O contraste gritante entre os primeiros jogos de Iraola e a fórmula que acabou se mostrando bem-sucedida deixou uma impressão duradoura em Dyche. Ele admitiu que ficou impressionado com a disposição do espanhol de abandonar completamente sua filosofia inicial de jogo.

"Fiquei maravilhado com isso porque passamos por cima deles no Everton quando ele estava tentando jogar do jeito que você imaginaria ser o estilo espanhol", acrescentou. "Acho que ele é brilhante como treinador, porque dava para ver que ele pensou: 'isso não vai funcionar'.

"Na vez seguinte em que jogamos contra eles, ele estava despejando bola em cima da gente, nos forçando a virar, os laterais virando o tempo todo e tendo de correr de volta em direção ao próprio gol, os zagueiros achando que nunca tinham descanso. Eles pareciam um time diferente, e ele fez um trabalho brilhante."