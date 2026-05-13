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Sean Dyche esclarece as coisas! O ex-técnico da Premier League se pronuncia sobre as alegações de que teria se filiado ao partido político de direita Reform
Dyche reage à imagem gerada por IA que viralizou
Dyche agiu rapidamente para se distanciar da desinformação política que se espalhava pela internet. O técnico de 54 anos recorreu à sua conta oficial no Instagram para fazer uma declaração direta aos seus seguidores depois que uma imagem manipulada ganhou repercussão. Ele foi caracteristicamente direto ao pôr fim às especulações. Ele escreveu: "Aviso aos meus seguidores... Está circulando uma imagem gerada por IA dizendo que eu me juntei ao Reform. NÃO É VERDADE. Ponto final."
A postagem viral incluía uma citação falsa criada para parecer um endosso oficial, que dizia: “Sempre acreditei no trabalho árduo, na honestidade e em colocar a Grã-Bretanha em primeiro lugar. É por isso que estou apoiando o Reform UK.”
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História das citações falsas nas redes sociais
Este último incidente não é a primeira vez que palavras são falsamente atribuídas ao técnico. Ele já havia sido associado a memes da internet que alegavam que ele costuma usar a expressão “absurdo woke total”. Apesar de a expressão ter se tornado sinônimo de sua personalidade, ele nunca a disse de fato. Em uma entrevista à revista FourFourTwo no ano passado, ele refletiu sobre a natureza bizarra de ser um meme online. Ele explicou: “Sempre me perguntam sobre isso. Gostaria de ter registrado os direitos autorais. Considerando que eu nem disse isso, a frase me persegue.”
Uma vasta experiência em gestão
Antes de se dedicar a assuntos fora dos gramados, sua passagem mais recente foi pelo Nottingham Forest, com duração de 114 dias. Durante esse período, ele comandou 25 partidas, conquistando 10 vitórias em todas as competições. Essa breve passagem veio na sequência de uma gestão no Everton, onde comandou 83 partidas e conquistou 26 vitórias ao longo de 710 dias. No entanto, ele é mais conhecido por seu reinado maratônico de 3.454 dias no Burnley, acumulando 152 vitórias em 425 partidas. Sua trajetória como técnico começou no Watford, onde conquistou 17 das 49 partidas que comandou. Após sua saída, o Forest melhorou sob o comando de Vítor Pereira, conquistando quatro vitórias nos últimos 10 jogos do campeonato.
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O que o futuro reserva para o treinador?
Com o Forest agora matematicamente a salvo do rebaixamento após a derrota do West Ham United para o Arsenal, o clube garantiu sua permanência na primeira divisão. Enquanto isso, o experiente técnico de 54 anos continua sem clube. Com um vasto histórico como treinador, ele avaliará cuidadosamente suas opções enquanto busca sua próxima oportunidade no futebol.