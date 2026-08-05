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'Segunda melhor equipe da Europa': por que Mikel Arteta não vai encontrar uma estrutura melhor no Barcelona ou no Manchester City do que no Arsenal
Arteta no Arsenal por muito tempo
Limpar insiste que Arteta não tem motivo para deixar o Arsenal por clubes como Barcelona ou Manchester City. Limpar acredita que a equipe do norte de Londres se estabeleceu entre a elite da Europa. Segundo o ex-internacional sueco, o poder de atração do Arsenal no mercado de transferências e seu status de candidato em quatro competições fazem do cargo de treinador no Emirates Stadium um dos melhores do futebol mundial. Com o clube respaldando Arteta continuamente no mercado, Limpar não vê nenhum cenário em que o espanhol decida abandonar seu projeto atual.
- AFP
Todo mundo quer jogar pelo Arsenal agora
Em entrevista à SveaCasino, Limpar afirmou que Arteta já tem as condições ideais de trabalho no norte de Londres. Ele enfatizou que o crescimento do clube torna uma mudança para outro lugar totalmente desnecessária.
"Por que Mikel Arteta deixaria o Arsenal se o clube consegue contratar para ele os melhores jogadores do mundo? Eles são o melhor ou o segundo melhor time da Europa", afirmou Limpar. "Todo mundo quer vir jogar no Arsenal agora. Somos um clube gigantesco hoje em dia.
"Para vencer a Premier League e ir tão longe nas quatro competições, todo mundo quer jogar em um clube que pode conquistar a quádrupla coroa, e olhe para os jogadores que ele já tem! Todos são jogadores muito bons. Se você é apenas um bom jogador, não vai se encaixar no Arsenal. Vá jogar no Brighton, no Fulham ou em qualquer outro.
"Arteta não vai encontrar uma estrutura melhor no Barcelona ou no Manchester City do que a que já tem no Arsenal, e eles ainda estão contratando para ele jogadores ainda melhores."
Técnico enfrenta teste de mestre da psicologia
Apesar de elogiar a trajetória do clube, Limpar alertou que administrar um elenco repleto de talentos de nível mundial levará ao limite as habilidades de liderança de Arteta nesta temporada.
"Para ter um time de nível mundial, você precisa de dez jogadores de linha de nível mundial, mas também precisa ter mais de dez jogadores de nível mundial no banco ou que nem jogam", explicou Limpar. "Este é o trabalho mais difícil para um técnico. Foi difícil para nomes como Pep Guardiola e Jurgen Klopp. Também será difícil para Mikel Arteta manter seu elenco feliz. Essa é a parte mais difícil. O verdadeiro trabalho de Arteta só começa agora. Ele tem de ser um mestre da psicologia para manter todos envolvidos sob seu comando."
Ele acrescentou: "É um negócio duro ser técnico em um grande clube, posso te dizer isso, mas este sempre foi o sonho de Mikel Arteta: ter os dez melhores jogadores disponíveis em todos os jogos, e haverá lesões, cartões vermelhos e mudanças de forma. Se você olha para o banco nesses momentos e os jogadores ainda não estão felizes, não importa quem você seja.
"Não importa se é desconfortável entrar em jogos assim. Os jogadores precisam canalizar isso. Entrem pensando: 'Vou correr por esse filho da p*** e mostrar a ele' , é aí que entra a psicologia do futebol quando você é um perigo. Ele está em uma posição perigosa se errar."
- Getty Images
A pré-temporada continua para o Arsenal
O Arsenal já iniciou muito bem sua preparação para a próxima temporada. A equipe abriu sua programação de pré-temporada com uma convincente vitória por 4 a 1 sobre o Girona na noite de sábado. Agora, o elenco vai se concentrar em ganhar condicionamento físico e assimilar novas táticas antes de uma temporada exigente. O time de Arteta enfrenta o Real Betis em Dublin em 5 de agosto, antes de receber Borussia Dortmund e Como no Emirates Stadium.
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