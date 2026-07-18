Pep Guardiola passou os últimos dez anos como técnico do Manchester City, antes de encerrar seu contrato com o clube da Premier League neste verão. Agora, o espanhol falou abertamente sobre seus planos para o futuro e revelou que pretende diminuir um pouco o ritmo.
Traduzido por
"Se precisarem de mim, estarei lá!" Pep Guardiola não descarta um retorno ao seu antigo clube
“Eu disse a mim mesmo: Pep, faz uma pausinha e vai com mais calma em direção aos objetivos de vida que estão à sua frente. Esse é o objetivo”, explicou ele em entrevista à OKX. “Um dos motivos pelos quais parei foi para reservar um tempinho para mim mesmo. Meu corpo, minhas costas sofreram muito nos últimos anos, e estou começando a praticar um pouco de esporte de novo.”
Ele quer passar mais tempo com a família: “Quero tentar ver meus filhos com muito mais frequência; meu pai tem 95 anos e ainda está aqui, assim como minhas irmãs e meu irmão. Muitas coisas que não foram possíveis devido à agenda maluca do futebol, com um jogo a cada três dias ao longo de dezesseis, dezessete anos.”
Por isso, ele também voltou recentemente para sua terra natal, a Catalunha, onde já havia atuado como técnico antes de sua passagem de três anos pelo Bayern. “Ainda estou me adaptando. Foi um período curto, mais ou menos um mês. Trouxe todas as minhas coisas de Manchester para Barcelona e ainda estou arrumando a casa”, revelou ele.
Pep tem certeza: “Vou voltar ao Etihad Stadium!”
Quanto ao futuro a longo prazo, segundo Guardiola, “vamos ver: se eu sentir saudades e alguém me quiser, eu volto. Caso contrário, vou seguir em frente. Não sou mais jovem. Não tenho mais 35, 37 ou 40 anos, mas quase 56, então a perspectiva muda um pouco.”
Ao mesmo tempo, ele não escondeu seu apego ao ex-clube, o Man City, e disse: “Estarei nos bastidores, sim, com certeza. Se precisarem de mim, estarei lá. O Manchester City é algo especial na minha vida.”
Um dia, ele “é claro que voltará ao Etihad Stadium. Mas agora quero ficar nos bastidores. Se precisarem de mim, o novo técnico, é claro que conversaremos — isso não é problema. Mas eles precisam seguir seu próprio caminho.”
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.