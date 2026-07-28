O contraste gritante entre os primeiros jogos de Iraola e a fórmula de sucesso que ele acabou encontrando deixou uma impressão duradoura em Dyche. Ele admitiu que ficou impressionado com a disposição do espanhol de abandonar completamente sua filosofia inicial de futebol.

"Fiquei admirado com isso porque passamos por cima deles no Everton quando ele estava tentando jogar da forma que você imaginaria ser o estilo espanhol", acrescentou. "Acho que ele é brilhante na gestão, porque dava para perceber que ele pensou: 'isso não vai funcionar'.

"Na vez seguinte em que jogamos contra eles, ele estava lançando bolas em cima da gente, nos fazendo girar, os laterais virando o tempo todo e tendo de correr de volta em direção ao próprio gol, os zagueiros pensando que nunca tinham descanso. Eles pareciam um time diferente, e ele fez um trabalho brilhante."