ATLANTA — Não é fácil encontrar pontos positivos em uma derrota por 5 a 2, mas depois que a Seleção Masculina dos EUA foi goleada pela Bélgica no sábado, o técnico Mauricio Pochettino procurou por eles mesmo assim.

Havia muito o que analisar. A defesa dos EUA cometeu muitos erros e careceu de intensidade, enquanto o finalização deixou a desejar. E nos momentos mais decisivos, os EUA não apenas ficaram sem marcar gols — eles entregaram o controle à Bélgica, que os castigou repetidamente. Não faltarão lições para Pochettino e sua comissão técnica, mesmo que o tempo esteja se esgotando para aprendê-las.

Foi aí que Pochettino chegou à parte das nuances, no entanto. O placar não contou toda a história, disse ele, e seu homólogo, o técnico da Bélgica, Rudi Garcia, concordou. Durante grande parte da partida, a seleção dos EUA jogou de igual para igual com a Bélgica. O problema foi que, nos momentos em que não o fizeram, a Bélgica os fez pagar, marcando um número total de gols que seria preocupante, apesar dos pontos positivos dos americanos.

“É verdade que os dados às vezes dizem pouco”, disse Pochettino, “e, sim, você pode manipulá-los da maneira que quiser, mas é verdade que, quando você perde por 5 a 2, não dá para dizer nada que convença as pessoas de que houve coisas positivas. A questão é que houve coisas positivas que estamos vendo agora no vestiário e, a partir daí, podemos construir.”

Há muito o que construir. Após um outono promissor, as falhas da seleção americana voltaram com força total no sábado, em Atlanta. Eles demoraram a fechar as jogadas, faltou intensidade e tiveram dificuldade para se comunicar. E nos momentos em que o jogo poderia ser decidido, eles foram ingênuos demais. A Bélgica — assim como a seleção holandesa que eliminou os EUA na última Copa do Mundo — foi capaz de “aguentar”, como disse Matt Turner, mantendo-se organizada e disciplinada quando era preciso. Os EUA, por outro lado, desmoronaram assim que o jogo exigiu o mesmo.

Será que, então, foi bom que isso tenha acontecido agora? Talvez. Não é necessariamente um sinal do que está por vir, já que as derrotas sofridas em setembro do ciclo anterior contra a Arábia Saudita e o Japão tiveram pouco impacto na campanha final na Copa do Mundo. No fim das contas, isso pode ser apenas um pequeno obstáculo. Pode ser uma lição. Ou pode ser um prenúncio preocupante. No fim das contas, ninguém saberá ao certo até este verão.

“Acho que podemos chegar com a ideia errada de que somos tão bons, tão bonitos, tão bem vestidos, somos americanos”, disse Pochettino. “É bom sentir isso se quisermos ganhar a Copa do Mundo, se quisermos sair da fase de grupos e se quisermos vencer o Paraguai. Se quisermos vencer esse tipo de adversário, você acha que eles não vão lutar?”

“É sempre melhor que esse tipo de resultado aconteça agora”, acrescentou ele. “É claro que eu prefiro outro resultado, mas se isso precisa acontecer, que aconteça agora, porque sabemos o que vamos enfrentar nos próximos jogos.”

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