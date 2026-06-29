“Se você perder, tudo vai para o ralo” – Julian Nagelsmann, desafiador, rebate as críticas à Alemanha antes da partida das oitavas de final da Copa do Mundo

Apesar do alvoroço em seu país em relação às suas escalações iniciais e ao seu estilo de comunicação, o técnico de 38 anos — que assumiu a seleção alemã em setembro de 2023, levando-a à Euro 2024 em casa antes da eliminação nas quartas de final contra a Espanha — insiste que não sente um fardo pessoal para provar que seus críticos estão errados. Quando questionado sobre como a pressão atual o afeta pessoalmente, Nagelsmann manteve a compostura, afirmando: “O que isso significa para mim, pessoalmente? É como acontece com qualquer ser humano. Você mesmo pode responder a essa pergunta. E acho que com isso já está tudo dito.”

O ex-técnico do Bayern de Munique foi rápido em desviar o foco de sua própria reputação e voltar às metas coletivas de um time desesperado para superar as amargas decepções das últimas Copas do Mundo, nas quais a Alemanha sofreu eliminações consecutivas na fase de grupos em 2018 e 2022.

“Não se trata de mim”, acrescentou ele. “Trata-se apenas da equipe e do nosso sucesso. De levarmos, coletivamente, essa excelente coesão para o campo e fazermos tudo o que pudermos para ter sucesso.”

Nagelsmann afirmou que não sente nenhuma “obrigação de provar” seu valor para a nação, mas sim apenas para seus jogadores, que ele acredita estarem ainda no caminho certo, apesar do recente revés.