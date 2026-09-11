Getty
Traduzido por
'Se safa de tudo' - Bukayo Saka ouve que as estatísticas não justificam o hype de 'classe mundial' enquanto ex-ponta do Arsenal estabelece meta 'inegociável' para o internacional inglês
A produção de gols de Saka na Premier League caiu
Tendo feito sua estreia profissional aos 17 anos, em novembro de 2018, Saka desfrutou de uma ascensão meteórica ao protagonismo. Não demorou para se firmar como presença regular no time principal, já que era impossível conter seu potencial inegável.
A produção do habilidoso ponta em termos de gols cresceu de forma constante ao longo de suas cinco primeiras temporadas, com a marca de 20 gols em todas as competições em 2023-24. Nessa altura, ele já era parte consolidada da seleção da Inglaterra e agora soma 56 partidas pela equipe.
Infelizes problemas com lesões atrapalharam Saka em alguns momentos nas últimas duas campanhas, fazendo sua contribuição em gols cair. Ele passou duas temporadas sem alcançar os dois dígitos nesse quesito na Premier League.
Ele desempenhou um papel importante em campanhas por títulos, conquistando a elite do futebol inglês e chegando à final da Liga dos Campeões em 2026, mas as expectativas são altas e outros, como a joia do Barcelona Lamine Yamal e o enigmático Michael Olise, do Bayern de Munique, estão elevando o nível quando se trata de pontas-direitas.
- Getty
Saka, estrela do Arsenal, merece o rótulo de "classe mundial"?
Ao ser perguntado se 10 gols deveriam ser o requisito mínimo absoluto para Saka e onde ele se encaixa no cenário mundial, o ex-ponta do Arsenal Pennant, que falou por cortesia do NetBet Casino, disse à GOAL: “Se você começa a rotular jogadores como de classe mundial, um dos melhores pontas do mundo ou o melhor ponta da Premier League, então você tem que atingir esses números. Eu diria que isso é inegociável.
“Se você olhar para Mohamed Salah, ele fez isso por nove anos seguidos. Na faixa de participações em gols, é mais de 20.
“Acho que ele [Saka] às vezes acaba sendo um pouco poupado, pelos números e pelas estatísticas. Ele pode ter atuações absolutamente brilhantes, mas, se você olhar a fundo, começar a investigar mais e observar as estatísticas dele, em comparação com pontas de elite ao redor do mundo e que também jogaram na Premier League, elas ficam bem aquém.”
Capitão do Arsenal, Odegaard está de volta à sua melhor forma
Saka não é o único a ter enfrentado acusações de deixar os altos padrões caírem. O capitão do Arsenal, Martin Odegaard, é outro que teve de responder a algumas perguntas incômodas, mas o meia norueguês voltou a mostrar seu melhor futebol no início de 2026-27.
O talentoso meio-campista, que atua sob os holofotes mais intensos desde que assinou com o Real Madrid aos 16 anos, já soma quatro gols nesta temporada, depois de ter marcado apenas um na última.
Pennant acrescentou, sobre o capitão dos Gunners ser um dos melhores da Premier League quando atua no auge de sua capacidade: “Nessa posição, com certeza. Ele já marcou mais gols, tem mais participações agora do que teve em toda a última temporada. Isso só mostra onde ele estava na temporada passada, onde ele pode estar e até onde pode chegar.
“Essa é a forma que vimos no ano em que o trio de ataque do Arsenal foi mágico: Saka, [Gabriel] Martinelli e Odegaard realmente impulsionaram aquele time. Ele realmente está crescendo. Tem sido um líder. É o capitão. Está dando o exemplo. Se continuar assim, sim, provavelmente é um dos melhores nessa posição.”
- Getty
Jogos do Arsenal em 2026-27: início impecável garantido
O Arsenal tem sido impecável desde o retorno às atividades como atual campeão da Premier League. A equipe somou o máximo de pontos em três jogos da primeira divisão, venceu na estreia da Champions League e conquistou a Community Shield.
O time de Mikel Arteta, que ainda tem margem para melhorar, volta a campo na noite de sábado, quando visita o Sunderland. Saka e Odegaard estarão entre aqueles que esperam brilhar no Stadium of Light.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.