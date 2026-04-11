Questionado sobre um possível retorno, o jogador de 39 anos do Inter Miami não descartou essa possibilidade em entrevista ao jornal uruguaio Diario Ovacion: "Eu me aposentei da seleção para abrir espaço para outros jogadores. E porque vi que havia chegado o momento em que não poderia mais ajudar a equipe. Mas, se precisarem de mim, nunca recusaria a convocação para a seleção. Enquanto ainda estiver jogando, isso seria impossível.”
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"Se precisarem de mim, nunca recusarei": lenda do ataque não descarta retorno à seleção para a Copa do Mundo
Uma recusa a eventuais investidas por parte do técnico da seleção nacional, Marcelo Bielsa, soa diferente. Suárez havia se aposentado da seleção nacional em setembro de 2024, após ter liderado o Uruguai como capitão mais uma vez em um empate de 0 a 0 contra o Paraguai, em partida das eliminatórias para a Copa do Mundo.
Suárez já foi, por muito tempo, um dos melhores atacantes do mundo. Entre 2011 e 2014, marcou 82 gols em 133 partidas pelo Liverpool, antes de se transferir para o Barcelona por quase 82 milhões de euros. Pelo Barça, ele marcou 195 gols em seis anos e 283 partidas, conquistou com os catalães, entre outros títulos, a Liga dos Campeões de 2015 e formou por alguns anos, ao lado de Lionel Messi e Neymar, um temido trio de ataque.
Após passagens pelo Atlético de Madrid, pelo Nacional, seu clube de base no Uruguai, e pelo Grêmio de Porto Alegre, no Brasil, Suárez mudou-se para Miami no início de 2024. Lá, ele volta a jogar ao lado do amigo Messi, mas já não é mais titular indiscutível e tem recebido cada vez mais tempo de descanso. Apesar disso, a média de gols continua boa: em 91 partidas disputadas pelo Miami até agora, Suárez marcou 43 gols e deu 29 assistências.
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O Uruguai ainda não encontrou um substituto adequado para Luis Suárez
O contrato de Suárez em Miami expira no final do ano — ainda não se sabe se ele continuará sua carreira depois disso. Sobre um possível retorno à seleção nacional, o experiente jogador acrescentou: “A gente pensa nisso, imagina o cenário — especialmente quando a Copa do Mundo se aproxima. Se eles precisarem de você, o que você faria?”
O ex-jogador do Liverpool Darwin Núñez foi escolhido como sucessor de Suárez na posição de atacante central da seleção uruguaia. No entanto, o jogador de 26 anos chegará à Copa do Mundo sem muita experiência de jogo no clube, já que não está mais registrado na Saudi Pro League pelo Al-Hilal desde o início de fevereiro. Por isso, já se especula sobre um rápido retorno à Europa; Núñez disputou sua última partida pelo Al-Hilal em meados de fevereiro, na Liga dos Campeões da AFC. Além disso, ele está sem marcar gols pela seleção há nada menos que 13 partidas internacionais.
Nos últimos amistosos contra a Inglaterra (1 a 1) e a Argélia (0 a 0) no final de março, o técnico Bielsa escalou Rodrigo Aguirre (Tigres) e Federico Vinas (Real Oviedo) como centroavantes, enquanto Nunez entrou apenas como reserva nas duas partidas. A dois meses do início da Copa do Mundo, não há outro centroavante que se destaque, o que faz com que o retorno de Suárez possa, de fato, se tornar uma possibilidade séria.
Luis Suárez jogará pela seleção do Uruguai na Copa do Mundo de 2026?
O último grande destaque de Suárez na seleção foi a Copa América de 2024, na qual o Uruguai ficou em terceiro lugar. Em quatro partidas, na maioria delas de curta duração, o veterano marcou um gol.
No total, Suárez marcou 69 gols em 143 partidas pela seleção. Na Copa do Mundo de 2010, ele marcou três gols na campanha que levou a equipe ao quarto lugar; outro grande sucesso foi a conquista da Copa América de 2011.
Na última Copa do Mundo de 2022, no Catar, Suárez ainda estava no time titular em duas das três partidas da fase de grupos, mas não conseguiu impedir a decepcionante eliminação na fase de grupos. Na próxima Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá, os uruguaios, liderados pelo craque do meio-campo do Real Madrid Federico Valverde, enfrentarão a Arábia Saudita, Cabo Verde e a Espanha na fase de grupos. A classificação para a fase eliminatória é a meta mínima dos sul-americanos.
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Luis Suárez voltará à seleção para a Copa do Mundo? Seus torneios anteriores com o Uruguai
Torneio
Resultados
Jogos disputados
Gols
Copa do Mundo de 2010
4º lugar
6
3
Copa América 2011
Campeão
6
4
Copa das Confederações 2013
4º lugar
5
3
Copa do Mundo de 2014
Oitavas de final
2
2
Copa do Mundo de 2018
Quartas de final
5
2
Copa América 2019
Quartas de final
4
2
Copa América 2021
Quartas de final
5
1
Copa do Mundo 2022
Fase de grupos
3
0
Copa América 2024
3º lugar
4
1