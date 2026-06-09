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Seis gols consecutivos para Mikel Oyarzabal! A boa fase do atacante espanhol continua, enquanto a favorita à Copa do Mundo conquista uma vitória convincente na partida preparatória contra o Peru
A Roja domina o último amistoso
A equipe de Luis de la Fuente encantou milhares de torcedores no México ao afirmar seu domínio poucos dias antes do início do torneio. Oyarzabal abriu o placar com um chute forte da entrada da área aos dois minutos, antes que o meio-campista do Barcelona, Pedri, marcasse o segundo após cruzamento de Ferran Torres. Um erro do goleiro Pedro Gallese no segundo tempo, forçado por Yeremy Pino, selou a vitória, antes de Jairo Vélez marcar o gol de honra do Peru no final da partida.
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O time reflete sobre a boa fase no ataque
Os gigantes europeus demonstraram grande coesão e confiança após a exibição dominante no estádio de Puebla. Refletindo sobre sua excepcional sequência de gols e a abordagem tática unificada da equipe, Oyarzabal disse aos repórteres: “Estou feliz e tento ajudar da maneira que posso. O que fez com que as coisas dessem certo para nós é que, como grupo, sabemos o que temos que fazer e confiamos uns nos outros.”
Enquanto isso, o companheiro de equipe e também artilheiro Pedri acrescentou: “Foi uma partida para ganhar impulso, e conseguimos fazer exatamente isso. Eu não sabia que eles me amavam tanto aqui no México.”
De la Fuente gerencia as expectativas
O desempenho impressionante gerou uma enorme febre da Copa do Mundo, com as camisetas do Barcelona e da Espanha dominando as arquibancadas para celebrar a forte presença catalã na seleção. Apesar do imenso entusiasmo popular em torno dos campeões mundiais de 2010, a comissão técnica continua determinada a manter os jogadores com os pés no chão antes do início das competições.
Ao abordar as crescentes expectativas em relação ao torneio, o técnico De la Fuente disse: “Ser reconhecido como favorito não garante nada. Temos confiança em nós mesmos e na nossa maneira de jogar, mas há muitas outras seleções com a mesma qualidade e habilidade que nós.”
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A primeira partida da fase de grupos se aproxima
Com um impressionante histórico internacional de 25 gols em 53 partidas pela seleção, Oyarzabal chega ao torneio principal como um dos principais pontos de referência do ataque da Espanha, ao lado de Ferran Torres e Borja Iglesias. O elenco repleto de estrelas seguirá agora para o seu campo de treinamento oficial para finalizar os preparativos táticos para os intensos desafios físicos que estão por vir. O grande evento mundial começa oficialmente nesta quinta-feira, mas a La Roja estreará na fase de grupos contra Cabo Verde no dia 15 de junho.