"Seguindo os passos de Lennart Karl": Sami Khedira lança uma indireta ao astro do Barcelona, Lamine Yamal, durante o Clássico

Após o segundo gol do Barcelona, marcado por Ferran Torres aos 18 minutos, a câmera mostrou Yamal, que está lesionado e comemorava na arquibancada. “Lamine Yamal está adorando. No visual, seguindo os passos de Lennart Karl”, comentou secamente o ex-jogador do Real Madrid, Khedira.

Yamal vestia um moletom rosa e carregava uma bolsa bastante chamativa. O contexto da comparação de Khedira com Karl: o supertalento do Bayern de Munique também havia causado sensação recentemente com um visual extravagante. Na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, em meados de abril, que ele perdeu por lesão, Karl apareceu todo de rosa na arquibancada e, mais tarde, nas comemorações em campo, usando cores ainda mais chamativas do que Yamal no Clássico. Karl levou uma bronca do presidente honorário do Bayern, Uli Hoeneß, por causa de sua aparência.