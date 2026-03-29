World Cup 2026 FIFA Trump concerns GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Seis grandes preocupações antes da Copa do Mundo de 2026: as restrições de viagem impostas por Donald Trump, os preços exorbitantes dos ingressos e a guerra contra o Irã

Em novembro, tivemos a mais emocionante demonstração possível da magia da Copa do Mundo. A história foi feita na Jamaica, quando Curaçao se tornou a menor nação a se classificar, ao empatar em 0 a 0 com os Reggae Boys em Kingston. Em outras partes da CONCACAF, o Haiti conseguiu garantir uma vaga na fase final pela primeira vez em 50 anos com uma vitória por 2 a 0 sobre a Nicarágua — apesar de não ter conseguido disputar nenhuma partida em casa devido ao conflito em curso na ilha caribenha.

Na Europa, a Escócia se classificou para sua primeira Copa do Mundo desde 1998 com uma vitória dramática e espetacular por 4 a 2 sobre a Dinamarca, que contou com um gol de bicicleta de Scott McTominay, um gol decisivo de Kieran Tierney aos 93 minutos e Kenny McLean provocando cenas de comemoração frenética no Hampden Park ao marcar de dentro do seu próprio campo praticamente no último lance da partida.

Houve puro pandemônio em Budapeste também, quando Troy Parrott, após marcar dois gols decisivos na surpreendente vitória por 2 a 0 sobre Portugal, completou um hat-trick histórico contra a Hungria, garantindo à República da Irlanda uma vaga nas repescagens da UEFA à frente dos anfitriões.

É claro que a Irlanda está agora fora da disputa após as semifinais de quinta-feira, mas com as quatro finais das repescagens europeias ocorrendo na terça-feira, juntamente com dois confrontos intercontinentais separados, em breve saberemos a identidade dos seis participantes restantes na fase final deste verão, que será disputada nos Estados Unidos da América, no México e no Canadá.

O que sabemos agora, porém, é se a Copa do Mundo será um sucesso ou um desastre, pois, faltando pouco mais de dois meses para o grande pontapé inicial, o torneio continua envolto em incertezas. Aqui, o GOAL analisa as seis maiores preocupações antes do que já está se revelando uma competição incrivelmente controversa...

    Proibições de viagem

    O presidente da FIFA, Gianni Infantino, insistiu no ano passado que “o mundo é bem-vindo à América”.

    “Teremos entre seis e sete milhões de ingressos vendidos para os jogos”, disse ele. “Teremos entre cinco e dez milhões de pessoas vindas de todo o mundo para curtir a Copa do Mundo.”

    No momento, porém, parece que um número enorme de pessoas está sendo excluído do que Infantino prometeu ser “a Copa do Mundo mais inclusiva de todas”. De fato, apenas entrar nos Estados Unidos, que sediará 78 das 104 partidas, está se mostrando uma dificuldade para vários grupos de torcedores.

    A agenda “America First”, impulsionada pelo atual presidente Donald Trump, levou à implementação de proibições de viagem para diversos países ao redor do mundo, em uma suposta tentativa de coibir a imigração ilegal.

    Assim, ficou muito mais difícil para torcedores de países como Senegal e Costa do Marfim obterem vistos de turista, enquanto torcedores do Irã e do Haiti podem nem conseguir entrar nos EUA.

    Além disso, o “Programa Piloto de Caução de Visto” só complicou ainda mais a situação, pois significa que cidadãos não apenas do Senegal e da Costa do Marfim, mas também da Argélia, da Tunísia e de Cabo Verde — que se classificou pela primeira vez — podem ter que pagar até US$ 15.000 (R$ 60.000) em cauções apenas para poder viajar para os Estados Unidos.

    Preços dos ingressos

    O polêmico esquema de títulos só serviu para aumentar ainda mais o escrutínio sobre o custo de assistir aos jogos para o torcedor comum.

    Em resposta à reação inicial contra a estrutura de preços do torneio, a FIFA disponibilizou um pequeno número de ingressos “mais acessíveis”, no valor de US$ 60 (45 libras), para os “torcedores fiéis” das 48 seleções classificadas.

    No entanto, a Football Supporters Europe (FSE) argumentou imediatamente que “as revisões não vão longe o suficiente” e, no início desta semana, o grupo apresentou uma denúncia de 18 páginas à Comissão Europeia.

    “Há vários meses, temos instado a FIFA a agir corretamente com os torcedores e a reconsiderar suas políticas agressivas e exploradoras de venda de ingressos”, afirmou o diretor executivo da FSE, Ronan Evain.

    “A falha da FIFA em realizar uma consulta significativa com as partes interessadas mais uma vez nos deixou sem outra opção a não ser unir forças com a Euroconsumers para apresentar esta denúncia à Comissão Europeia.

    "A FIFA aponta seus números de vendas não confirmados como validação de suas práticas injustas de venda de ingressos, enquanto a realidade é que elas deixam os torcedores leais sem outra escolha: pagar ou perder."

    A FSE identificou seis abusos específicos, incluindo o que chamou de “preços exorbitantes”, conforme evidenciado pelo fato de que o ingresso mais barato disponível ao público para a final de 2026 custa mais de sete vezes o preço do equivalente em 2022.

    A FIFA também é acusada de “propaganda enganosa” em relação aos ingressos de US$ 60, com a FSE argumentando que “todo o estoque da Categoria 4 estava praticamente esgotado antes mesmo do início das vendas ao público em geral” e que ela foi culpada de “anunciar um preço que não está genuinamente disponível” — o que é ilegal segundo a legislação da União Europeia.

    Além de criticar a FIFA pelo uso da prática extremamente controversa de “preços dinâmicos”, a entidade também foi questionada por supostamente tentar controlar o mercado de revenda e cobrar uma taxa de 15% tanto do comprador quanto do vendedor, criando o que a FSE chamou de “dupla vantagem” para os organizadores do torneio.

    “A FIFA detém o monopólio da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026”, alegou a FSE, “e usou esse poder para impor condições aos torcedores que nunca seriam aceitáveis em um mercado competitivo.”

    Até o momento da redação deste artigo, a única resposta da FIFA à denúncia, que ela afirma ainda não ter recebido, é que se trata de “uma organização sem fins lucrativos” e que todo o dinheiro arrecadado é reinvestido “para impulsionar o crescimento do esporte” em todo o mundo.

    As condições

    Há também certa apreensão quanto ao tipo de espetáculo esportivo que realmente aguarda os torcedores que têm condições financeiras para viajar aos EUA e a sorte de conseguir entrar nos estádios americanos.

    A Copa do Mundo de Clubes do ano passado foi vista como uma espécie de ensaio de baixo nível para a edição internacional muito mais grandiosa deste verão e, embora o projeto preferido de Infantino não tenha deixado a desejar em qualidade ou surpresas, as condições causaram todo tipo de problema.

    Para começar, vários treinadores e jogadores ficaram muito insatisfeitos com o estado dos gramados, que o meio-campista do Real Madrid e da Inglaterra, Jude Bellingham, disse que “não estavam nada bons”. O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ficou particularmente insatisfeito com a superfície de jogo no Lumen Field, em Seattle, um dos locais da edição de 2026.

    “Não consigo imaginar uma quadra da NBA cheia de buracos!”, reclamou o espanhol após a vitória de sua equipe por 2 a 0 sobre o Seattle Sounders. “A bola quica quase como se estivesse pulando por aí como um coelho.”

    Depois, havia o clima. Intervalos para se refrescar eram absolutamente imperativos devido às temperaturas tipicamente altas em todo o território dos EUA, enquanto o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, disse que o calor era tão sufocante que era “impossível” organizar sessões normais de treino, e o meio-campista Enzo Fernández admitiu que se sentia “tonto” durante os jogos.

    A resposta da FIFA foi anunciar a inclusão de intervalos de hidratação de três minutos no meio do primeiro e do segundo tempo de todas as partidas da Copa do Mundo deste verão — não apenas aquelas afetadas pelo clima quente.

    Isso foi bem recebido por alguns, mas criticado por outros que veem isso como uma maneira cínica de dividir o jogo em quartos mais adequados ao público americano, o que proporcionará aos detentores dos direitos de transmissão intervalos publicitários mais lucrativos.

    Infelizmente, quem assiste em casa pode estar sujeito a interrupções ainda mais longas, já que seis partidas da Copa do Mundo de Clubes foram adiadas por tempestades, pois o jogo é suspenso nos estádios americanos por motivos de segurança quando relâmpagos são detectados em um raio de 16 km.

    “Para mim, isso não é futebol”, disse o então técnico do Chelsea, Maresca, depois que o confronto das oitavas de final dos Blues contra o Benfica foi interrompido por 113 minutos. “Acho que é uma piada. Entendo que, por motivos de segurança, o jogo seja suspenso. Mas se você suspende sete, oito partidas, isso significa que provavelmente não é o lugar certo para realizar essa competição.”

    ICE

    No entanto, muito mais preocupante do que o clima é o atual clima político nos Estados Unidos. As tentativas do governo Trump de combater a imigração ilegal têm causado uma enorme controvérsia em todo o país, composto por pessoas de todas as raças, cores e credos possíveis, sendo que a conduta do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) tem se mostrado particularmente polêmica.

    Em janeiro deste ano, seis pessoas morreram sob custódia do ICE (Luis Gustavo Núñez Cáceres, Luis Beltrán Yáñez Cruz, Parady La, Heber Sánchez Domínguez e Victor Manuel Díaz), enquanto outras duas (Renee Nicole Good e Alex Pretti) foram mortas a tiros por agentes do ICE em Minneapolis, provocando uma onda de protestos em todo o país.

    Consequentemente, o diretor interino do ICE, Todd Lyons, ganhou as manchetes no mês seguinte ao afirmar que sua agência constituirá “uma parte fundamental do aparato de segurança geral para a Copa do Mundo”.

    “Estamos empenhados em garantir essa operação e a segurança de todos os participantes e visitantes”, acrescentou Lyons.

    Em resposta, uma congressista de Nova Jersey apresentou um projeto de lei intitulado “Salve a Copa do Mundo”, com o objetivo de impedir que o ICE realize batidas policiais em um raio de 1,6 km de qualquer partida da Copa do Mundo ou festival de torcedores.

    “A Copa do Mundo deve unir o mundo e não deixar as famílias se perguntando se agentes do ICE estarão esperando do lado de fora dos estádios”, afirmou a democrata Nellie Pou na quinta-feira, 19 de março, em meio à confusão sobre quando os subsídios de segurança prometidos às 11 cidades-sede dos EUA pelo Departamento de Segurança Interna seriam realmente distribuídos.

    “Quando recentemente pedi diretamente ao chefe do ICE (Lyons) uma simples garantia de que eles ficariam longe dos jogos, ele se recusou. Isso é inaceitável. Portanto, minha legislação traça uma linha firme no campo: nada de batidas do ICE.

    “Não há torneio de sucesso se torcedores e jogadores estiverem olhando por cima dos ombros. Queremos que as forças de segurança se concentrem na segurança robusta para a Copa do Mundo, não no cumprimento de cotas de imigração civil. Não devemos permitir que o medo defina este momento e arruíne os jogos.”

    Violência dos cartéis de drogas

    A segurança também se tornou um tema muito debatido no mês passado, após uma onda de violência mortal no México, onde membros do cartel de drogas Nova Geração de Jalisco (CJNG) se envolveram em tiroteios mortais com as forças armadas do país, após o assassinato de seu líder, Nemesio Oseguera Cervantes, durante uma operação do exército.

    Oseguera Cervantes, ou “El Mencho”, como era conhecido, era o homem mais procurado do México, e pelo menos 25 membros da Guarda Nacional foram mortos nas primeiras 24 horas após sua morte, em 22 de fevereiro.

    Com o México programado para sediar 13 partidas da Copa do Mundo, incluindo quatro em Guadalajara, capital de Jalisco, a onda de violência gerou temores quanto à segurança dos torcedores na Copa do Mundo.

    No entanto, a presidente do país, Claudia Sheinbaum, insistiu que a violência em curso não representava “nenhum risco” para os torcedores e, posteriormente, revelou planos para mobilizar 100 mil agentes de segurança, incluindo 20 mil soldados e 55 mil policiais, como parte de uma operação massiva para proteger os torcedores visitantes.

    Infantino, assim, descreveu-se como sentindo-se “muito tranquilo”. “Está tudo bem”, disse o chefe da FIFA à AFP. “Vai ser espetacular.”


    A guerra

    Ainda em dezembro passado, Infantino entregou a Trump o primeiro “Prêmio da Paz da FIFA”. No entanto, o presidente americano mergulhou agora o Oriente Médio — e, na verdade, o mundo inteiro — em um caos político e econômico com uma guerra contra o Irã que os EUA estão conduzindo e coordenando com Israel — um país que vários membros da FIFA ainda pedem que seja banido das competições internacionais e de clubes devido ao genocídio em curso em Gaza e à atual invasão do Líbano.

    Do ponto de vista financeiro e logístico, os ataques militares não provocados ao Irã podem tornar muito mais caro para os torcedores viajarem para a Copa do Mundo deste verão, já que os preços do petróleo dispararam devido ao fechamento parcial do Estreito de Ormuz.

    Muito, muito mais importante, porém, é a chocante perda de vidas civis no Irã, que levou o ministro do Esporte e da Juventude do país, Ahmad Donyamali, a afirmar que “definitivamente não é possível para nós participar da Copa do Mundo”.

    O Irã está programado para disputar todas as três partidas da fase de grupos nos EUA, e um pedido para que os jogos fossem transferidos para o México já foi rejeitado pela FIFA, com Infantino insistindo que Trump lhe havia garantido pessoalmente que os iranianos seriam “bem-vindos” para competir. Trump, porém, ainda não se desviou de sua linha anterior de que “realmente não se importa” se eles participem ou não e chegou ao ponto de revelar que não poderia garantir a segurança da Seleção Iraniana.

    Um desafiador Infantino declarou no início deste mês: “Todos nós precisamos de um evento como a Copa do Mundo da FIFA para unir as pessoas agora mais do que nunca, e agradeço sinceramente ao presidente dos Estados Unidos por seu apoio, pois isso mostra mais uma vez que o futebol une o mundo.”

    No momento em que este artigo foi escrito, porém, permanece a possibilidade muito deprimente de que um país que se classificou para a Copa do Mundo não participe porque está sendo bombardeado por uma das nações anfitriãs.