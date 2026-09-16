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imago-sport-1082949730.jpgIcon Sportswire
Thomas Hindle

Traduzido por

Segundo relatos, Cavan Sullivan recebe a primeira convocação para a seleção dos EUA, e Christian Pulisic fica fora do período de treinos de outono

Estados Unidos da América
C. Sullivan
C. Pulisic

A joia do Philadelphia Union, Cavan Sullivan, teria sido convocada para sua primeira seleção principal dos Estados Unidos, segundo a ESPN. O jovem, que tem brilhado na MLS com 17 participações em gols, faz parte do que parece ser um elenco jovem. Christian Pulisic, que vem de uma lesão na perna sofrida na Copa do Mundo, supostamente não foi convocado.

  • imago-sport-1082753579.jpgIcon Sportswire

    Uma primeira convocação muito aguardada

    Sullivan estará entre os 26 jogadores convocados por Pochettino para uma série de quatro amistosos de 26 de setembro a 6 de outubro. O jogador de 16 anos fez o bastante para justificar sua inclusão recentemente, liderando um Philadelphia Union revitalizado a uma vaga nos playoffs. O Union não perde uma partida da liga desde a Copa do Mundo. Sullivan faz parte da estrutura das seleções de base dos EUA há anos, tendo atuado pela primeira vez no nível sub-15. Se Sullivan jogar em qualquer um dos quatro jogos, ele se tornará o segundo jogador mais jovem a atuar pelos EUA, atrás de Freddy Adu, que estreou em janeiro de 2006.

    O jovem admitiu, no início deste mês, que estava ansioso por uma chance nos EUA:

    "Não estou muito focado nisso. Obviamente, é um objetivo, e seria muito legal ser convocado... Estou focado apenas em evoluir, em ficar melhor semana após semana. Sei que minhas atuações importam. Tem gente te observando em todo jogo, então preciso seguir assim neste fim de semana, no próximo fim de semana", disse Sullivan à GOAL. "Quando a convocação sair, se der certo, ótimo. Se não der, vocês não vão ver nada mudar para mim."

    • Publicidade
  • Pulisic MilanGetty Images

    Sem convocação para Pulisic

    Os Estados Unidos ficarão sem alguns nomes importantes, porém. Pulisic, indiscutivelmente a principal estrela dos Estados Unidos, não está entre os convocados, de acordo com a Fox Sports. O meia-atacante sofreu uma fratura na perna no confronto das oitavas de final da Copa do Mundo dos Estados Unidos com a Bélgica e ainda não recuperou a melhor condição física. O americano atuou apenas duas vezes pelo Milan nesta temporada.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Uma chance para outras crianças?

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  • Alguns amistosos complicados

    Os Estados Unidos têm uma agenda complicada na primeira janela internacional do ano. A seleção está programada para enfrentar Peru, Chile, México e Canadá em um período de menos de duas semanas. A lista completa será divulgada na manhã de quinta-feira.

Amistosos
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