Seagulls batem recorde! O Brighton fecha contrato de 46 milhões de libras pelo zagueiro Luka Vuskovic, do Tottenham

O técnico Fabian Hurzeler comemorou a chegada do zagueiro, após o clube ter acompanhado de perto sua evolução. O técnico alemão delineou seus planos de longo prazo para o jovem jogador e, ao mesmo tempo, pediu a todos que tenham paciência durante o período de adaptação do jovem zagueiro central.

Hurzeler fez uma avaliação abrangente sobre a integração do jovem ao elenco dos Seagulls. No site oficial do clube, ele disse: “Na última temporada, ele demonstrou que pode jogar em um nível muito alto e queremos ajudá-lo a desenvolver ainda mais isso dentro do nosso ambiente.

“Tem havido muito barulho externo sobre a chegada de Luka, mas ele ainda é um jovem que precisará de tempo para se adaptar às exigências de jogar pelo Brighton e na Premier League. Estamos confiantes, porém, de que ele vai lidar com isso com naturalidade.”