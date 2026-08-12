A preparação de pré-temporada do City entrou em ritmo mais forte na quarta-feira, quando um grupo de jogadores importantes do elenco principal voltou aos treinos após a pausa pós-Copa do Mundo. O retorno desses nomes de peso representa um impulso importante para Enzo Maresca, que se prepara para seu primeiro compromisso competitivo no cenário doméstico desde que assumiu o comando no Etihad Stadium.

Entre os que foram vistos de volta ao gramado estavam o fenômeno norueguês Erling Haaland e o ponta belga Jeremy Doku, ambos cotados para desempenhar papéis fundamentais na próxima temporada. Eles se juntaram ao trio da Inglaterra formado por Elliot Anderson, Marc Guehi e Nico O’Reilly, além do armador francês Rayan Cherki. A chegada deles nesta semana marca o início da preparação do City com força máxima para a viagem a Cardiff, onde enfrentará o Arsenal na Supercopa da Inglaterra neste domingo.