O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, rasgou elogios a Florian Wirtz após sua atuação decisiva na vitória por 2 a 1 sobre o Brentford, no sábado. O meia alemão deu a assistência para o gol de empate de Victor Munoz antes de Alexander Isak garantir os três pontos no Gtech Community Stadium.

Segundo a Opta, Wirtz criou nove chances com a bola rolando, o maior número registrado por um jogador visitante em uma partida da Premier League em mais de 15 anos.

Iraola destacou que a qualidade técnica de Wirtz foi essencial para desmontar a estrutura defensiva organizada do Brentford.