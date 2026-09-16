Sullivan estará entre os 26 jogadores convocados por Pochettino para uma série de quatro amistosos de 26 de setembro a 6 de outubro. O jogador de 16 anos fez o bastante para justificar sua inclusão recentemente, liderando um Philadelphia Union revitalizado a uma vaga nos playoffs. O Union não perde uma partida da liga desde a Copa do Mundo. Sullivan faz parte da estrutura das seleções de base dos EUA há anos, tendo atuado pela primeira vez no nível sub-15. Se Sullivan jogar em qualquer um dos quatro jogos, ele se tornará o segundo jogador mais jovem a atuar pelos EUA, atrás de Freddy Adu, que estreou em janeiro de 2006.

O jovem admitiu, no início deste mês, que estava ansioso por uma chance nos EUA:

"Não estou muito focado nisso. Obviamente, é um objetivo, e seria muito legal ser convocado... Estou focado apenas em evoluir, em ficar melhor semana após semana. Sei que minhas atuações importam. Tem gente te observando em todo jogo, então preciso seguir assim neste fim de semana, no próximo fim de semana", disse Sullivan à GOAL. "Quando a convocação sair, se der certo, ótimo. Se não der, vocês não vão ver nada mudar para mim."