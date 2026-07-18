“Eu disse a mim mesmo: Pep, faz uma pausinha e vai com mais calma em direção aos objetivos de vida que estão à sua frente. Esse é o objetivo”, explicou ele em entrevista à OKX. “Um dos motivos pelos quais parei foi para reservar um tempinho para mim mesmo. Meu corpo, minhas costas sofreram muito nos últimos anos, e estou começando a praticar um pouco de esporte de novo.”

Ele quer passar mais tempo com a família: “Quero tentar ver meus filhos com muito mais frequência; meu pai tem 95 anos e ainda está aqui, assim como minhas irmãs e meu irmão. Muitas coisas que não foram possíveis devido à agenda maluca do futebol, com um jogo a cada três dias ao longo de dezesseis, dezessete anos.”

Por isso, ele também voltou recentemente para sua terra natal, a Catalunha, onde já havia atuado como técnico antes de sua passagem de três anos pelo Bayern. “Ainda estou me adaptando. Foi um período curto, mais ou menos um mês. Trouxe todas as minhas coisas de Manchester para Barcelona e ainda estou arrumando a casa”, revelou ele.