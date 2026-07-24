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“Se vocês se comportarem mal, eu vou embora!” - Jürgen Klopp deixa as coisas bem claras para a mídia alemã e a DFB, enquanto o novo técnico explica por que deixaria o cargo na seleção nacional
Klopp dá o tom
Klopp causou uma boa impressão logo na sua apresentação oficial como novo técnico da seleção alemã, substituindo Julian Nagelsmann. O ex-técnico do Liverpool falou do orgulho que sente ao assumir um dos cargos mais importantes do futebol. No entanto, Klopp também deixou claro que sua nomeação traz expectativas que vão além dos resultados. Ele delineou os padrões que espera tanto da mídia quanto da DFB ao iniciar uma nova era.
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Aviso claro foi dado
A mensagem mais contundente de Klopp foi dirigida àqueles que cobrem e supervisionam a seleção nacional. Ele insistiu que não teria interesse em permanecer no cargo caso a confiança nele se esvaísse.
“É uma enorme honra e sou muito bem remunerado por isso, mas no dia em que disserem que não me querem mais, eu vou embora — sem indenização. Se a DFB disser: ‘não vamos continuar assim’, eu vou embora. Mas se vocês se comportarem mal e não deixarem minha família em paz, eu também vou embora, só para deixar isso claro”, disse Klopp, conforme citado pelo Sport.
Respeito acima de tudo
Klopp admitiu que aceitou o cargo apesar de saber como a vida às vezes tinha sido desafiadora para seu antecessor, Nagelsmann. Em troca, ele pediu apenas críticas sinceras centradas no futebol. Ele disse: “É a única coisa que peço: critiquem-me se algo funcionar ou não.
“Não precisam me elogiar demais se algo der certo — isso nem precisa ser dito. Se algo não der certo, ficarei feliz em trabalhar nisso. Só precisam acreditar em mim: o que importa é o trabalho. Jurgen Klopp não tem uma carreira após a seleção nacional. Idealmente, este é o ápice da minha vida profissional.”
Ele acrescentou: “E não posso dizer que senti falta disso. Mas me expus à situação e fiquei surpreso — não irritado, ainda não — com a rapidez com que tudo veio à tona. No caminho que precisamos traçar juntos, seria útil se priorizássemos reportagens ‘precisas’ em vez de ‘rápidas’.”
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Começa um novo capítulo
Apesar de sua mensagem firme, Klopp ressaltou que deseja construir uma relação construtiva com a mídia. Ele acredita que todos que se importam com o futebol alemão têm um papel a desempenhar para ajudar a seleção nacional a seguir em frente.
Klopp rescindiu seu contrato com a Red Bull e assinou com a DFB até o verão de 2030. Seu foco agora é conduzir a Alemanha a uma nova era, com expectativas claras já estabelecidas desde o primeiro dia.
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