AFP
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Seis estrelas do Manchester City voltam aos treinos antes da Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal, enquanto os números das camisas dos novos reforços são confirmados
Estrelas de volta reforçam os preparativos de Maresca
A preparação de pré-temporada do City entrou em ritmo mais forte na quarta-feira, quando um grupo de jogadores importantes do elenco principal voltou aos treinos após a pausa pós-Copa do Mundo. O retorno desses nomes de peso representa um impulso importante para Enzo Maresca, que se prepara para seu primeiro compromisso competitivo no cenário doméstico desde que assumiu o comando no Etihad Stadium.
Entre os que foram vistos de volta ao gramado estavam o fenômeno norueguês Erling Haaland e o ponta belga Jeremy Doku, ambos cotados para desempenhar papéis fundamentais na próxima temporada. Eles se juntaram ao trio da Inglaterra formado por Elliot Anderson, Marc Guehi e Nico O’Reilly, além do armador francês Rayan Cherki. A chegada deles nesta semana marca o início da preparação do City com força máxima para a viagem a Cardiff, onde enfrentará o Arsenal na Supercopa da Inglaterra neste domingo.
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Números das camisas confirmados para os novos reforços
Coincidindo com o retorno das estrelas da Copa do Mundo, o City confirmou oficialmente os números da camisa de vários membros importantes do elenco principal para a temporada 2026/27. O novo reforço Elliot Anderson vestirá a camisa 5, assumindo o número anteriormente usado pela lenda do clube John Stones. Enquanto isso, Marc Guehi optou pela camisa 6, trocando a 15 que usou durante a campanha do clube que terminou com os títulos da Copa da Liga e da FA Cup no ano passado.
O setor de goleiros também passa por uma mudança nos números após a recente movimentação no mercado de transferências. Gianluigi Donnarumma recebeu a camisa 1, deixando a 25 que usou na última temporada. Isso acontece após a saída em definitivo de James Trafford para o Leeds United. Além disso, o goleiro Geronimo Rulli, recém-chegado, se juntou ao elenco e vestirá a camisa 28.
Ausência de Rodri alimenta especulações sobre transferência para o Barcelona
Apesar das notícias positivas sobre o retorno de jogadores, um nome importante esteve ausente da sessão de quarta-feira: Rodri. O internacional espanhol, amplamente apontado como o melhor jogador da Copa do Mundo deste verão, segue longe do grupo em meio à intensa especulação sobre seu futuro no clube. Rodri vem sendo fortemente ligado a uma transferência para o Barcelona, com o gigante catalão interessado em levar o jogador de 30 anos de volta a La Liga. No entanto, o City estaria mantendo firme a pedida de £ 60 milhões.
Maresca confirmou na semana passada que Rodri, que passou por uma pequena cirurgia nas costas após a Copa do Mundo, deveria retornar ao clube na sexta-feira. Resta saber se o espanhol realmente se apresentará no fim da semana ou se receberá mais tempo para viabilizar uma possível transferência para o Nou Camp.
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Preparativos finais para Cardiff
Longe das conversas sobre transferências, Jack Grealish segue como um nome que desperta interesse enquanto tenta reacender a carreira. O ponta ficou fora do elenco da turnê de pré-temporada enquanto continua trabalhando para recuperar a forma física ideal após uma temporada marcada por lesões. Grealish passou a última semana treinando individualmente em Mallorca, na tentativa de aprimorar seu condicionamento. Apesar de seus esforços, o ex-jogador do Aston Villa passou a última temporada emprestado ao Everton e parece cada vez mais provável que seja liberado para deixar o clube em definitivo antes do fechamento da janela. Com a Community Shield marcada para domingo, o elenco terá apenas algumas sessões para integrar os jogadores que retornam das seleções antes de o primeiro troféu da temporada ser disputado.
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