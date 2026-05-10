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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

"Seguindo os passos de Lennart Karl": Sami Khedira lança uma indireta ao astro do Barcelona, Lamine Yamal, durante o Clássico

La Liga
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
L. Yamal
L. Karl

Embora Lamine Yamal não tenha podido entrar em campo no Clássico entre o FC Barcelona e o Real Madrid, a estrela foi, naturalmente, o assunto do momento.

Assim, o campeão mundial Sami Khedira, na qualidade de comentarista da DAZN, não resistiu a dar uma alfinetada em Yamal e em sua roupa na noite de domingo no Camp Nou.

  • Após o segundo gol do Barcelona, marcado por Ferran Torres aos 18 minutos, a câmera mostrou Yamal, que está lesionado e comemorava na arquibancada. “Lamine Yamal está adorando. No visual, seguindo os passos de Lennart Karl”, comentou secamente o ex-jogador do Real Madrid, Khedira.

    Yamal vestia um moletom rosa e carregava uma bolsa bastante chamativa. O contexto da comparação de Khedira com Karl: o supertalento do Bayern de Munique também havia causado sensação recentemente com um visual extravagante. Na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, em meados de abril, que ele perdeu por lesão, Karl apareceu todo de rosa na arquibancada e, mais tarde, nas comemorações em campo, usando cores ainda mais chamativas do que Yamal no Clássico. Karl levou uma bronca do presidente honorário do Bayern, Uli Hoeneß, por causa de sua aparência.

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    O Barcelona continua na briga pelo título, mesmo sem Lamine Yamal

    Yamal sofreu uma lesão muscular de forma bastante curiosa em abril e, desde então, está condenado a assistir aos jogos de fora. O atacante de 18 anos perderá todos os jogos restantes do Barça nesta temporada, mas sua participação na Copa do Mundo no verão não parece estar em risco.

    Mesmo sem Yamal, o Barcelona deu mais passos recentemente rumo à defesa bem-sucedida do título da LaLiga. Com uma vitória sobre o arquirrival de Madri no domingo, o título de campeão já não poderia mais ser tirado dos catalães, nem mesmo matematicamente. Antes da lesão, Yamal havia marcado 24 gols e dado 18 assistências em 45 partidas em todas as competições nesta temporada.

  • Lamine Yamal: Seus números pelo FC Barcelona


    Jogos

    151

    Gols

    49

    Assistências

    52


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