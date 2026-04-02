"Segue o caminho certo!" – Steven Gerrard, lenda do Liverpool, revela o conselho que deu a Mohamed Salah após a polêmica entrevista do egípcio

Percebendo que uma lenda do clube corria o risco de manchar seu legado, Gerrard decidiu intervir. Em entrevista ao programa The Overlap, o ex-capitão do Liverpool revelou: “Falei com ele por causa daquela entrevista na época. Eu disse: ‘Não faça o que você fez e saia com a reputação manchada’ – sim, falei com ele diretamente. Ele me manda mensagens de vez em quando, ou eu mando para ele de vez em quando, mais ainda se eu estiver indo a algum lugar com o Leo (filho de Gerrard), só para que o Leo possa vê-lo.

“Mas isso me deu a oportunidade de dizer a ele: ‘Você está aqui há oito ou nove anos. Você foi um rei aqui, você tem esse legado. Vá embora nos seus termos, da maneira certa'. Ele ainda estava um pouco emocionado na época por causa dos incidentes. Ele era reserva, entrava e saía do time na época, estava chateado. Achei que seria uma pena se ele saísse em janeiro e simplesmente fosse embora.”