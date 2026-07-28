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Sean Dyche afirma que Andoni Iraola "pratica futebol de divisões inferiores" em avaliação sincera do novo técnico do Liverpool
Adaptando-se à Premier League
Dyche elogiou a flexibilidade tática do novo técnico do Liverpool, Iraola. Falando ao The Good, The Bad & The Football, em parceria com a Midnite, o ex-treinador do Everton fez uma avaliação sincera das habilidades de Iraola como técnico.
Iraola conquistou sua mudança de grande destaque para Anfield depois de comandar três temporadas impressionantes no Bournemouth. No entanto, sua introdução inicial ao futebol inglês esteve longe de ser tranquila. O espanhol ficou famoso por não vencer nenhum de seus nove primeiros jogos no comando do Bournemouth na Premier League. Essa sequência inicial difícil incluiu uma pesada derrota por 3 a 0 para o Everton de Dyche em outubro de 2023.
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Uma mudança tática pragmática
Depois daquela derrota pesada em Merseyside, Iraola rapidamente percebeu que seu estilo de jogo pretendido dificilmente traria resultados. Na sequência, ele fez uma mudança drástica em sua abordagem para garantir a permanência. Como resultado, o Bournemouth venceu imediatamente o Burnley por 2 a 1 na liga. Dyche elogiou essa capacidade de adaptação, destacando como Iraola basicamente adotou um estilo mais direto, mas o executou com atletas superiores.
"Iraola basicamente joga um futebol de divisões inferiores, mas em alto nível", explicou Dyche. "Eles fazem você correr para trás o tempo todo e o sufocam, forçando sua rendição. É uma versão de alta qualidade e alta energia."
Abandonando o jeito espanhol
O contraste gritante entre os primeiros jogos de Iraola e a fórmula de sucesso que ele acabou encontrando deixou uma impressão duradoura em Dyche. Ele admitiu que ficou impressionado com a disposição do espanhol de abandonar completamente sua filosofia inicial de futebol.
"Fiquei admirado com isso porque passamos por cima deles no Everton quando ele estava tentando jogar da forma que você imaginaria ser o estilo espanhol", acrescentou. "Acho que ele é brilhante na gestão, porque dava para perceber que ele pensou: 'isso não vai funcionar'.
"Na vez seguinte em que jogamos contra eles, ele estava lançando bolas em cima da gente, nos fazendo girar, os laterais virando o tempo todo e tendo de correr de volta em direção ao próprio gol, os zagueiros pensando que nunca tinham descanso. Eles pareciam um time diferente, e ele fez um trabalho brilhante."
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Levando a energia para Anfield
Essa evolução tática incansável transformou o Bournemouth em uma equipe completamente diferente. Agora, Iraola tem a missão de levar essa mesma fórmula vencedora a um dos maiores clubes do futebol mundial. A torcida de Anfield estará ansiosa para ver como seu estilo intenso, de pressão, se traduz em um elenco repleto de talento de elite. O treinador será alvo de grande escrutínio enquanto busca estabelecer sua autoridade em Merseyside.
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