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“Se o Vinnie Jones conseguiu se tornar ator!” - Cristiano Ronaldo recebe apoio para uma futura carreira no cinema de Hollywood, em vez de se tornar proprietário de um clube de futebol
Ronaldo em busca dos 1.000 gols antes de se aposentar
Por enquanto, Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, continua sob contrato com o Al-Nassr, campeão da Liga Profissional da Arábia Saudita. Faltam 12 meses para o término do contrato mais lucrativo do futebol mundial. O atacante de 41 anos ainda tem metas a alcançar.
Alcançar a marca de 1.000 gols em competições oficiais está no topo dessa lista, enquanto as oportunidades de jogar ao lado de seu filho mais velho, Cristiano Júnior, serão aproveitadas se o adolescente conseguir realizar seu próprio potencial e se destacar nas categorias de base do futebol profissional.
Podem ser acordados termos que levem Ronaldo até meados dos 40 anos e além, já que sua carreira internacional, com 223 partidas pela seleção e 146 gols, ainda não chegou ao fim. Não estão descartadas mais participações em grandes torneios — na Euro 2028 e na Copa do Mundo em casa, em 2030.
Haverá, no entanto, um dia em que as chuteiras que quebraram recordes precisarão ser penduradas de vez. Ronaldo pode ter se mudado para os Estados Unidos até lá, permitindo que sua rivalidade icônica com Lionel Messi seja reacendida na MLS, com destinos atraentes na Califórnia.
Essa mudança permitiria que CR7 abrisse caminho em Hollywood. Ele já deu os primeiros passos no mundo do cinema, com o lançamento de seu próprio estúdio, e seu apelo popular o torna uma escolha óbvia para papéis em produções de grande sucesso que buscam atrair um público global.
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Será que Ronaldo vai se tornar um ator de Hollywood?
Questionado sobre se Ronaldo seguirá esse caminho, o ex-companheiro de equipe do Manchester United, Silvestre — em entrevista concedida por cortesia do BetVictor Online Casino — disse aoGOAL: “Acho que o céu é o limite para ele. Tudo em que ele coloca a mão ou se dedica se transforma em um negócio de sucesso.
“Acho que ele mencionou a possibilidade de se tornar ator há algum tempo, quando estava na cerimônia de premiação em Dubai. Ele disse que gostaria de se tornar ator. Acho que esse será seu próximo passo. Se Vinnie Jones pode se tornar ator, um cara bonito como Cristiano com certeza consegue.”
Será que Ronaldo poderia vir a ganhar um Oscar no futuro?
O campeão da Copa do Mundo Emmanuel Petit já havia comentado sobre a decisão de Ronaldo de se dedicar à atuação e, possivelmente, conquistar prêmios ainda mais prestigiados: “O que é surpreendente é não vermos muito mais atletas no cinema. Vemos rappers, vemos influenciadores, vemos tantas pessoas famosas entrando no mundo do cinema, mas não atletas. Por quê?
“Nós também entretemos as pessoas. No esporte, temos o perfil certo para isso. Sei que Eric Cantona vem fazendo isso, assim como Vinnie Jones, David Ginola e Frank Leboeuf. Por que mais gente não pode fazer o mesmo?
“Estou feliz pelo Ronaldo. Acho que ele tem carisma e aura. O Ronaldo é a pessoa mais famosa nas redes sociais. Dá pra imaginar se ele estivesse no meio de grandes estrelas de Hollywood? Ele não teria nada a provar pra esses caras. Ele pode dizer: ‘Sei que você é uma grande estrela, mas eu sou o Cristiano Ronaldo. Provavelmente sou um dos melhores jogadores da história do futebol. Sou bilionário. Ganhei tudo o que era possível ganhar no futebol. Então, quem é você?’
“O Oscar? Um dia. Sinceramente, dá pra fazer um filme sobre a vida dele. Nunca vi ninguém mais forte mentalmente do que ele. Esse cara é o ser humano mais poderoso que já vi mentalmente.”
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Ronaldo, que bateu o recorde, silencia todos os céticos
Ronaldo construiu sua carreira calando os céticos e alcançando tudo o que se propõe a fazer. Se ele decidisse seguir carreira em Hollywood, haveria todos os motivos para acreditar que seria um sucesso.
A imagem dele recebendo um Oscar pode parecer um pouco improvável por enquanto, mas poucos poderiam ter previsto o que ele conquistou no mundo do futebol, e nada pode ser descartado quando se trata de uma das celebridades mais conhecidas do planeta.
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