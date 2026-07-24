“Se vocês se comportarem mal, eu vou embora!” - Jürgen Klopp deixa as coisas bem claras para a mídia alemã e a DFB, enquanto o novo técnico explica por que deixaria o cargo na seleção nacional

Klopp admitiu que aceitou o cargo apesar de saber como a vida às vezes tinha sido desafiadora para seu antecessor, Nagelsmann. Em troca, ele pediu apenas críticas sinceras centradas no futebol. Ele disse: “É a única coisa que peço: critiquem-me se algo funcionar ou não.

“Não precisam me elogiar demais se algo der certo — isso nem precisa ser dito. Se algo não der certo, ficarei feliz em trabalhar nisso. Só precisam acreditar em mim: o que importa é o trabalho. Jurgen Klopp não tem uma carreira após a seleção nacional. Idealmente, este é o ápice da minha vida profissional.”

Ele acrescentou: “E não posso dizer que senti falta disso. Mas me expus à situação e fiquei surpreso — não irritado, ainda não — com a rapidez com que tudo veio à tona. No caminho que precisamos traçar juntos, seria útil se priorizássemos reportagens ‘precisas’ em vez de ‘rápidas’.”