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Eintracht FrankfurtIMAGO / Jan Huebner
Christian Guinin

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Seis jogadores devem deixar o clube! É revelada uma lista gigantesca de dispensas no clube da Bundesliga

Bundesliga
Mercado da bola
Eintracht Frankfurt
M. Batshuayi
J. Ngankam
N. Nkounkou
E. Ebimbe
N. Futkeu
S. Simoni

Aparentemente, o Eintracht Frankfurt ainda permitirá que alguns jogadores deixem o clube nesta janela de transferências.

Conforme consta de uma reportagem da Sky, no início dos treinos do SGE, Niels Nkounkou, Jessic Ngankam, Junior Dina Ebimbe, Simon Simoni, Noel Futkeu e Michy Batshuayi treinaram separadamente do restante da equipe.

  • Assim, todos os seis jogadores não têm mais “futuro” no clube de Hesse e devem deixar o clube ainda neste verão, a fim de injetar mais receitas de transferências nos cofres do Eintracht.

    Ngankam (Wolfsberger AC), Nkounkou (FC Turim), Dina Ebimbe (Stade Brest) e Simoni (1. FC Kaiserslautern) voltaram a Frankfurt após empréstimos na última temporada; portanto, sua saída não é, de forma alguma, uma surpresa.

    Já no caso de Batshuayi, seu contrato atual vai apenas até 2027 — este verão é, portanto, a última oportunidade para a SGE conseguir arrecadar uma quantia de transferência pelo atacante, que não faz mais parte dos planos do novo técnico Adi Hütter.

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  • Adit Hütter warnt die Spieler von eintracht Frankfurt.GEPA

    Noah Futkeu deve ser vendido, apesar de suas excelentes atuações no Greuther Fürth

    No caso de Futkeu, o Frankfurt exerceu sua cláusula de recompra e trouxe o atacante de volta ao clube após apenas um ano no SpVgg Greuther Fürth, onde ele se destacou como uma das revelações da 2.ª Liga, com 19 gols e cinco assistências.

    No entanto, parece que o Eintracht chegou à conclusão de que não quer contar com o jogador de 23 anos na próxima temporada — em vez disso, Futkeu deve ser vendido por uma boa quantia a outro clube.

    De qualquer forma, após uma temporada irregular, o SGE está obrigado a gerar um superávit maior nas transferências para cobrir as despesas correntes. Em oitavo lugar na tabela, o clube não conseguiu se classificar para as competições internacionais.

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