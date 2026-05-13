Sean Dyche esclarece as coisas! O ex-técnico da Premier League se pronuncia sobre as alegações de que teria se filiado ao partido político de direita Reform

Dyche agiu rapidamente para se distanciar da desinformação política que se espalhava pela internet. O técnico de 54 anos recorreu à sua conta oficial no Instagram para fazer uma declaração direta aos seus seguidores depois que uma imagem manipulada ganhou repercussão. Ele foi caracteristicamente direto ao pôr fim às especulações. Ele escreveu: "Aviso aos meus seguidores... Está circulando uma imagem gerada por IA dizendo que eu me juntei ao Reform. NÃO É VERDADE. Ponto final."

A postagem viral incluía uma citação falsa criada para parecer um endosso oficial, que dizia: “Sempre acreditei no trabalho árduo, na honestidade e em colocar a Grã-Bretanha em primeiro lugar. É por isso que estou apoiando o Reform UK.”