Questionado se esse feito precisa acontecer o mais rápido possível, para encerrar qualquer discussão indesejada, o ex-astro do Liverpool Murphy, que falava em associação com Snabbare, disse à GOAL: “Acho que, seja por uma transferência de £100 milhões, £10 milhões ou £100 mil, onde quer que você esteja, se você é um jogador de frente, quer começar a mostrar não só aos torcedores, mas também aos jogadores ao seu redor, do que é capaz.

“Achei que a atuação dele contra o Atletico foi de alto nível. Deu para ver toda a qualidade, ele parecia afiado. Sei que ele ficou um pouco cansado mais tarde e dá para argumentar que teve dificuldades contra o Fulham. Por causa disso, ele ainda não parece estar em plena forma para jogar todas as partidas.

“Mas aquela pequena participação, aquele contra-ataque com [Florian] Wirtz, quando ele saiu cara a cara e a bola passou ao lado da trave, em um mundo ideal isso entra e, de repente, ele deslancha.

“Mas eu realmente não me preocupo com ele da mesma forma que me preocuparia com jogadores de menos status. Alguém que esteve por muito tempo em um enorme clube de futebol, com expectativa, e jogou no mais alto nível com jogadores brilhantes, prosperando nesse cenário. Então, não vejo isso realmente abalando a confiança dele ou a capacidade de se colocar nessas posições e voltar a marcar.

“Já outros jogadores, talvez se você pensar em Wirtz, que veio de um clube menor, por assim dizer, o Leverkusen, com um valor de transferência parecido, a pressão sobre seus ombros vem aumentando há um bom tempo.

“Já Barcola literalmente acabou de chegar e, de qualquer forma, é mais artilheiro. Então, não estou preocupado com ele. Acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque ele é muito talentoso. Só acho que é uma questão de ritmo de jogo para ele.”