“Se os papéis fossem invertidos” - Luka Modric, furioso, acusa o VAR de parcialidade e critica a decisão do pênalti, enquanto a Croácia é eliminada de forma polêmica contra Portugal

O capitão da Croácia expressou suas preocupações de longa data em relação ao VAR, argumentando que a tecnologia está sendo aplicada de forma inconsistente. Ele insistiu que o sistema só deveria intervir quando os árbitros cometessem um erro claro e óbvio e sugeriu que a Croácia costuma ser prejudicada por decisões controversas.

“Sim, merecíamos muito mais. Algumas coisas não correram a nosso favor”, afirmou Modric, conforme citado pelo Jutarnji. “Aquele pênalti... Se fosse ao contrário, o VAR nunca teria sido acionado. Eu já disse sobre o VAR no início, quando foi introduzido pela primeira vez, que não gostava dele.

“Isso não é pênalti. Ambos os jogadores estão se empurrando, [Nikola] Vlasic não puxou, ele segurou e os dois caíram. É por isso que não se pode marcar um pênalti assim em uma partida como essa. É por isso que digo: ele deve ser usado se o erro for 200 por cento. Se você pode interpretar algo de um jeito ou de outro, não tem como ter uma posição definitiva. Isso me irrita e sempre funciona em nosso detrimento.”