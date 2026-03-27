Sean Dyche ao resgate?! O Tottenham cogita oferecer um contrato de curto prazo na luta contra o rebaixamento da Premier League caso Roberto De Zerbi recuse a proposta

A busca do Tottenham por um novo técnico permanente encontrou um grande obstáculo que pode forçá-lo a adotar uma solução radical de curto prazo. Roberto De Zerbi, que deixou o Marselha no mês passado, continua sendo a primeira opção da diretoria do Spurs, mas o italiano estaria relutante em assumir o comando enquanto o clube está em meio a uma crise de rebaixamento. O Spurs ocupa atualmente a 17ª posição na tabela, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. De Zerbi consideraria assumir o comando no verão, desde que o Spurs mantenha sua permanência na primeira divisão, deixando uma lacuna que precisa ser preenchida imediatamente.

A situação do atual técnico interino Tudor tornou-se cada vez mais frágil. Ele tem supervisionado uma sequência de resultados desanimadores, conquistando apenas um ponto em seus seis jogos na Premier League no comando. Espera-se que seu futuro no clube seja decidido até segunda-feira, com a diretoria demonstrando compreensão pela situação pessoal dele após a morte de seu pai, Mario, mas plenamente ciente de que os resultados em campo precisam melhorar imediatamente para que o time evite o rebaixamento.