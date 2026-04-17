Segundo Sergio Agüero, o Arsenal joga com “ansiedade e nervosismo” antes do confronto decisivo pelo título contra o Man City

À medida que a disputa pelo título da Premier League entra na reta final, Aguero sugeriu que o peso das expectativas está começando a afetar o elenco de Mikel Arteta. Com o Arsenal em busca de seu primeiro título do campeonato em duas décadas, o argentino acredita que a batalha psicológica está se tornando tão difícil quanto a física em campo.

Em entrevista à Stake sobre o clima em torno do clube do norte de Londres, Aguero observou: “Não sei se é tão ruim assim, mas eles estão sob enorme pressão. Estão no topo da tabela e já se passaram muitos anos desde a última vez que o Arsenal venceu a Premier League. Todos os times jogam contra eles com motivação extra, e logo atrás está o City, que nunca perdoa. Há muita ansiedade e nervosismo. Às vezes, quando você quer fazer tudo certo, acaba cometendo erros. É normal — os jogadores querem fazer tudo perfeitamente e, mentalmente, eles vão mais rápido do que o jogo.”