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Seedorf, Honda, Kalou... agora Ziyech! Botafogo acerta contratação sensacional de ex-ponta do Chelsea
Botafogo acelera para concluir acordo por Ziyech
Segundo o Lance, o Botafogo teve um avanço importante nas negociações para contratar o ponta marroquino Hakim Ziyech. O jogador de 33 anos, que atualmente atua pelo Wydad Casablanca, está perto de se transferir para o clube brasileiro.
A estrutura de gestão da SAF do Botafogo segue com cautela, mas vê o negócio em estágio avançado.
O Botafogo espera levar o ex-astro de Ajax e Chelsea ao Rio de Janeiro no início da próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato até dezembro de 2027.
- ANP
Intervenção do jogador salva negociações paralisadas
A transferência parecia perto de ser concluída depois que Ziyech aceitou a oferta do Botafogo e gravou material promocional para seu anúncio oficial. A previsão inicial era que ele assistisse ao jogo de domingo contra o Palmeiras no estádio Nilton Santos.
No entanto, uma divergência sobre o projeto esportivo fez com que Ziyech interrompesse temporariamente as conversas no sábado.
Jogadores do atual elenco do Botafogo intervieram para resolver a questão, com o meio-campista Danilo Pereira, ex-companheiro de equipe de Ziyech no Ajax, desempenhando um papel fundamental para tranquilizar o ponta antes de ele dar sua aprovação final.
Ziyech se junta à lista de estrelas globais de fora das Américas
Ziyech chega ao Brasil com pedigree comprovado, tendo marcado nove gols em 16 partidas pelo Wydad Casablanca na última temporada. Ele também brilhou durante a histórica campanha de Marrocos até a semifinal da Copa do Mundo de 2022, somando 64 partidas e 25 gols por sua seleção.
Sua chegada dá continuidade a uma tradição marcante do Botafogo de contratar estrelas mundiais de alto perfil de fora do continente americano.
O marroquino segue os passos da lenda holandesa Clarence Seedorf, do ícone japonês Keisuke Honda e do atacante da Costa do Marfim Salomon Kalou.
- Fotoarena
Exames médicos agendados no Rio
Com as conversas de volta aos trilhos, o Botafogo trabalha rapidamente para finalizar os detalhes administrativos restantes da transferência.
É esperado que Ziyech viaje no início da próxima semana para realizar os exames médicos antes de assinar oficialmente.
Se for aprovado, o ponta será integrado ao elenco, enquanto o Botafogo busca reforçar suas opções de ataque para a campanha em andamento.
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