Carrick está lutando para se manter no cargo em Manchester enquanto o United inicia uma sequência de três jogos seguidos fora de casa. O primeiro deles levará o Manchester United a Madri para enfrentar o Atlético de Madrid pela Champions League na terça-feira.

Questionado se o Leeds gostaria de ser o responsável por dar o golpe final em Carrick, Kilgallon acrescentou: “Ele está sob muita pressão, não está? E a atuação que vi contra o Tottenham, especialmente no primeiro tempo, não é um bom sinal para ele.

“O estranho é que, como jogador e pela personalidade que tem, ele parece alguém capaz de unir o time do Manchester United. Só não sinto que haja união no grupo. A dinâmica por lá é estranha.

“Não sei o que vai acontecer com ele. Será que os jogadores estão jogando por ele? Não tenho certeza. Sinceramente, acho que há algumas pessoas problemáticas naquele vestiário. É preciso que algumas pessoas se unam e resolvam a situação, e achei que Michael Carrick, pela personalidade que tem, seria capaz de fazer isso.

“Se começarem em Elland Road, no domingo, como começaram contra o Tottenham, o Leeds United estará vencendo por 3 a 0. O Leeds tem jogadores que vão puni-los facilmente. [Dominic] Calvert-Lewin lá na frente, [Noah] Okafor: eles não vão desperdiçar as chances que o Tottenham desperdiçou.

“Você sabe o tamanho desse jogo, especialmente para a torcida do Leeds. Michael Carrick sabe disso. Ele já deve ter jogado em Elland Road pelo Manchester United e sabe como o ambiente é hostil. Precisa fazer o time se acertar muito rapidamente para jogar contra o Leeds United, porque o Leeds estará muito motivado.

“Este é um jogo importante para a torcida e para o time do Leeds United. Quando a tabela é divulgada, é o primeiro adversário que procuram. Eles esperam por esse jogo desde o início da temporada. O Manchester United terá uma tarefa difícil em Elland Road no domingo.”