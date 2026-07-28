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Sean Dyche afirma que Andoni Iraola "joga futebol de divisões inferiores" em avaliação sincera sobre o novo técnico do Liverpool
Adaptando-se à Premier League
Dyche elogiou a flexibilidade tática do novo técnico do Liverpool, Iraola. Em participação no The Good, the Bad and The Football podcast, o ex-treinador do Everton fez uma avaliação sincera das capacidades de Iraola como técnico.
Iraola garantiu sua mudança de alto nível para Anfield depois de comandar três temporadas impressionantes no Bournemouth. No entanto, sua adaptação inicial ao futebol inglês esteve longe de ser tranquila. O espanhol, de forma notória, não conseguiu vencer nenhum dos seus nove primeiros jogos no comando do Bournemouth na Premier League. Essa sequência inicial difícil incluiu uma pesada derrota por 3 a 0 para o Everton de Dyche em outubro de 2023.
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Uma mudança tática pragmática
Depois daquela derrota pesada em Merseyside, Iraola percebeu rapidamente que seu estilo de jogo pretendido dificilmente traria resultados. Na sequência, ele fez uma mudança drástica na abordagem para garantir a permanência. Como resultado, o Bournemouth venceu imediatamente o Burnley por 2 a 1 na liga. Dyche elogiou essa capacidade de adaptação, observando como Iraola basicamente adotou um estilo mais direto, mas o executou com atletas superiores.
"Iraola basicamente joga um futebol de divisões inferiores, mas em alto nível", explicou Dyche. "Eles fazem você correr para trás o tempo todo e o sufocam até a submissão. Uma versão de alta qualidade e alta energia."
Abandonando o estilo espanhol
O contraste gritante entre os primeiros jogos de Iraola e a fórmula que acabou se mostrando bem-sucedida deixou uma impressão duradoura em Dyche. Ele admitiu que ficou impressionado com a disposição do espanhol de abandonar completamente sua filosofia inicial de jogo.
"Fiquei maravilhado com isso porque passamos por cima deles no Everton quando ele estava tentando jogar do jeito que você imaginaria ser o estilo espanhol", acrescentou. "Acho que ele é brilhante como treinador, porque dava para ver que ele pensou: 'isso não vai funcionar'.
"Na vez seguinte em que jogamos contra eles, ele estava despejando bola em cima da gente, nos forçando a virar, os laterais virando o tempo todo e tendo de correr de volta em direção ao próprio gol, os zagueiros achando que nunca tinham descanso. Eles pareciam um time diferente, e ele fez um trabalho brilhante."
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Levando a energia para Anfield
Essa evolução tática incansável transformou o Bournemouth em uma equipe completamente diferente. Agora, Iraola tem a missão de levar essa mesma fórmula vencedora para um dos maiores clubes do futebol mundial. A torcida de Anfield estará ansiosa para ver como seu estilo intenso e de pressão se traduzirá em um elenco repleto de talentos de elite. O treinador enfrentará um escrutínio intenso enquanto busca estabelecer sua autoridade em Merseyside.
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