Getty/GOAL
Traduzido por
“Se parar Bruno Fernandes, você para o Manchester United”: Leeds pronto para aumentar a pressão sobre Michael Carrick caso o técnico, sob pressão, chegue ao confronto da Guerra das Rosas em Elland Road
- Getty
Leeds se prepara para receber o Manchester United em má fase
O meia português Fernandes segue como peça fundamental em Old Trafford. Ele marcou três gols pelo United na atuação mais convincente da equipe até agora na temporada: uma vitória por 5 a 2 sobre o recém-promovido Ipswich no fim de agosto.
Desde então, o Manchester United tem enfrentado dificuldades nas competições nacionais. Somou apenas três dos últimos 12 pontos em disputa na Premier League e foi eliminado da Copa da Liga Inglesa após desperdiçar uma vantagem de dois gols contra o Brighton.
A equipe de Carrick marcou apenas dois gols nos últimos três jogos da Premier League. Na partida mais recente, empatou por 1 a 1 com o Tottenham, que jogou com dez. Crescem os questionamentos sobre a possibilidade de uma nova troca de técnico.
Fernandes é a chave para parar o Manchester United?
O Leeds vai saborear a oportunidade de aumentar o sofrimento de seus rivais históricos. Kilgallon, que falou em parceria com Online Casino Group, disse à GOAL, ao ser perguntado se acredita que parar Fernandes é a chave para atrapalhar o United: “Acredito. Não há mais ninguém.
“É disso que estou falando quando menciono a personalidade dos jogadores daquele elenco. Quem mais assume a responsabilidade quando Fernandes não está jogando bem? Se Bruno não está bem, quem pega a bola e diz: ‘Deixa que eu resolvo’? [Bryan] Mbeumo ou [Matheus] Cunha? Simplesmente não estou vendo o suficiente deles.
“Mas aí olho para Fernandes como capitão e penso: que jogador. Penso mesmo. Não dá para negar que ele é excelente. Mas vou dizer uma coisa: ele levanta demais os braços e se joga no chão quando algum companheiro faz algo errado.
“Aí você olha para [Ethan] Ampadu, do Leeds United, que, como capitão, se deixasse alguém na cara do gol e o jogador perdesse, seria o primeiro a se aproximar, colocar o braço em volta dele e dizer: ‘Escuta, não se preocupe, garoto. Vou passar a bola para você de novo e você vai marcar’.
“Fernandes fica levantando os braços. É uma loucura. A torcida percebe isso. Não pega bem. Mas, sim, se você o parar, acho que para o Man United neste momento.”
- Getty
Leeds pode deixar Carrick mais perto da demissão
Carrick está lutando para se manter no cargo em Manchester enquanto o United inicia uma sequência de três jogos seguidos fora de casa. O primeiro deles levará o Manchester United a Madri para enfrentar o Atlético de Madrid pela Champions League na terça-feira.
Questionado se o Leeds gostaria de ser o responsável por dar o golpe final em Carrick, Kilgallon acrescentou: “Ele está sob muita pressão, não está? E a atuação que vi contra o Tottenham, especialmente no primeiro tempo, não é um bom sinal para ele.
“O estranho é que, como jogador e pela personalidade que tem, ele parece alguém capaz de unir o time do Manchester United. Só não sinto que haja união no grupo. A dinâmica por lá é estranha.
“Não sei o que vai acontecer com ele. Será que os jogadores estão jogando por ele? Não tenho certeza. Sinceramente, acho que há algumas pessoas problemáticas naquele vestiário. É preciso que algumas pessoas se unam e resolvam a situação, e achei que Michael Carrick, pela personalidade que tem, seria capaz de fazer isso.
“Se começarem em Elland Road, no domingo, como começaram contra o Tottenham, o Leeds United estará vencendo por 3 a 0. O Leeds tem jogadores que vão puni-los facilmente. [Dominic] Calvert-Lewin lá na frente, [Noah] Okafor: eles não vão desperdiçar as chances que o Tottenham desperdiçou.
“Você sabe o tamanho desse jogo, especialmente para a torcida do Leeds. Michael Carrick sabe disso. Ele já deve ter jogado em Elland Road pelo Manchester United e sabe como o ambiente é hostil. Precisa fazer o time se acertar muito rapidamente para jogar contra o Leeds United, porque o Leeds estará muito motivado.
“Este é um jogo importante para a torcida e para o time do Leeds United. Quando a tabela é divulgada, é o primeiro adversário que procuram. Eles esperam por esse jogo desde o início da temporada. O Manchester United terá uma tarefa difícil em Elland Road no domingo.”
Por que o Leeds está cheio de confiança
O Leeds conquistou quatro pontos contra o United na temporada passada, ao empatar em casa e vencer em Old Trafford. Na última partida, mais do que fez frente ao atual campeão Arsenal, apesar da derrota por 2 a 1. Questionado se o Leeds acredita que pode enfrentar qualquer adversário atualmente, Kilgallon respondeu: “Acredita, 100%.
“Foi enfrentar o Arsenal no sábado e deu 11 chutes ao gol. Veja o lance: [Gabriel] Gudmundsson, o ala, cruza a bola para o outro lateral, [James Justin], que marca o gol.
“Você vê times recém-promovidos enfrentarem o Arsenal ou jogarem em Old Trafford e colocarem cinco atrás, não é? Seis atrás. Mas não o Leeds United de agora. Está em ótima fase, confiante e parte para cima.
“Tenho acompanhado bastante o time. É uma boa equipe, por sinal. Estou dizendo: é uma boa equipe. Acho que é preciso destacar as contratações que o Leeds United fez, porque trouxe algumas pequenas joias.”
- Getty
O Leeds pode brigar por uma vaga em uma competição europeia?
Essa estratégia certeira no mercado de transferências, iniciada após a confirmação do acesso à Premier League em 2025, permitiu ao Leeds crescer rapidamente dentro e fora de campo, enquanto planos ambiciosos são traçados.
Obras de modernização estão em andamento no Elland Road, permitindo que o estádio receba mais torcedores. Também se fala em buscar uma vaga nas competições europeias nesta temporada, à medida que Daniel Farke extrai o melhor de um elenco que joga no máximo de seu potencial.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.