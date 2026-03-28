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Sean Dyche ri dos rumores sobre uma possível contratação pelo Tottenham ao revelar que um torcedor lhe perguntou sobre a possibilidade de substituir Igor Tudor enquanto ele tomava uma Guinness em um pub
A possível busca do Tottenham por um novo treinador
Dyche está atualmente sem clube, após ter sido demitido pelo Nottingham Forest em fevereiro, na sequência de um empate sem gols em casa contra o Wolves, que ocupava a última posição da tabela da Premier League. Mas seu histórico de manter times na primeira divisão pode torná-lo uma opção atraente para uma equipe que se encontra atualmente apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Segundo relatos, o clube estaria considerando fazer uma mudança em breve, já que Tudor tem enfrentado dificuldades para tirar o melhor proveito dos jogadores do Spurs desde que assumiu o cargo.
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Dyche desmente rumores em um bar
Em entrevista à talkSPORT, Dyche contou uma interação engraçada com um torcedor que ilustrou perfeitamente a rapidez com que os rumores no futebol podem sair do controle. O técnico de 54 anos estava em um bar na sexta-feira, o que levou muitos a acreditar que ele estava na capital para fechar um acordo com o Spurs. No entanto, a realidade era bem mais discreta do que os detetives da internet sugeriram. Rindo ao comentar sobre os boatos, Dyche disse: “Isso é brilhante. Sinceramente, eu estava em um pub ali perto, perto da minha casa que tenho por lá. E um cara diz: ‘Ah, dizem que você está em negociações com o Spurs’. E eu respondi: ‘Bem, estou sentado ao seu lado tomando uma caneca de Guinness — é improvável. Eu disse: ‘A menos que você trabalhe para o Spurs e eles estejam no The Seven Stars Pub tomando uma caneca de Guinness, é altamente improvável! Não, não estou. Estou com você, amigo. E estou no talkSPORT. É isso que estou fazendo’.”
Lidando com os boatos
Apesar de sua resposta bem-humorada, sabe-se que Dyche estaria aberto ao desafio de treinar um clube do porte do Tottenham. No entanto, ele admitiu que ser associado a cargos de destaque é uma “situação delicada” de se lidar publicamente. “Você é alvo de clickbait até não poder mais, não é?”, explicou Dyche quando questionado sobre como lida com todo esse alvoroço. “Portanto, não importa o que você faça, é uma situação muito delicada. Você tem razão em pedir uma visão interna. Quando você é o técnico, sabe que vai receber essas [perguntas] em algum momento, seja em que fase da carreira for, se estiver indo bem. E quando te perguntam, você tenta ser respeitoso, porque, obviamente, vamos usar o Tottenham como exemplo — um clube brilhante, um clube enorme e tudo mais.”
- AFP
Opções alternativas para o Spurs
Embora Dyche continue sendo um candidato popular para uma missão de resgate de curto prazo, ele não é o único nome em disputa para o cargo. Acredita-se que o técnico austríaco Adi Hutter esteja no topo da lista, enquanto figuras do Tottenham, como Chris Hughton e Robbie Keane, também foram mencionadas. Os torcedores também estão de olho em Roberto De Zerbi, embora o ex-técnico do Brighton pareça relutante em assumir um time em plena batalha contra o rebaixamento no meio da temporada.