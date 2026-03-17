Segunda vez que o Arsenal se salva por pouco! Brighton não teve pênalti concedido por engano na derrota por uma diferença mínima para os Gunners, conforme confirmado por erro do VAR

O polêmico incidente ocorreu nos acréscimos do primeiro tempo no Amex Stadium, com o Brighton perdendo por um gol marcado por Bukayo Saka no início da partida. O meio-campista do Seagulls, Mats Wieffer, tentou chegar a um cruzamento vindo da esquerda, mas foi derrubado no gramado pelo atacante do Arsenal, Gabriel Martinelli.

Apesar dos protestos furiosos dos jogadores e torcedores da casa, o árbitro Chris Kavanagh permitiu que a partida continuasse. O oficial do VAR, Michael Salisbury, optou por não intervir nem recomendar uma revisão em campo, uma decisão que agora foi oficialmente analisada e anulada pelo painel independente da liga.