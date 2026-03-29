Seis grandes preocupações antes da Copa do Mundo de 2026: as restrições de viagem impostas por Donald Trump, os preços exorbitantes dos ingressos e a guerra contra o Irã

Na Europa, a Escócia se classificou para sua primeira Copa do Mundo desde 1998 com uma vitória dramática e espetacular por 4 a 2 sobre a Dinamarca, que contou com um gol de bicicleta de Scott McTominay, um gol decisivo de Kieran Tierney aos 93 minutos e Kenny McLean provocando cenas de comemoração frenética no Hampden Park ao marcar de dentro do seu próprio campo praticamente no último lance da partida.
Houve puro pandemônio em Budapeste também, quando Troy Parrott, após marcar dois gols decisivos na surpreendente vitória por 2 a 0 sobre Portugal, completou um hat-trick histórico contra a Hungria, garantindo à República da Irlanda uma vaga nas repescagens da UEFA à frente dos anfitriões.
É claro que a Irlanda está agora fora da disputa após as semifinais de quinta-feira, mas com as quatro finais das repescagens europeias ocorrendo na terça-feira, juntamente com dois confrontos intercontinentais separados, em breve saberemos a identidade dos seis participantes restantes na fase final deste verão, que será disputada nos Estados Unidos da América, no México e no Canadá.
O que sabemos agora, porém, é se a Copa do Mundo será um sucesso ou um desastre, pois, faltando pouco mais de dois meses para o grande pontapé inicial, o torneio continua envolto em incertezas. Aqui, o GOAL analisa as seis maiores preocupações antes do que já está se revelando uma competição incrivelmente controversa...