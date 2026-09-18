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'Se você volta assim, é impressionante!' - Mark van Bommel celebra cargo como técnico da Bélgica e convocação do filho Ruben para a seleção holandesa
Marco e Ruben van Bommel atingem marca de estreia dupla
Mark van Bommel celebrou um marco histórico em família na sexta-feira ao convocar seu primeiro elenco como técnico da Bélgica, enquanto seu filho Ruben van Bommel recebeu sua primeira convocação para a seleção da Holanda. O novo técnico da Oranje, Xavi Hernandez, incluiu o atacante de 22 anos do PSV em sua lista de 26 jogadores ao lado de outro estreante, Gjivai Zechiel.
O treinador holandês de 49 anos falou sobre sua própria estreia no comando da Bélgica enquanto reagia ao avanço do filho no cenário internacional.
Ruben se apresentará à concentração da seleção holandesa em Zeist na tarde de segunda-feira, 21 de setembro.
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Técnico elogia retorno do filho após lesão no joelho
Falando em sua coletiva de imprensa inaugural pela Bélgica, Van Bommel refletiu sobre a jornada emocional vivida por seu filho depois de sofrer uma grave lesão no joelho na temporada passada. Ruben sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado em setembro, o que o obrigou a perder toda a campanha antes de recuperar sua melhor forma no PSV nesta temporada.
Tendo ele mesmo disputado a final da Copa do Mundo de 2010 sob o comando do sogro Bert van Marwijk, Van Bommel destacou a determinação necessária para voltar ao futebol internacional de elite.
"Estou muito orgulhoso disso. Eu mesmo joguei pela seleção holandesa", afirmou Van Bommel. "Ele teve um ano muito difícil por causa de uma lesão no ligamento cruzado. Se você volta assim, é impressionante."
Van Bommel defende o filho em polêmica sobre carrinho no Ajax
Além de celebrar os dois marcos internacionais, Van Bommel também abordou o recente escrutínio da imprensa em torno de uma entrada controversa cometida por Ruben no jogador do Ajax Aaron Bouwman. O novo técnico da Bélgica admitiu que seu filho merecia cartão vermelho pela falta, mas pediu aos críticos que avaliem o lance apenas dentro de campo.
Ele insistiu que o barulho externo não deve distrair da evolução profissional geral do ponta.
"Ele está evoluindo bem. Algo surgiu depois daquela partida", observou Van Bommel. "Ele merecia um cartão vermelho por aquele erro contra o Ajax, mas vocês não devem trazer outras coisas para isso. Vocês têm que julgar os momentos como eles são em campo."
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Legado histórico de família continua além das fronteiras
Os marcos internacionais simultâneos marcam um capítulo único na história moderna do futebol europeu. Enquanto Mark van Bommel se prepara para sua estreia como técnico no banco da Bélgica contra a Itália, seu filho Ruben sobe ao palco internacional principal com a Holanda.
Ruben se junta ao elenco de Xavi antes de quatro partidas da Liga das Nações, começando contra a Alemanha, em Amsterdã.
Pai e filho agora iniciam suas respectivas jornadas internacionais na Liga A da Liga das Nações.
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