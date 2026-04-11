"Se precisarem de mim, nunca recusarei": lenda do ataque não descarta retorno à seleção para a Copa do Mundo

Uma recusa a eventuais investidas por parte do técnico da seleção nacional, Marcelo Bielsa, soa diferente. Suárez havia se aposentado da seleção nacional em setembro de 2024, após ter liderado o Uruguai como capitão mais uma vez em um empate de 0 a 0 contra o Paraguai, em partida das eliminatórias para a Copa do Mundo.

Suárez já foi, por muito tempo, um dos melhores atacantes do mundo. Entre 2011 e 2014, marcou 82 gols em 133 partidas pelo Liverpool, antes de se transferir para o Barcelona por quase 82 milhões de euros. Pelo Barça, ele marcou 195 gols em seis anos e 283 partidas, conquistou com os catalães, entre outros títulos, a Liga dos Campeões de 2015 e formou por alguns anos, ao lado de Lionel Messi e Neymar, um temido trio de ataque.

Após passagens pelo Atlético de Madrid, pelo Nacional, seu clube de base no Uruguai, e pelo Grêmio de Porto Alegre, no Brasil, Suárez mudou-se para Miami no início de 2024. Lá, ele volta a jogar ao lado do amigo Messi, mas já não é mais titular indiscutível e tem recebido cada vez mais tempo de descanso. Apesar disso, a média de gols continua boa: em 91 partidas disputadas pelo Miami até agora, Suárez marcou 43 gols e deu 29 assistências.