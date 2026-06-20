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Spain v France - UEFA Women's Nations League 2024 FinalGetty Images Sport

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Seguindo os passos do épico confronto entre a Arábia Saudita e a Argentina... a Tunísia recorre ao herói das missões impossíveis

Especiais e Opinião
H. Renard
Tunísia x Japão
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Arábia Saudita
Marrocos

Será que Renard vai conseguir um milagre contra o Japão?

Nas Copas do Mundo, o futebol não dá muito tempo para refletir ou corrigir erros. Cada derrota pode se transformar em uma crise, e cada decisão pode definir o destino de toda uma seleção.

Enquanto a Tunísia tentava assimilar as consequências de sua derrota retumbante para a Suécia na estreia na Copa do Mundo de 2026, a decisão da Federação Tunisiana de Futebol veio para virar o cenário de cabeça para baixo, com a demissão do técnico Sabri Lamouchi e a contratação urgente do experiente francês Hervé Renard.

Uma decisão surpreendente que trazia em si uma mensagem clara: a seleção tunisiana ainda acredita em sua capacidade de recuperação, e o sonho de disputar a competição ainda não morreu, apesar da derrota esmagadora que abalou a confiança da torcida e gerou muitas dúvidas sobre a capacidade das “Águias de Cartago” de continuarem sua trajetória no torneio.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A queda soa o alarme

    A derrota por 5 a 1 para a Suécia não foi apenas uma derrota comum em uma partida de estreia, mas sim um choque retumbante que revelou a magnitude dos problemas que a seleção tunisiana enfrenta, tanto no aspecto técnico quanto no mental.

    No estádio de Monterrey, no México, a seleção tunisiana pareceu incapaz de acompanhar o ritmo sueco, sofrendo uma das derrotas mais pesadas de sua história na Copa do Mundo.

    Essa derrota não foi totalmente inesperada, já que foi precedida por sinais preocupantes durante a fase de preparação, com destaque para a dura derrota por 5 a 0 para a Bélgica na última partida amistosa antes do início do torneio.

    Esses resultados consecutivos levaram os dirigentes a agir rapidamente, e Sabri Lamouchi foi a primeira vítima desta edição da Copa do Mundo, em uma medida que reflete o tamanho da preocupação nos bastidores do futebol tunisiano.

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  • FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport

    O homem das missões difíceis

    Em um momento em que as opções pareciam limitadas, a escolha recaiu sobre um nome com longa experiência em lidar com pressões e situações complexas: Hervé Renard.

    O técnico francês dispensa apresentações, pois conquistou um lugar de destaque entre os maiores treinadores de seleções nacionais, graças à sua forte personalidade de liderança e à capacidade de extrair o melhor de seus jogadores, mesmo nas circunstâncias mais difíceis.

    Renard é conhecido por possuir um talento excepcional para reconstruir a confiança no vestiário, além de sua capacidade de motivar os jogadores psicológica e mentalmente — qualidades que levaram a Federação Tunisiana a apostar nele nesta fase delicada.

  • Tunisia Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A última chance

    Os olhares estão voltados para o Estádio “BBVA”, que sediará o tão aguardado confronto entre Tunísia e Japão no âmbito da quinta chave da Copa do Mundo de 2026.

    A partida representa um momento decisivo na trajetória da seleção tunisiana, já que qualquer resultado que não seja uma vitória pode complicar significativamente as chances de classificação e talvez coloque a equipe à beira de uma eliminação precoce do torneio.

    O Grupo 5 também conta com as seleções da Suécia e da Holanda, sendo que a Suécia lidera a classificação com três pontos após sua vitória esmagadora sobre a Tunísia.

    Já as seleções da Holanda e do Japão ocupam o segundo e o terceiro lugares, com um ponto cada, após um empate emocionante por 2 a 2 na primeira rodada.

    Já a Tunísia ocupa a última posição, sem nenhum ponto, o que torna o confronto contra o Japão uma batalha decisiva que não admite meias soluções.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-TUNAFP

    Discurso inflamado que desperta o entusiasmo

    Desde o primeiro momento em que chegou ao campo de treinamento da seleção tunisiana, Renard fez questão de enviar uma mensagem clara aos seus jogadores: ainda não era tarde demais para salvar a situação.

    Rapidamente, um vídeo do técnico francês proferindo um discurso motivador dentro do centro de treinamento se espalhou, em uma cena que gerou grande repercussão entre a torcida tunisiana nas redes sociais.

    Renard disse aos seus jogadores, em tom firme: “Se voltarmos para o nosso país hoje, sabem o que vai acontecer? Todos estão irritados, e isso é natural. Estamos na Copa do Mundo e precisamos lutar e dar tudo de nós. Vocês têm sorte de estar aqui, e no nosso próximo jogo vamos colocar as coisas de volta nos eixos”.

    Esse discurso trouxe à memória as imagens associadas ao nome do técnico francês em suas passagens anteriores, quando ele conseguia transformar a frustração em motivação e as dúvidas em energia positiva, levando os jogadores a darem o melhor de si.

  • FBL-WC-2026-PRESSER-TUNAFP

    Não há desculpas... mas sim responsabilidade e reação

    Em suas últimas declarações, Renard afirmou que não acredita em buscar justificativas após derrotas pesadas, mas sim em encontrar soluções rápidas.

    O técnico francês afirmou: “Não há espaço para procurar desculpas; precisamos extrair energia e determinação do nosso íntimo. Temos que fazer uma partida que devolva a esperança e o sorriso a um povo que está profundamente decepcionado após o resultado do primeiro jogo”.

    Essas declarações refletem a conhecida filosofia de Renard, que se baseia em assumir a responsabilidade em vez de fugir dela, e em trabalhar para recuperar a confiança por meio do desempenho em campo, e não apenas com palavras.

  • FBL-WC-2022-MATCH08-ARG-KSAAFP

    O confronto entre a Arábia Saudita e a Argentina

    Para grande parte da torcida tunisiana, o nome de Hervé Renard está diretamente associado a uma das maiores surpresas da Copa do Mundo da era moderna.

    Na edição do Catar 2022, o técnico francês comandou a seleção saudita a uma vitória histórica sobre a Argentina por 2 a 1 na fase de grupos, em uma partida que se tornou uma das maiores surpresas do torneio.

    E foi justamente essa mesma Argentina que, mais tarde, seguiu seu caminho rumo ao título da Copa do Mundo, o que aumentou ainda mais o valor da conquista alcançada por Renard com a “Selecção Verde”.

    E é exatamente por isso que muitos na Tunísia acreditam que ele tem a capacidade de causar uma nova surpresa, mesmo que as circunstâncias atuais pareçam extremamente complexas.

  • FBL-AFR-2015-MATCH32-CIV-GHAAFP

    Uma trajetória repleta de conquistas

    Renard não construiu sua fama apenas com a experiência na Arábia Saudita, mas possui um histórico repleto de conquistas no continente africano.

    Ele conduziu a seleção da Zâmbia a uma das histórias mais inspiradoras da história da Copa Africana das Nações, quando conquistou o título em 2012, apesar dos recursos modestos em comparação com os adversários.

    Apenas três anos depois, repetiu a façanha com a seleção da Costa do Marfim, tornando-se o primeiro técnico a conquistar a Copa Africana das Nações com duas seleções diferentes.

    Além disso, teve passagens bem-sucedidas por várias seleções africanas e árabes, o que o tornou um dos treinadores mais experientes em lidar com pressões e grandes desafios.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-TUNAFP

    As esperanças da Tunísia entre a realidade e o sonho

    Ninguém pode afirmar com certeza qual será o impacto que Renard terá sobre a seleção tunisiana em um prazo tão curto, mas o certo é que sua chegada trouxe de volta um pouco de esperança à torcida, que vivia um momento de desânimo após a dura derrota para a Suécia.

    Entre a difícil realidade imposta pelos resultados e o sonho ainda vivo de um possível retorno à disputa, a seleção tunisiana enfrenta um novo desafio decisivo. Nesse desafio, os tunisianos apostam na experiência do técnico francês, em sua personalidade de líder e em sua capacidade de reavivar o espírito de luta dentro do grupo.

    E a grande questão permanece em aberto antes do apito inicial: será que Hervé Renard conseguirá repetir sua magia de sempre e conduzir as Águias de Cartago a uma reviravolta que reavive o sonho da Copa do Mundo, ou será que a tarefa será difícil demais para ser resolvida apenas com um discurso motivacional e muita experiência?

    A resposta será dada em campo, quando a Tunísia enfrentar a seleção do Japão em uma das partidas mais emocionantes e importantes desta rodada.

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