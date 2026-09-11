Tendo feito sua estreia profissional aos 17 anos, em novembro de 2018, Saka desfrutou de uma ascensão meteórica ao protagonismo. Não demorou para se firmar como presença regular no time principal, já que era impossível conter seu potencial inegável.

A produção do habilidoso ponta em termos de gols cresceu de forma constante ao longo de suas cinco primeiras temporadas, com a marca de 20 gols em todas as competições em 2023-24. Nessa altura, ele já era parte consolidada da seleção da Inglaterra e agora soma 56 partidas pela equipe.

Infelizes problemas com lesões atrapalharam Saka em alguns momentos nas últimas duas campanhas, fazendo sua contribuição em gols cair. Ele passou duas temporadas sem alcançar os dois dígitos nesse quesito na Premier League.

Ele desempenhou um papel importante em campanhas por títulos, conquistando a elite do futebol inglês e chegando à final da Liga dos Campeões em 2026, mas as expectativas são altas e outros, como a joia do Barcelona Lamine Yamal e o enigmático Michael Olise, do Bayern de Munique, estão elevando o nível quando se trata de pontas-direitas.