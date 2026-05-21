Seis horas antes do anúncio oficial: a DFB divulga o primeiro jogador convocado para a Copa do Mundo

No caso de Kimmich, trata-se de sua esposa, Lina, e de um amigo de infância. Nagelsmann descreve o jogador do Bayern como “um exemplo a ser seguido por muitos meninos e meninas que jogam futebol e querem se tornar jogadores profissionais, porque você simplesmente sempre segue em frente com uma ambição extremamente positiva”. O técnico da seleção alemã continua: “Estou muito feliz por você também ser meu líder em campo, por liderar a equipe e, idealmente, levá-la ao título da Copa do Mundo! Continue sendo como você é, dê tudo de si — um jogador excepcionalmente bom, uma pessoa excepcionalmente boa. Estou torcendo por você.”

A esposa de Kimmich fala de seu Joshua como seu “melhor amigo”, um “marido fantástico e pai ainda melhor. Estamos orgulhosos e gratos por podermos formar uma grande família junto com você. Obrigada por existir.”