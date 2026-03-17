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Segunda vez que o Arsenal se salva por pouco! Brighton não teve pênalti concedido por engano na derrota por uma diferença mínima para os Gunners, conforme confirmado por erro do VAR
O Arsenal escapa de um drama com pênaltis na Costa Sul
O polêmico incidente ocorreu nos acréscimos do primeiro tempo no Amex Stadium, com o Brighton perdendo por um gol marcado por Bukayo Saka no início da partida. O meio-campista do Seagulls, Mats Wieffer, tentou chegar a um cruzamento vindo da esquerda, mas foi derrubado no gramado pelo atacante do Arsenal, Gabriel Martinelli.
Apesar dos protestos furiosos dos jogadores e torcedores da casa, o árbitro Chris Kavanagh permitiu que a partida continuasse. O oficial do VAR, Michael Salisbury, optou por não intervir nem recomendar uma revisão em campo, uma decisão que agora foi oficialmente analisada e anulada pelo painel independente da liga.
- AFP
Comissão confirma erros do VAR e da arbitragem
Segundo a BBC, o Painel KMI emitiu um veredicto contundente sobre a arbitragem, votando por 4 a 1 que deveria ter sido marcado um pênalti em campo. Eles observaram que “Martinelli não está olhando para a bola, segura Wieffer dentro da área e impede que o jogador do Brighton dispute a bola”.
O painel também votou por 3 a 2 que o VAR deveria ter intervindo para corrigir o erro claro e óbvio. Essa notícia pouco ajudará a acalmar o técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, que foi visto envolvido em uma discussão acalorada com Arteta na linha lateral após o apito final.
Um padrão preocupante para os adversários do Arsenal
Esta última decisão marca a segunda vez nesta temporada que o Painel do KMI concluiu que o Arsenal foi beneficiado por uma falta de marcação de pênalti. Isso segue um incidente semelhante em dezembro, quando foi negado um pênalti ao Everton por uma falta cometida por William Saliba. Além disso, no início deste mês, o painel votou por unanimidade que o Chelsea deveria ter recebido um pênalti por uma mão de Declan Rice, mas, por 4 votos a 1, considerou que o caso não atingiu o limite necessário para uma intervenção do VAR. O Blues acabou perdendo a partida por 2 a 1.
- AFP
E agora?
O Arsenal ocupa atualmente a liderança isolada da tabela da Premier League, com 70 pontos em 31 partidas, nove pontos à frente do segundo colocado, o Manchester City, tendo disputado uma partida a mais. Com sete partidas restantes, os Gunners buscarão manter a liderança e garantir seu primeiro título em mais de duas décadas. No entanto, antes de voltarem à ação na Premier League contra o Bournemouth em abril, os jogadores de Arteta enfrentarão o Bayer Leverkusen na segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Manchester City na final da Copa da Liga e o Southampton nas quartas de final da FA Cup.
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