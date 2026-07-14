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Bayer 04 Leverkusen v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Seagulls batem recorde! O Brighton fecha contrato de 46 milhões de libras pelo zagueiro Luka Vuskovic, do Tottenham

Mercado da bola
L. Vuskovic
Brighton
Tottenham
Premier League

O Brighton & Hove Albion bateu seu recorde de transferência ao concretizar a sensacional contratação do zagueiro Luka Vuskovic, proveniente do Tottenham Hotspur, rival da Premier League. O jogador da seleção croata, de 19 anos, assinou um contrato de longo prazo no Amex Stadium, após os Seagulls terem negociado com sucesso um acordo que poderá chegar a £50m.

  • Brighton fecha contratação recorde

    O Brighton bateu seu recorde de transferência ao contratar o zagueiro croata Vuskovic, do Tottenham, com um contrato de cinco anos que inclui uma opção de prorrogação de 12 meses. Os Seagulls conseguiram fechar a transferência de 46 milhões de libras, apesar de duas ofertas iniciais pelo jogador de 19 anos terem sido rejeitadas no mês passado; o valor final do negócio pode chegar a 50 milhões de libras por meio de bônus vinculados ao desempenho.

    O jovem zagueiro central parece pronto para assumir imediatamente uma vaga no time titular, trazendo um ímpeto impressionante após sua estreia na Copa do Mundo contra a Inglaterra na fase de grupos no mês passado.



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  • Hurzeler(C)Getty Images

    Hurzeler defende uma abordagem paciente

    O técnico Fabian Hurzeler comemorou a chegada do zagueiro, após o clube ter acompanhado de perto sua evolução. O técnico alemão delineou seus planos de longo prazo para o jovem jogador e, ao mesmo tempo, pediu a todos que tenham paciência durante o período de adaptação do jovem zagueiro central.

    Hurzeler fez uma avaliação abrangente sobre a integração do jovem ao elenco dos Seagulls. No site oficial do clube, ele disse: “Na última temporada, ele demonstrou que pode jogar em um nível muito alto e queremos ajudá-lo a desenvolver ainda mais isso dentro do nosso ambiente.

    “Tem havido muito barulho externo sobre a chegada de Luka, mas ele ainda é um jovem que precisará de tempo para se adaptar às exigências de jogar pelo Brighton e na Premier League. Estamos confiantes, porém, de que ele vai lidar com isso com naturalidade.”

  • Fortalecendo a defesa do Brighton

    A atuação agressiva do Brighton no mercado de transferências visa preencher a lacuna defensiva deixada por Jan Paul van Hecke, que se transferiu para o Spurs por 52 milhões de libras. Vuskovic chega com uma reputação em ascensão como um zagueiro moderno e prolífico, tendo marcado seis gols em 30 partidas durante um período de empréstimo ao Hamburgo na última temporada. Suas atuações brilhantes na Bundesliga lhe renderam o prêmio de Revelação da Temporada, além de uma vaga na Seleção do Ano.

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  • Luka Vuskovic HSVgetty

    O teste de estreia se aproxima

    Vuskovic precisa agora se adaptar rapidamente aos esquemas táticos de Hurzeler durante o restante da pré-temporada. Espera-se que o ex-jogador formado na base do Hajduk Split assuma imediatamente o papel de âncora da defesa contra os atacantes de elite da Premier League. Um verdadeiro batismo de fogo aguarda o adolescente, já que o Brighton receberá o Aston Villa em sua estreia na primeira divisão no domingo, 23 de agosto.

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