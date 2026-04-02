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"Segue o caminho certo!" – Steven Gerrard, lenda do Liverpool, revela o conselho que deu a Mohamed Salah após a polêmica entrevista do egípcio
Tensão no ato final
O astro egípcio chocou recentemente o mundo do futebol ao confirmar que deixará Anfield ao final da atual temporada, mas sua última temporada foi marcada por atritos com o técnico do Liverpool, Slot. A relação entre os dois chegou a um ponto crítico em dezembro, depois que Salah ficou no banco durante uma série de partidas, culminando em uma entrevista explosiva após o empate em 3 a 3 com o Leeds United em Elland Road. Ao tornar públicas suas frustrações, o atacante de 33 anos criticou duramente Slot e acusou o clube de “jogá-lo para baixo do ônibus”.
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A intervenção de Gerrard após o surto
Percebendo que uma lenda do clube corria o risco de manchar seu legado, Gerrard decidiu intervir. Em entrevista ao programa The Overlap, o ex-capitão do Liverpool revelou: “Falei com ele por causa daquela entrevista na época. Eu disse: ‘Não faça o que você fez e saia com a reputação manchada’ – sim, falei com ele diretamente. Ele me manda mensagens de vez em quando, ou eu mando para ele de vez em quando, mais ainda se eu estiver indo a algum lugar com o Leo (filho de Gerrard), só para que o Leo possa vê-lo.
“Mas isso me deu a oportunidade de dizer a ele: ‘Você está aqui há oito ou nove anos. Você foi um rei aqui, você tem esse legado. Vá embora nos seus termos, da maneira certa'. Ele ainda estava um pouco emocionado na época por causa dos incidentes. Ele era reserva, entrava e saía do time na época, estava chateado. Achei que seria uma pena se ele saísse em janeiro e simplesmente fosse embora.”
Busca por um sucessor de sucesso de bilheteria
Com a saída de Salah agora confirmada para o final da temporada, as atenções voltaram-se para a forma como os Reds irão substituir um jogador que marcou 250 gols pelo clube. Gerrard acredita que não há espaço para um projeto de desenvolvimento e que a equipe de contratações deve mirar no topo do mercado. “É preciso contratar alguém que seja um craque, ou não será possível substituí-lo. Tem que ser um dos três [ou] quatro melhores alas do mundo para substituir Salah, porque é isso que Mo tem sido”, observou ele recentemente, em meio a relatos que ligam o clube a uma grande negociação envolvendo a estrela do Bayern de Munique, Michael Olise.
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Saída de Anfield nos termos de Salah
Apesar dos conflitos no início da campanha, a atenção agora se volta para garantir que o atacante receba uma despedida digna de herói. Com uma possível transferência a título gratuito para a Liga Profissional da Arábia Saudita se aproximando, seu legado já está garantido por dois títulos da Premier League e um troféu da Liga dos Campeões. Como Gerrard insistiu, um jogador de sua estatura merece sair pela porta da frente. O egípcio buscará agora deixar para trás o drama recente e encerrar em grande estilo sua histórica passagem de nove anos por Merseyside.