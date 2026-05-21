Desta vez, porém, a campanha na internet só começou seis horas antes do anúncio da lista completa de 26 convocados pelo técnico da seleção alemã em Frankfurt (13h) — começando pelo capitão Joshua Kimmich.
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Seis horas antes do anúncio oficial: a DFB divulga o primeiro jogador convocado para a Copa do Mundo
Até a apresentação de todos os jogadores convocados para a Copa do Mundo, com destaque para o retorno sensacional de Manuel Neuer no Campus da DFB, os nomes de doze estrelas para o torneio nos EUA, México e Canadá (de 11 de junho a 19 de julho) devem ser divulgados antecipadamente. Todos receberão um pequeno vídeo em que, além do técnico da seleção alemã, amigos ou familiares também falam sobre “seus” jogadores convocados para a Copa do Mundo.
Nagelsman sobre Kimmich: “Estou muito feliz por você ser o meu líder em campo”
No caso de Kimmich, trata-se de sua esposa, Lina, e de um amigo de infância. Nagelsmann descreve o jogador do Bayern como “um exemplo a ser seguido por muitos meninos e meninas que jogam futebol e querem se tornar jogadores profissionais, porque você simplesmente sempre segue em frente com uma ambição extremamente positiva”. O técnico da seleção alemã continua: “Estou muito feliz por você também ser meu líder em campo, por liderar a equipe e, idealmente, levá-la ao título da Copa do Mundo! Continue sendo como você é, dê tudo de si — um jogador excepcionalmente bom, uma pessoa excepcionalmente boa. Estou torcendo por você.”
A esposa de Kimmich fala de seu Joshua como seu “melhor amigo”, um “marido fantástico e pai ainda melhor. Estamos orgulhosos e gratos por podermos formar uma grande família junto com você. Obrigada por existir.”