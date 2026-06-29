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“Se você perder, tudo vai para o ralo” – Julian Nagelsmann, desafiador, rebate as críticas à Alemanha antes da partida das oitavas de final da Copa do Mundo
A pressão aumenta após o tropeço contra o Equador
Após uma sequência impressionante de 11 vitórias consecutivas, a Alemanha voltou à realidade de forma abrupta com a derrota por 2 a 1 para o Equador em sua última partida da fase de grupos da Copa do Mundo. O resultado provocou uma onda de críticas em toda a Alemanha, com torcedores e comentaristas questionando as escolhas táticas e a rotação do elenco de Nagelsmann.
Em entrevista coletiva em Foxborough, Boston, antes do confronto das oitavas de final na segunda-feira, Nagelsmann ofereceu uma visão caracteristicamente honesta sobre a volatilidade do futebol em torneios. “Se você vence, tudo está bem. Se você perde, tudo é uma merda”, disse ele aos repórteres.
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Lidando com o escrutínio pessoal
Apesar do alvoroço em seu país em relação às suas escalações iniciais e ao seu estilo de comunicação, o técnico de 38 anos — que assumiu a seleção alemã em setembro de 2023, levando-a à Euro 2024 em casa antes da eliminação nas quartas de final contra a Espanha — insiste que não sente um fardo pessoal para provar que seus críticos estão errados. Quando questionado sobre como a pressão atual o afeta pessoalmente, Nagelsmann manteve a compostura, afirmando: “O que isso significa para mim, pessoalmente? É como acontece com qualquer ser humano. Você mesmo pode responder a essa pergunta. E acho que com isso já está tudo dito.”
O ex-técnico do Bayern de Munique foi rápido em desviar o foco de sua própria reputação e voltar às metas coletivas de um time desesperado para superar as amargas decepções das últimas Copas do Mundo, nas quais a Alemanha sofreu eliminações consecutivas na fase de grupos em 2018 e 2022.
“Não se trata de mim”, acrescentou ele. “Trata-se apenas da equipe e do nosso sucesso. De levarmos, coletivamente, essa excelente coesão para o campo e fazermos tudo o que pudermos para ter sucesso.”
Nagelsmann afirmou que não sente nenhuma “obrigação de provar” seu valor para a nação, mas sim apenas para seus jogadores, que ele acredita estarem ainda no caminho certo, apesar do recente revés.
Ajustes táticos à vista
A convocação de Leon Goretzka tem sido um dos principais assuntos em pauta na preparação para a partida contra o Paraguai, especialmente devido ao estilo físico que se espera que os sul-americanos tragam para o campo. A Alemanha chegou a esta fase após liderar seu grupo com seis pontos, garantindo vitórias contundentes sobre Curaçao (7 a 1) e Costa do Marfim (2 a 1) antes do recente tropeço contra o Equador. De olho no futuro, Nagelsmann confirmou que está avaliando suas opções, mas não revelou seus planos. “Há considerações táticas para mudar um pouco — mas também a abordagem de deixar tudo igual”, explicou.
Há notícias positivas quanto às lesões: espera-se que Nathaniel Brown retorne ao time titular após perder a partida contra o Equador devido a problemas musculares. No entanto, permanecem as dúvidas sobre se Joshua Kimmich permanecerá na lateral-direita ou passará a atuar no meio-campo, e se Deniz Undav fez o suficiente para merecer uma vaga no time titular no ataque, especialmente depois de marcar três gols apesar de ter entrado apenas como reserva nas três primeiras partidas.
Nagelsmann está se mantendo propositalmente vago para deixar os adversários na dúvida: “Trata-se também de não facilitar o trabalho do técnico adversário mais do que o absolutamente necessário.”
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Não há margem para erros contra o Paraguai
Embora a Alemanha entre na partida como favorita, Nagelsmann não se faz ilusões quanto à ameaça representada pelo Paraguai, sabendo que não há absolutamente nenhuma margem para erros neste confronto das oitavas de final; uma vitória garantiria um confronto de grande destaque nas oitavas de final contra a França — campeã de 2018 e vice-campeã de 2022 — ou a Suécia, que se enfrentam nesta semana. Uma eliminação prematura diante dos azarões sul-americanos provavelmente transformaria as atuais faíscas de crítica em uma verdadeira tempestade em relação à segurança de seu cargo. Pela primeira vez desde o triunfo de 2014, a Alemanha está nas fases eliminatórias de uma Copa do Mundo, e as expectativas estão altíssimas.