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Alvino Hanafi
Traduzido por

“Se você precisa de um jogador ali, precisa do Flo!” Andoni Iraola elogia astro do Liverpool que bateu recorde

Liverpool
A. Iraola
F. Wirtz
Premier League
Brentford x Liverpool
Brentford

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, elogiou Florian Wirtz depois que o jogador da seleção alemã estabeleceu, contra o Brentford, um recorde extraordinário de criação de chances na Premier League nos últimos 15 anos. Iraola destacou a capacidade singular de Wirtz de desmontar defesas adversárias muito recuadas.

  • Atuação de gala de Wirtz supera o bloco baixo do Brentford

    O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, rasgou elogios a Florian Wirtz após sua atuação decisiva na vitória por 2 a 1 sobre o Brentford, no sábado. O meia alemão deu a assistência para o gol de empate de Victor Munoz antes de Alexander Isak garantir os três pontos no Gtech Community Stadium.

    Segundo a Opta, Wirtz criou nove chances com a bola rolando, o maior número registrado por um jogador visitante em uma partida da Premier League em mais de 15 anos.

    Iraola destacou que a qualidade técnica de Wirtz foi essencial para desmontar a estrutura defensiva organizada do Brentford.

  • imago-sport-1082746718.jpgCrystal Pix

    Iraola detalha a habilidade de Wirtz em espaços reduzidos

    Em entrevista à imprensa, Iraola explicou por que Wirtz é o jogador ideal para superar equipes adversárias que jogam com dez jogadores dentro da própria área. "Se você precisa de um jogador ali, precisa de Flo", afirmou Iraola.

    "Há pouquíssimos espaços, pequenas brechas, pouco tempo com a bola e alguns detalhes sutis que você precisa encontrar, porque o Brentford defende a área muito, muito bem."

    "Você precisa de jogadores como Flo, Rio [Ngumoha] e Victor, que podem fazer a diferença."

  • Técnico adora o poder de ataque apesar das chances desperdiçadas

    Iraola também elogiou a influência de Bradley Barcola no ataque, apesar de o atacante ter acertado o travessão e desperdiçado várias oportunidades. “Bradley provavelmente perdeu chances claras... mas adoro o fato de ele estar tendo tantas oportunidades e aparecendo nessas situações”, observou Iraola.

    “Além disso, Rio e Flo são jogadores que é ótimo ter em campo naquele momento, especialmente quando se joga contra dez.”

    “Estávamos encontrando boas posições e controlando muito bem o jogo.”

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  • imago-sport-1084586376.jpgPropaganda Photo

    Craques criativos se preparam para noite europeia em Anfield

    Com Wirtz em seu auge criativo, o Liverpool conta com um elenco ofensivo temível, capaz de superar qualquer defesa.

    A equipe de Iraola buscará aproveitar a sintonia no ataque quando voltar a jogar em competições europeias.

    O Liverpool recebe o Villarreal em Anfield na noite de terça-feira em busca de mais uma vitória crucial.

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