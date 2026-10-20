O Borussia Dortmund viaja a Baku para enfrentar o Sabah FC, campeão do Azerbaijão, pela terceira rodada da Champions League. Após perder por 1 a 0 fora de casa para o Bodo/Glimt e empatar sem gols com o Union Berlin pela Bundesliga, o BVB busca retomar o ritmo na competição europeia.

A equipe de Niko Kovac ocupa atualmente a 18ª posição na tabela da fase de liga, com três pontos nas duas primeiras partidas.

Apesar da intensa sequência de viagens, com três jogos fora de casa em sete dias, Kovac afirmou que o Dortmund segue como claro favorito à vitória.