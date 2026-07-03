AFP
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“Se os papéis fossem invertidos” - Luka Modric, furioso, acusa o VAR de parcialidade e critica a decisão do pênalti, enquanto a Croácia é eliminada de forma polêmica contra Portugal
Croácia fica frustrada com decisões polêmicas
A campanha da Croácia na Copa do Mundo terminou em decepção após a derrota por 2 a 1 para Portugal, com duas decisões arbitrais cruciais dominando as discussões posteriores. Um pênalti marcado a favor de Portugal e um gol de empate da Croácia posteriormente anulado foram decisivos para o resultado. Em declarações após a partida, Modric admitiu que a Croácia merecia mais daquele jogo, especialmente após o desempenho apresentado no segundo tempo. O experiente meio-campista argumentou que o pênalti nunca deveria ter sido marcado e afirmou que o VAR não teria intervindo se o incidente tivesse envolvido o time adversário.
- Getty Images Sport
Modric questiona a forma como o VAR está sendo utilizado
O capitão da Croácia expressou suas preocupações de longa data em relação ao VAR, argumentando que a tecnologia está sendo aplicada de forma inconsistente. Ele insistiu que o sistema só deveria intervir quando os árbitros cometessem um erro claro e óbvio e sugeriu que a Croácia costuma ser prejudicada por decisões controversas.
“Sim, merecíamos muito mais. Algumas coisas não correram a nosso favor”, afirmou Modric, conforme citado pelo Jutarnji. “Aquele pênalti... Se fosse ao contrário, o VAR nunca teria sido acionado. Eu já disse sobre o VAR no início, quando foi introduzido pela primeira vez, que não gostava dele.
“Isso não é pênalti. Ambos os jogadores estão se empurrando, [Nikola] Vlasic não puxou, ele segurou e os dois caíram. É por isso que não se pode marcar um pênalti assim em uma partida como essa. É por isso que digo: ele deve ser usado se o erro for 200 por cento. Se você pode interpretar algo de um jeito ou de outro, não tem como ter uma posição definitiva. Isso me irrita e sempre funciona em nosso detrimento.”
Gol de empate anulado aumenta a frustração da Croácia
Modric também ficou frustrado com a decisão de anular o gol de empate da Croácia no final da partida. Ele disse que o árbitro informou aos jogadores que Igor Matanovic havia tocado na bola, mas afirmou que as imagens de repetição não corroboravam essa explicação.
“Ele diz que Matanovic tocou na bola, mas nós assistimos às imagens e não dá para vê-lo tocando na bola em nenhum momento. Se ele não toca na bola, não é impedimento”, explicou Modric.
- ⒞Getty Images
Croácia fica em reflexão após eliminação dolorosa
A Croácia precisa agora aceitar mais uma grande decepção em um torneio importante, depois que sua trajetória na Copa do Mundo chegou ao fim mais cedo. Para Modric, o torneio na América do Norte parece destinado a ser sua última Copa do Mundo, já que ele terá 44 anos na próxima edição.
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