Mark van Bommel celebrou um marco histórico em família na sexta-feira ao convocar seu primeiro elenco como técnico da Bélgica, enquanto seu filho Ruben van Bommel recebeu sua primeira convocação para a seleção da Holanda. O novo técnico da Oranje, Xavi Hernandez, incluiu o atacante de 22 anos do PSV em sua lista de 26 jogadores ao lado de outro estreante, Gjivai Zechiel.

O treinador holandês de 49 anos falou sobre sua própria estreia no comando da Bélgica enquanto reagia ao avanço do filho no cenário internacional.

Ruben se apresentará à concentração da seleção holandesa em Zeist na tarde de segunda-feira, 21 de setembro.