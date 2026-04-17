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Segundo Sergio Agüero, o Arsenal joga com “ansiedade e nervosismo” antes do confronto decisivo pelo título contra o Man City
A pressão sobre os Gunners aumenta
À medida que a disputa pelo título da Premier League entra na reta final, Aguero sugeriu que o peso das expectativas está começando a afetar o elenco de Mikel Arteta. Com o Arsenal em busca de seu primeiro título do campeonato em duas décadas, o argentino acredita que a batalha psicológica está se tornando tão difícil quanto a física em campo.
Em entrevista à Stake sobre o clima em torno do clube do norte de Londres, Aguero observou: “Não sei se é tão ruim assim, mas eles estão sob enorme pressão. Estão no topo da tabela e já se passaram muitos anos desde a última vez que o Arsenal venceu a Premier League. Todos os times jogam contra eles com motivação extra, e logo atrás está o City, que nunca perdoa. Há muita ansiedade e nervosismo. Às vezes, quando você quer fazer tudo certo, acaba cometendo erros. É normal — os jogadores querem fazer tudo perfeitamente e, mentalmente, eles vão mais rápido do que o jogo.”
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A partida de xadrez tática de Arteta
O próximo confronto entre Manchester City e Arsenal está sendo visto como um jogo que pode decidir o título. Os Gunners lideram atualmente a tabela com 70 pontos em 32 partidas, enquanto o City ocupa o segundo lugar com 64 pontos, mas tem um jogo a menos. Com os dois treinadores conhecendo profundamente os sistemas um do outro devido ao tempo que passaram juntos em Manchester, Aguero prevê um confronto cauteloso, mas intenso, em que os mínimos detalhes determinarão o vencedor no Etihad.
“É um jogo estranho. Ambos os treinadores se conhecem perfeitamente, sabem onde atacar e onde o adversário é mais fraco”, explicou Aguero. “Às vezes, esses jogos têm poucos gols; outras vezes, abrem-se e se tornam um grande espetáculo para os torcedores. Acho que o City vai entrar forte nos primeiros 10 a 15 minutos, acelerar e assumir o controle da bola. Pode terminar em 2 a 0 ou 2 a 1 para o City. Espero que o City não sofra muito, mas se for apenas uma vantagem de um gol, acho que nos últimos minutos o City vai ter que sofrer um pouco.”
O obstáculo psicológico para o Arsenal
Embora o Arsenal tenha praticado um dos futebols mais atraentes do campeonato nesta temporada, algumas falhas começaram a aparecer nas últimas semanas, à medida que a pressão aumenta. A derrota para o Manchester City na final da Carabao Cup, a decepcionante eliminação da FA Cup pelas mãos do Southampton e a recente e surpreendente derrota em casa para o Bournemouth levantaram dúvidas sobre a compostura da equipe. Aguero insiste que a capacidade de manter a calma sob pressão será o fator decisivo, acreditando que a experiência pessoal de Arteta ao lado de Guardiola será vital para que os Gunners consigam superar as traiçoeiras semanas finais da campanha.
Analisando o estado de espírito atual dos Gunners, o lendário atacante disse: “Acho que é principalmente uma questão mental. O Arsenal joga bem; a única coisa que pesa sobre eles é estar na liderança. Tudo depende da experiência de Arteta em sua passagem pelo City e da comunicação que ele consegue estabelecer com os jogadores para ajudar o Arsenal a se tornar campeão. Eles precisam pensar jogo a jogo. Mesmo contra o City, não perder é a única maneira que vejo para o Arsenal conquistar o título.”
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O City é apontado como favorito ao título
Apesar da excelente fase do Arsenal, Aguero continua confiante de que seu ex-clube possui a determinação necessária para ultrapassar seus rivais. Ele espera que o City mantenha um histórico perfeito até maio, colocando sobre o Arsenal a responsabilidade de acompanhar um ritmo que, historicamente, já derrotou muitos adversários.
Refletindo sobre o destino final do troféu, Aguero concluiu: “Acho que o City vai conquistar o título. Conhecendo o clube e o Pep, não acho que o City vá perder pontos. Na cabeça do City, eles sabem que, em algum momento, o Arsenal pode perder ou empatar, e isso é o suficiente — desde que o City vença tudo.”