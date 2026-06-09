Os gigantes europeus demonstraram grande coesão e confiança após a exibição dominante no estádio de Puebla. Refletindo sobre sua excepcional sequência de gols e a abordagem tática unificada da equipe, Oyarzabal disse aos repórteres: “Estou feliz e tento ajudar da maneira que posso. O que fez com que as coisas dessem certo para nós é que, como grupo, sabemos o que temos que fazer e confiamos uns nos outros.”

Enquanto isso, o companheiro de equipe e também artilheiro Pedri acrescentou: “Foi uma partida para ganhar impulso, e conseguimos fazer exatamente isso. Eu não sabia que eles me amavam tanto aqui no México.”