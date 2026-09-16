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Segundo relatos, Cavan Sullivan recebe a primeira convocação para a seleção dos EUA, e Christian Pulisic fica fora do período de treinos de outono
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Uma primeira convocação muito aguardada
Sullivan estará entre os 26 jogadores convocados por Pochettino para uma série de quatro amistosos de 26 de setembro a 6 de outubro. O jogador de 16 anos fez o bastante para justificar sua inclusão recentemente, liderando um Philadelphia Union revitalizado a uma vaga nos playoffs. O Union não perde uma partida da liga desde a Copa do Mundo. Sullivan faz parte da estrutura das seleções de base dos EUA há anos, tendo atuado pela primeira vez no nível sub-15. Se Sullivan jogar em qualquer um dos quatro jogos, ele se tornará o segundo jogador mais jovem a atuar pelos EUA, atrás de Freddy Adu, que estreou em janeiro de 2006.
O jovem admitiu, no início deste mês, que estava ansioso por uma chance nos EUA:
"Não estou muito focado nisso. Obviamente, é um objetivo, e seria muito legal ser convocado... Estou focado apenas em evoluir, em ficar melhor semana após semana. Sei que minhas atuações importam. Tem gente te observando em todo jogo, então preciso seguir assim neste fim de semana, no próximo fim de semana", disse Sullivan à GOAL. "Quando a convocação sair, se der certo, ótimo. Se não der, vocês não vão ver nada mudar para mim."
- Getty Images
Sem convocação para Pulisic
Os Estados Unidos ficarão sem alguns nomes importantes, porém. Pulisic, indiscutivelmente a principal estrela dos Estados Unidos, não está entre os convocados, de acordo com a Fox Sports. O meia-atacante sofreu uma fratura na perna no confronto das oitavas de final da Copa do Mundo dos Estados Unidos com a Bélgica e ainda não recuperou a melhor condição física. O americano atuou apenas duas vezes pelo Milan nesta temporada.
- (C)Getty Images
Uma chance para outras crianças?
Relatos esparsos indicam que Mauricio Pochettino vai convocar um elenco jovem. Os jovens do New York Red Bulls Julian Hall e Adri Mehmeti foram ligados a convocações. O mesmo vale para Zavier Gozo, Mathis Albert e Neil Pierre, companheiro de Union de Sullivan.
Alguns amistosos complicados
Os Estados Unidos têm uma agenda complicada na primeira janela internacional do ano. A seleção está programada para enfrentar Peru, Chile, México e Canadá em um período de menos de duas semanas. A lista completa será divulgada na manhã de quinta-feira.
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