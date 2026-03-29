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Mauricio Pochettino, USMNTGetty
Ryan Tolmich

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"Se tem que acontecer, que aconteça agora" – Seleção dos EUA aprende lição dolorosa após Jeremy Doku atormentar a defesa: vencedores e perdedores na derrota por 5 a 2 para a Bélgica

Vencedores & perdedores
Estados Unidos
Bélgica
Especiais e Opinião
Estados Unidos x Bélgica
Amistosos
C. Pulisic
M. Turner
W. McKennie

Erros defensivos e um Jeremy Doku em grande forma deixaram a seleção americana vulnerável na goleada sofrida contra a Bélgica, gerando novas preocupações antes da Copa do Mundo.

ATLANTA — Não é fácil encontrar pontos positivos em uma derrota por 5 a 2, mas depois que a Seleção Masculina dos EUA foi goleada pela Bélgica no sábado, o técnico Mauricio Pochettino procurou por eles mesmo assim.

Havia muito o que analisar. A defesa dos EUA cometeu muitos erros e careceu de intensidade, enquanto o finalização deixou a desejar. E nos momentos mais decisivos, os EUA não apenas ficaram sem marcar gols — eles entregaram o controle à Bélgica, que os castigou repetidamente. Não faltarão lições para Pochettino e sua comissão técnica, mesmo que o tempo esteja se esgotando para aprendê-las.

Foi aí que Pochettino chegou à parte das nuances, no entanto. O placar não contou toda a história, disse ele, e seu homólogo, o técnico da Bélgica, Rudi Garcia, concordou. Durante grande parte da partida, a seleção dos EUA jogou de igual para igual com a Bélgica. O problema foi que, nos momentos em que não o fizeram, a Bélgica os fez pagar, marcando um número total de gols que seria preocupante, apesar dos pontos positivos dos americanos. 

“É verdade que os dados às vezes dizem pouco”, disse Pochettino, “e, sim, você pode manipulá-los da maneira que quiser, mas é verdade que, quando você perde por 5 a 2, não dá para dizer nada que convença as pessoas de que houve coisas positivas. A questão é que houve coisas positivas que estamos vendo agora no vestiário e, a partir daí, podemos construir.”

Há muito o que construir. Após um outono promissor, as falhas da seleção americana voltaram com força total no sábado, em Atlanta. Eles demoraram a fechar as jogadas, faltou intensidade e tiveram dificuldade para se comunicar. E nos momentos em que o jogo poderia ser decidido, eles foram ingênuos demais. A Bélgica — assim como a seleção holandesa que eliminou os EUA na última Copa do Mundo — foi capaz de “aguentar”, como disse Matt Turner, mantendo-se organizada e disciplinada quando era preciso. Os EUA, por outro lado, desmoronaram assim que o jogo exigiu o mesmo.

Será que, então, foi bom que isso tenha acontecido agora? Talvez. Não é necessariamente um sinal do que está por vir, já que as derrotas sofridas em setembro do ciclo anterior contra a Arábia Saudita e o Japão tiveram pouco impacto na campanha final na Copa do Mundo. No fim das contas, isso pode ser apenas um pequeno obstáculo. Pode ser uma lição. Ou pode ser um prenúncio preocupante. No fim das contas, ninguém saberá ao certo até este verão.

“Acho que podemos chegar com a ideia errada de que somos tão bons, tão bonitos, tão bem vestidos, somos americanos”, disse Pochettino. “É bom sentir isso se quisermos ganhar a Copa do Mundo, se quisermos sair da fase de grupos e se quisermos vencer o Paraguai. Se quisermos vencer esse tipo de adversário, você acha que eles não vão lutar?”

“É sempre melhor que esse tipo de resultado aconteça agora”, acrescentou ele. “É claro que eu prefiro outro resultado, mas se isso precisa acontecer, que aconteça agora, porque sabemos o que vamos enfrentar nos próximos jogos.”

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do Mercedes-Benz Stadium...

  • SOCCER FRIENDLY UNITED STATES VS BELGIUMAFP

    PERDEDOR: A defesa da Seleção Masculina dos EUA

    Não há ninguém a quem culpar. Esta é uma derrota coletiva, pois foi preciso um esforço de toda a equipe para capitular da maneira como a seleção masculina de futebol dos EUA fez.

    “Nós perdemos um pouco de intensidade”, disse Pochettino após o jogo. “Em outras jogadas, tivemos superioridade, mas não fomos agressivos o suficiente, como na forma como lidamos com o primeiro gol. Nessa jogada, acho que tínhamos 10 jogadores dentro da área, mas não fomos agressivos o suficiente. Precisamos manter essa energia o tempo todo. Acho que esse é o desafio. Esse desafio é um bom choque de realidade para nós, porque agora é o momento de vivenciar esse tipo de situação.”

    Como Pochettino observou, a avalanche de gols da Bélgica resultou em grande parte de erros coletivos. Além do pênalti, que Pochettino disse ser duvidoso desde o início, todos os outros gols da Bélgica envolveram algum tipo de falha coletiva. Os jogadores foram direcionados na direção errada, os defensores de apoio não pressionaram e os atacantes tiveram espaço demais para agir. Isso não é uma falha individual, mas sim uma falha de um grupo de indivíduos.

    Teria sido diferente se o zagueiro central Chris Richards estivesse em forma? Talvez, mas, novamente, não foi uma falha de um único jogador. A defesa, o meio-campo e o ataque da seleção dos EUA tiveram sua parcela de responsabilidade, e cada unidade precisará aumentar a energia e a comunicação se quiser evitar um destino semelhante contra Portugal.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    VENCEDOR: Jeremy Doku

    Absolutamente incontrolável. Não há muito mais a dizer. Às vezes, uma equipe se depara com um ponta avaliado entre US$ 50 e 100 milhões que deixa todos os seus defensores à mercê dele.

    A seleção dos EUA viu isso no início deste outono contra Son Heung-Min e viu novamente no sábado. Nesse nível, um ponta pode dominar uma partida. Doku fez exatamente isso, passando pelos zagueiros à vontade e atraindo tanta atenção que o restante do ataque da Bélgica se abriu ao seu redor.

    “Você tem jogadores como Doku, que podem te expor de maneiras diferentes”, disse Tim Weah, que foi o principal responsável por marcar a estrela do Manchester City. “Tentar colocar mais jogadores na área onde você sabe que ele não tem liberdade para chegar perto da nossa área e driblar. Essas são pequenas coisas que você pode ajustar nos treinos. Acho que é a primeira vez que jogamos contra um ala tão prolífico assim.”

    Na coletiva de imprensa pós-jogo, Pochettino deu crédito a Weah pela forma como lidou com Doku, mas apontou a falta de apoio ao seu redor. O plano de jogo era marcar Doku em bloco, mas, com muita frequência, a comunicação falhou, permitindo que ele isolasse um zagueiro e fizesse o que faz de melhor: driblar. 

    É um lembrete oportuno do que os EUA poderão enfrentar neste verão. Jogadores como esse são a essência da Copa do Mundo — e os EUA verão muitos outros como ele.

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    VENCEDOR: Weston McKennie

    Vai parecer que o gol de McKennie foi marcado há uma eternidade. O jogo estava completamente diferente naquele momento, e o clima não tinha nada a ver com o que a seleção americana acabou enfrentando.

    O gol foi importante, porém, porque confirmou algo que os EUA precisavam ver: que o McKennie da Juventus está em grande forma.

    McKennie tem sido fundamental para a Juve nesta temporada, marcando gols decisivos nos momentos mais importantes. Ele fez isso no sábado, correndo para o segundo poste sem marcação e finalizando com facilidade. Foi mais um exemplo de como McKennie é perigoso em jogadas ensaiadas e de como ele pode mudar rapidamente o rumo de uma partida em geral

    Tudo o que se seguiu fez com que aquele momento parecesse insignificante. O foco, com razão, estará nos gols da Bélgica, não no primeiro gol da seleção americana. Ainda assim, se houve algo positivo, foi Weston McKennie — um lembrete de como ele será importante, já que a equipe vai contar cada vez mais com ele à medida que se aproxima a Copa do Mundo.

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    PERDEDOR: Christian Pulisic

    Embora a forma de McKennie não possa ser questionada, a de Christian Pulisic sim. Essas dúvidas não foram esclarecidas no sábado.

    Pulisic não teve falta de boas oportunidades contra a Bélgica. Ele teve três chutes, mas todos, exceto um, saíram fora do alvo. Em outro dia, Pulisic teria marcado um, talvez dois. Isso não aconteceu desta vez, e teve suas consequências. Poucos instantes depois de uma chance perdida por Pulisic, a Bélgica partiu para o contra-ataque e marcou o gol da virada.

    “Sinto que poderia ter aproveitado melhor uma dessas chances”, disse ele. “É frustrante para mim. Tem sido um período difícil, mas estou confiante na minha forma de jogar e me sinto bem criando oportunidades. Só preciso manter o otimismo e seguir em frente, mas tenho que ser mais preciso, com certeza, nesses momentos, porque se você perde a chance, eles aproveitam e marcam, e isso muda o jogo.”

    Ele não está em pânico, no entanto. Nesta fase da carreira, Pulisic já passou por todos os níveis de boa e má forma. As coisas sempre mudam, de uma forma ou de outra.

    “Sei que posso chutar a bola com o joelho e ela pode entrar”, diz ele. “As coisas vão mudar. Não vou entrar em pânico agora. Até o verão, as coisas vão mudar. É tudo o que posso fazer: ser positivo.”

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    VENCEDORES: Patrick Agyemang e Ricardo Pepi

    Pochettino insistiu na necessidade de manter um alto nível de intensidade. E foi isso que ele conseguiu com seus dois atacantes que entraram no segundo tempo.

    Com o tempo se esgotando, a dupla se combinou para um último momento positivo, ajudando os EUA a encerrarem a partida com um certo otimismo. Pepi pressionou e recuperou a bola, desviando um passe diretamente para a trajetória de Agyemang. O atacante do Derby County não desperdiçou a chance, mandando a bola para o fundo da rede e diminuindo a diferença de perto.

    “Quando você sai do banco, quer causar impacto”, disse Pepi após a partida. “Seja dando uma assistência ou marcando um gol, na minha cabeça, estou pronto para ajudar a equipe. Dar assistência ou marcar, esse é o meu trabalho.”

    Tanto Pepi quanto Agyemang cumpriram suas funções no sábado. Será interessante ver que tipo de oportunidades eles terão para repetir o feito no confronto de terça-feira contra Portugal.

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    PERDEDOR: Matt Turner

    Quando questionado sobre os gols após a partida, Pochettino disse que não se podia culpar Turner. Ele está certo. Turner poderia ter se saído melhor em um ou dois deles? Com certeza, mas não houve nenhum erro grave entre os cinco gols da Bélgica.

    Turner, porém, sabe como as coisas estão. Em suas duas últimas partidas com a camisa da seleção americana, ele teve que tirar a bola do fundo da rede nove vezes. É um número pesado, mas é real, e Turner sabe que é difícil ignorar isso.

    “O placar é o que é no fim das contas”, disse Turner. “É frustrante porque a imagem não é boa quando você leva cinco gols. Acho que isso significa que, na parte decisiva do campo, dos dois lados, podemos fazer melhor.”

    Então, o que vem a seguir para Turner? Para começar, ele não hesitou em admitir que precisa melhorar. Ele espera ter outra chance, embora o tempo esteja se esgotando antes da Copa do Mundo.

    “Sempre vou me avaliar com muita imparcialidade”, disse ele. “Já me coloquei aqui na frente e me critiquei muitas vezes, mas hoje à noite senti que tive alguns bons momentos. Consegui fazer algumas boas defesas, mas só gostaria de poder ter evitado um ou dois dos gols, porque não acho que o placar refletiu o equilíbrio ou o andamento do jogo.”

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    PERDEDOR: Conflitos de uniformes

    Não foi o ponto mais marcante deste jogo, mas teve, mesmo assim, um impacto na partida.

    Eis o que aconteceu: antes da partida, ambas as equipes enviaram fotos de seus uniformes para aprovação do árbitro. Então, no dia do jogo, os dois conjuntos de uniformes foram inspecionados novamente. Tudo foi aprovado e ambas as equipes jogaram com as camisas planejadas, mas, poucos segundos após o início da partida, ficou claro que os uniformes eram um problema. As camisas eram muito parecidas, e a combinação dos shorts azuis da seleção dos EUA com as meias azuis da Bélgica também não ajudou muito.

    Tecnicamente, qualquer uma das equipes poderia ter trocado de camisa no segundo tempo. Infelizmente, essa não era uma opção. Os uniformes alternativos da Bélgica já haviam sido enviados para Chicago, local do próximo jogo contra o México, o que significava que ambas as equipes simplesmente tiveram que lidar com as camisas como estavam.