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Sean Dyche ao resgate?! O Tottenham cogita oferecer um contrato de curto prazo na luta contra o rebaixamento da Premier League caso Roberto De Zerbi recuse a proposta
O adiamento de De Zerbi obriga a repensar a situação
A busca do Tottenham por um novo técnico permanente encontrou um grande obstáculo que pode forçá-lo a adotar uma solução radical de curto prazo. Roberto De Zerbi, que deixou o Marselha no mês passado, continua sendo a primeira opção da diretoria do Spurs, mas o italiano estaria relutante em assumir o comando enquanto o clube está em meio a uma crise de rebaixamento. O Spurs ocupa atualmente a 17ª posição na tabela, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. De Zerbi consideraria assumir o comando no verão, desde que o Spurs mantenha sua permanência na primeira divisão, deixando uma lacuna que precisa ser preenchida imediatamente.
A situação do atual técnico interino Tudor tornou-se cada vez mais frágil. Ele tem supervisionado uma sequência de resultados desanimadores, conquistando apenas um ponto em seus seis jogos na Premier League no comando. Espera-se que seu futuro no clube seja decidido até segunda-feira, com a diretoria demonstrando compreensão pela situação pessoal dele após a morte de seu pai, Mario, mas plenamente ciente de que os resultados em campo precisam melhorar imediatamente para que o time evite o rebaixamento.
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Especialista em sobrevivência
De acordo com uma reportagem do The Telegraph, o Tottenham está considerando Dyche como o homem certo para conduzir o time à permanência na liga, em meio a um calendário de jogos desafiador. Dyche foi demitido pelo Nottingham Forest em fevereiro, ironicamente apenas um dia antes de Tudor ser nomeado sucessor de Thomas Frank. Conhecido por sua habilidade de navegar em águas turbulentas, Dyche ficou famoso por levar o Everton à salvação em duas temporadas consecutivas sob intensa pressão. Sua reputação como especialista em sobrevivência o torna uma opção atraente, embora não convencional, para um clube geralmente associado a um estilo de jogo diferente.
O elenco do Tottenham está atualmente devastado por lesões, e a diretoria do clube acredita que uma abordagem pragmática pode ser necessária para enfrentar os sete jogos finais da campanha. No entanto, qualquer acordo com Dyche pode ser complicado pela duração do contrato. Enquanto o Spurs busca uma solução de curto prazo para preencher a lacuna até o verão, ainda não está claro se Dyche estaria disposto a aceitar um contrato que cubra apenas até o final da temporada 2025-26.
O pesadelo do rebaixamento se aproxima
A urgência da situação não pode ser subestimada, já que o Tottenham enfrenta a possibilidade muito real de cair para os três últimos lugares da tabela. Antes mesmo do início da próxima partida contra o Sunderland, em 12 de abril, os resultados de outros jogos — especificamente o confronto entre West Ham e Wolves — podem levar o Spurs a cair para a zona de rebaixamento. Com apenas algumas partidas restantes, a margem para erros desapareceu para o time do norte de Londres.
O calendário não traz muito conforto, com partidas cruciais contra o Brighton, o Aston Villa e um confronto decisivo contra o Leeds United no horizonte.
- AFP
Reestruturação interna em andamento
Além da comissão técnica, o Tottenham também se prepara para uma ampla reestruturação organizacional com o objetivo de reverter o recente declínio do clube. Notícias indicam que a contratação de um novo diretor esportivo é uma das principais prioridades, com o ex-capitão do Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, surgindo como um dos principais candidatos. Paul Winstanley, codiretor esportivo do Chelsea, também estaria sendo considerado, já que o clube busca modernizar suas operações de contratação e futebolísticas antes da próxima temporada.