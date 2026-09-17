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“Se você se transfere por £ 100 milhões, £ 10 milhões ou £ 100 mil” - Bradley Barcola enfrenta meta de gols familiar no Liverpool após transferência de £ 123 milhões do PSG
Só dois jogadores no futebol britânico custaram mais do que Barcola
Apenas dois jogadores na história do futebol britânico, o companheiro de clube Alexander Isak e o novo reforço do Manchester City Enzo Fernandez, tiveram cifras de transferência maiores, quando ambos trocaram de clube por £125 milhões (US$ 167 milhões).
Quantias astronômicas como essas trazem consigo uma expectativa maior e a necessidade de dar um retorno imediato aos investimentos de confiança e dinheiro. Isak teve dificuldades em sua temporada de estreia em Merseyside, marcada por lesões, e precisou esperar até novembro de 2025 para abrir sua conta de gols na Premier League.
Barcola fez quatro aparições em três competições desde que se juntou ao Liverpool, com duas dessas partidas saindo do banco de reservas. Ele mostrou mobilidade suficiente, atuando pelos lados esquerdo e direito, mas ainda não balançou as redes.
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Barcola busca abrir sua conta de gols pelo Liverpool
Questionado se esse feito precisa acontecer o mais rápido possível, para encerrar qualquer discussão indesejada, o ex-astro do Liverpool Murphy, que falava em associação com Snabbare, disse à GOAL: “Acho que, seja por uma transferência de £100 milhões, £10 milhões ou £100 mil, onde quer que você esteja, se você é um jogador de frente, quer começar a mostrar não só aos torcedores, mas também aos jogadores ao seu redor, do que é capaz.
“Achei que a atuação dele contra o Atletico foi de alto nível. Deu para ver toda a qualidade, ele parecia afiado. Sei que ele ficou um pouco cansado mais tarde e dá para argumentar que teve dificuldades contra o Fulham. Por causa disso, ele ainda não parece estar em plena forma para jogar todas as partidas.
“Mas aquela pequena participação, aquele contra-ataque com [Florian] Wirtz, quando ele saiu cara a cara e a bola passou ao lado da trave, em um mundo ideal isso entra e, de repente, ele deslancha.
“Mas eu realmente não me preocupo com ele da mesma forma que me preocuparia com jogadores de menos status. Alguém que esteve por muito tempo em um enorme clube de futebol, com expectativa, e jogou no mais alto nível com jogadores brilhantes, prosperando nesse cenário. Então, não vejo isso realmente abalando a confiança dele ou a capacidade de se colocar nessas posições e voltar a marcar.
“Já outros jogadores, talvez se você pensar em Wirtz, que veio de um clube menor, por assim dizer, o Leverkusen, com um valor de transferência parecido, a pressão sobre seus ombros vem aumentando há um bom tempo.
“Já Barcola literalmente acabou de chegar e, de qualquer forma, é mais artilheiro. Então, não estou preocupado com ele. Acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque ele é muito talentoso. Só acho que é uma questão de ritmo de jogo para ele.”
O vencedor da Liga dos Campeões sempre foi um grande alvo no mercado de transferências?
Barcola foi fortemente ligado a alguns dos rivais nacionais do Liverpool, incluindo Arsenal e Manchester United, antes de acabar em Anfield. Ele sempre esteve no radar do Liverpool ou o clube decidiu avançar depois de ver de repente um jogador de elite ficar disponível, já que Andoni Iraola já está bem servido quando se trata de pontas pela esquerda?
Murphy acrescentou ao responder a essa pergunta: “Meu palpite é que uma contratação desse porte, desse custo e dessa qualidade é algo que eles vêm observando há bastante tempo.
“Acho que vamos vê-lo predominantemente assumir aquele lado esquerdo. Daí o fato de [Cody] Gakpo, em determinado momento, estar sobrando. Parece que Gakpo ficou porque eles não conseguiram trazer alguém para o lado direito. Essa me pareceu a explicação mais lógica.
“Pensar que eles iriam rapidamente atrás de Barcola por impulso e gastar essa quantia é algo que eu não consigo ver, especialmente com a qualidade das pessoas que eles têm no clube desse lado, na área de recrutamento.
“Acho que eles o observam há algum tempo. Acho que provavelmente é alguém que eles viram como um upgrade em relação a Gakpo, que teve uma temporada apenas mediana na última temporada, para ser honesto. Então, não acho que tenha sido algo às pressas.”
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Barcola prestes a viajar com a França durante a pausa internacional
Barcola ajudou o Liverpool a superar o Tottenham em sua partida mais recente, avançando para a quarta rodada da Copa da Liga Inglesa - na qual receberá o Chelsea em um confronto muito aguardado.
Ele espera desempenhar um papel de destaque contra o Bournemouth, no sábado, enquanto o Liverpool coloca em jogo sua invencibilidade no início de 2026-27, antes de se apresentar à França para os compromissos da Liga das Nações da Uefa.
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