Em entrevista à talkSPORT, Dyche contou uma interação engraçada com um torcedor que ilustrou perfeitamente a rapidez com que os rumores no futebol podem sair do controle. O técnico de 54 anos estava em um bar na sexta-feira, o que levou muitos a acreditar que ele estava na capital para fechar um acordo com o Spurs. No entanto, a realidade era bem mais discreta do que os detetives da internet sugeriram. Rindo ao comentar sobre os boatos, Dyche disse: “Isso é brilhante. Sinceramente, eu estava em um pub ali perto, perto da minha casa que tenho por lá. E um cara diz: ‘Ah, dizem que você está em negociações com o Spurs’. E eu respondi: ‘Bem, estou sentado ao seu lado tomando uma caneca de Guinness — é improvável. Eu disse: ‘A menos que você trabalhe para o Spurs e eles estejam no The Seven Stars Pub tomando uma caneca de Guinness, é altamente improvável! Não, não estou. Estou com você, amigo. E estou no talkSPORT. É isso que estou fazendo’.”