Apesar de elogiar a trajetória do clube, Limpar alertou que administrar um elenco repleto de talentos de nível mundial levará ao limite as habilidades de liderança de Arteta nesta temporada.

"Para ter um time de nível mundial, você precisa de dez jogadores de linha de nível mundial, mas também precisa ter mais de dez jogadores de nível mundial no banco ou que nem jogam", explicou Limpar. "Este é o trabalho mais difícil para um técnico. Foi difícil para nomes como Pep Guardiola e Jurgen Klopp. Também será difícil para Mikel Arteta manter seu elenco feliz. Essa é a parte mais difícil. O verdadeiro trabalho de Arteta só começa agora. Ele tem de ser um mestre da psicologia para manter todos envolvidos sob seu comando."

Ele acrescentou: "É um negócio duro ser técnico em um grande clube, posso te dizer isso, mas este sempre foi o sonho de Mikel Arteta: ter os dez melhores jogadores disponíveis em todos os jogos, e haverá lesões, cartões vermelhos e mudanças de forma. Se você olha para o banco nesses momentos e os jogadores ainda não estão felizes, não importa quem você seja.

"Não importa se é desconfortável entrar em jogos assim. Os jogadores precisam canalizar isso. Entrem pensando: 'Vou correr por esse filho da p*** e mostrar a ele' , é aí que entra a psicologia do futebol quando você é um perigo. Ele está em uma posição perigosa se errar."