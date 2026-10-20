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“Se quisermos vencer, temos que marcar!”: Niko Kovac cobra reação enquanto técnico do Sabah se prepara para ofensiva do Dortmund
Dortmund busca voltar a vencer em Baku
O Borussia Dortmund viaja a Baku para enfrentar o Sabah FC, campeão do Azerbaijão, pela terceira rodada da Champions League. Após perder por 1 a 0 fora de casa para o Bodo/Glimt e empatar sem gols com o Union Berlin pela Bundesliga, o BVB busca retomar o ritmo na competição europeia.
A equipe de Niko Kovac ocupa atualmente a 18ª posição na tabela da fase de liga, com três pontos nas duas primeiras partidas.
Apesar da intensa sequência de viagens, com três jogos fora de casa em sete dias, Kovac afirmou que o Dortmund segue como claro favorito à vitória.
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Kovac cobra mais rapidez na execução para acabar com jejum de gols
Ao comentar as dificuldades recentes do Dortmund no ataque, Kovac cobrou uma melhora imediata nas finalizações durante suaentrevista coletiva antes da partida. “Temos nossos padrões de jogo no terço final para criar perigo. Não conseguimos executá-los nos últimos dois jogos, e é por isso que não marcamos”, admitiu Kovac.
“Se queremos vencer, temos que marcar gols. Temos que executar esses padrões de jogo.”
“Temos que jogar muito mais rápido, com mais precisão, e finalizar mais vezes”, acrescentou o técnico do BVB. “Levamos nossos adversários a sério... Precisamos estar atentos.”
Defensor Svensson se prepara enquanto Kovac avalia se o elenco está descansado
O defensor do Dortmund Daniel Svensson confirmou que está estudando atentamente os atacantes adversários, enquanto o BVB lida com um voo de cinco horas e vários desfalques por lesão, incluindo Konstantinos Karetsas, Emre Can e Giannis Konstantelias. “Uma análise atenta de toda a equipe e ainda mais atenta dos jogadores que provavelmente vou enfrentar”, afirmou Svensson.
“Vou me preparar como faço para todos os jogos e estar pronto para enfrentar quem jogar.”
Enquanto isso, Kovac reconheceu a necessidade de contar com jogadores descansados, mas alertou contra o excesso de confiança diante do Sabah, que derrotou recentemente o Slavia Praga por 2 a 0.
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Técnico do Sabah se prepara para enfrentar gigantes alemães determinados
O técnico do Sabah Valdas Dambrauskas espera um desafio duro e alerta que o recente jejum de gols do Dortmund só tornará a equipe mais perigosa em Baku. "Vamos precisar de uma grande atuação", afirmou Dambrauskas. "O Dortmund não marcou nos últimos dois jogos, mas isso só significa que estará ainda mais determinado."
"O Dortmund é um dos maiores times da Alemanha, um dos maiores do mundo... Estamos preparados para um jogo difícil."
"Cada jogo na fase de liga nos ensina uma lição", acrescentou o técnico do Sabah. "É um novo desafio: eles são muito rápidos na pressão."
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