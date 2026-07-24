“Se o Vinnie Jones conseguiu se tornar ator!” - Cristiano Ronaldo recebe apoio para uma futura carreira no cinema de Hollywood, em vez de se tornar proprietário de um clube de futebol

Por enquanto, Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, continua sob contrato com o Al-Nassr, campeão da Liga Profissional da Arábia Saudita. Faltam 12 meses para o término do contrato mais lucrativo do futebol mundial. O atacante de 41 anos ainda tem metas a alcançar.

Alcançar a marca de 1.000 gols em competições oficiais está no topo dessa lista, enquanto as oportunidades de jogar ao lado de seu filho mais velho, Cristiano Júnior, serão aproveitadas se o adolescente conseguir realizar seu próprio potencial e se destacar nas categorias de base do futebol profissional.

Podem ser acordados termos que levem Ronaldo até meados dos 40 anos e além, já que sua carreira internacional, com 223 partidas pela seleção e 146 gols, ainda não chegou ao fim. Não estão descartadas mais participações em grandes torneios — na Euro 2028 e na Copa do Mundo em casa, em 2030.

Haverá, no entanto, um dia em que as chuteiras que quebraram recordes precisarão ser penduradas de vez. Ronaldo pode ter se mudado para os Estados Unidos até lá, permitindo que sua rivalidade icônica com Lionel Messi seja reacendida na MLS, com destinos atraentes na Califórnia.

Essa mudança permitiria que CR7 abrisse caminho em Hollywood. Ele já deu os primeiros passos no mundo do cinema, com o lançamento de seu próprio estúdio, e seu apelo popular o torna uma escolha óbvia para papéis em produções de grande sucesso que buscam atrair um público global.