Assim, todos os seis jogadores não têm mais “futuro” no clube de Hesse e devem deixar o clube ainda neste verão, a fim de injetar mais receitas de transferências nos cofres do Eintracht.

Ngankam (Wolfsberger AC), Nkounkou (FC Turim), Dina Ebimbe (Stade Brest) e Simoni (1. FC Kaiserslautern) voltaram a Frankfurt após empréstimos na última temporada; portanto, sua saída não é, de forma alguma, uma surpresa.

Já no caso de Batshuayi, seu contrato atual vai apenas até 2027 — este verão é, portanto, a última oportunidade para a SGE conseguir arrecadar uma quantia de transferência pelo atacante, que não faz mais parte dos planos do novo técnico Adi Hütter.