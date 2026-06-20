Seguindo os passos do épico confronto entre a Arábia Saudita e a Argentina... a Tunísia recorre ao herói das missões impossíveis

Nas Copas do Mundo, o futebol não dá muito tempo para refletir ou corrigir erros. Cada derrota pode se transformar em uma crise, e cada decisão pode definir o destino de toda uma seleção.

Enquanto a Tunísia tentava assimilar as consequências de sua derrota retumbante para a Suécia na estreia na Copa do Mundo de 2026, a decisão da Federação Tunisiana de Futebol veio para virar o cenário de cabeça para baixo, com a demissão do técnico Sabri Lamouchi e a contratação urgente do experiente francês Hervé Renard.

Uma decisão surpreendente que trazia em si uma mensagem clara: a seleção tunisiana ainda acredita em sua capacidade de recuperação, e o sonho de disputar a competição ainda não morreu, apesar da derrota esmagadora que abalou a confiança da torcida e gerou muitas dúvidas sobre a capacidade das “Águias de Cartago” de continuarem sua trajetória no torneio.