sofrendo há uma semana com dores no tornozelo, consequência de uma grave lesão sofrida no verão durante o Mundial de Clubes, e também está afastado do clube no momento.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Estrelas do BVB ficam de fora sob o comando de Nagelsmann – Füllkrug não está na lista

    Além das decisões difíceis do técnico da seleção alemã em relação a Stiller e El Mala, a não convocação de Maximilian Beier deve ter sido recebida com surpresa, pelo menos em Dortmund. 

    Beier conquistou uma vaga de titular no BVB nas últimas semanas e está atualmente em excelente forma. Nos últimos doze jogos da Bundesliga, ele marcou cinco gols e deu quatro assistências. No entanto, isso não foi suficiente para ele, assim como para Karim Adeyemi. Niclas Füllkrug, que atualmente não passa de um reserva no AC Milan e marcou apenas um gol, também não está na lista. 

    Nadiem Amiri, que voltou à seleção nacional em março do ano passado sob o comando de Nagelsmann após quase cinco anos, também está ausente da convocação atual. No entanto, não por motivos de desempenho. O jogador de 29 anos está novamente tendo uma temporada excelente no Mainz 05 (15 gols, 3 assistências), mas vem lutando há semanas contra uma lesão persistente no calcanhar.

  • Seleção da DFB: O elenco da Seleção Alemã

    PosiçãoJogadorClube
    GoleiroOliver BaumannTSG Hoffenheim
    GoleiroAlexander NübelVfB Stuttgart
    GoleiroJonas UrbigFC Bayern de Munique
    DefesaWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefesaNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefensivoPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefesaJoshua KimmichFC Bayern de Munique
    DefensivoAleksandar PavlovicFC Bayern de Munique
    DefensivoDavid RaumRB Leipzig
    DefesaAntonio RüdigerReal Madrid
    DefesaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefesaAnton StachLeeds United
    DefensivoJonathan TahFC Bayern de Munique
    DefensivoMalick ThiawNewcastle United
    DefesaJosha VagnomanVfB Stuttgart
    OfensivoLeon GoretzkaFC Bayern de Munique
    AtaqueSerge GnabryFC Bayern de Munique
    AtaqueKai HavertzArsenal
    AtaqueLennart KarlFC Bayern de Munique
    AtaqueJamie LewelingVfB Stuttgart
    AtaqueFelix NmechaBorussia Dortmund
    AtaqueLeroy SanéGalatasaray Istambul
    AtaqueKevin SchadeFC Brentford
    AtaqueDeniz UndavVfB Stuttgart
    AtaqueFlorian WirtzFC Liverpool
    AtaqueNick WoltemadeNewcastle United
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