No norte de Londres, há semanas que soa o alarme no Tottenham. A equipe, agora comandada por Tudor, corre sério risco de rebaixamento, uma possibilidade que se torna cada vez mais concreta e que seria um verdadeiro escândalo para um clube que, há apenas alguns meses, venceu a Liga Europa e conta com um elenco repleto de campeões. O fantasma da Championship é real e, nos últimos meses da temporada, os Spurs terão de evitar o que seria uma das maiores surpresas negativas dos últimos anos. E, na infeliz hipótese de Romero e seus companheiros realmente deixarem a Premier League, abrir-se-ia um verão de grandes mudanças. A equipe poderia ser desmembrada no mercado, com muitos grandes nomes prontos para trocar de camisa.
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Se o Tottenham for rebaixado, será uma verdadeira corrida. Vicario, Udogie, Kolo Muani: veja quem pode sair e quantas oportunidades no mercado
O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS DO TOTTENHAM EM CASO DE REBAIXAMENTO
Como já foi dito, o Spurs conta com muitos jogadores de grande valor em seu elenco e desfruta de uma situação financeira bastante sólida. No entanto, os resultados em campo não aparecem, e o clube poderia se desfazer de muitos jogadores no mercado, em caso de rebaixamento, para encerrar as atividades de um grupo que conquistou muito menos do que se esperava. O elenco do Tottenham, aliás, segundo dados do Transfermarkt, vale mais de 800 milhões de euros e, somente na última janela de transferências, o saldo entre entradas e saídas atingiu a quantia considerável de 182 milhões de euros. O rebaixamento teria consequências enormes tanto no plano econômico quanto no plano esportivo. No entanto, em relação ao primeiro aspecto, o clube já se protegeu: segundo o que foi divulgado pelo The Athletic, haveria cláusulas na maioria dos contratos dos jogadores do time principal que prevêem uma redução automática do salário – de até 50% – em caso de rebaixamento para a Championship.
Se o Tottenham fosse rebaixado, como a equipe se comportaria no mercado detransferências? Trata-se, obviamente, de hipóteses e especulações prematuras, já que a eventual permanência na Premier League mudaria o cenário e permitiria ao clube respirar e fazer mudanças no verão, mas sem revolucionar o elenco. Caso contrário, será uma corrida generalizada. É improvável que as estrelas dos Spurs aceitem permanecer em uma divisão inferior, sem os holofotes da Premier League e com salários reduzidos. Por isso, é provável que muitos peçam para sair. Exceto pelos jogadores emprestados, como Palhinha, vamos ver quem poderia sair na próxima janela de transferências.
GOLEIROS E DEFENSORES
Em primeiro lugar, a composição do elenco de goleiros do Spurs pode ser bem diferente daqui a alguns meses. Após uma temporada ruim, Vicario foi deixado de lado por Tudor, que, na Liga dos Campeões, preferiu Kinsky a ele. O italiano deve deixar a Inglaterra para voltar à Itália, onde ainda tem vários admiradores, a começar pelo Inter e pela Juventus. Já o tcheco pode ficar e, em busca de redenção, aproveitar a temporada na Championship para se relançar.
Muitas saídas estão previstas na defesa, com osgrandes nomes que podem deixar o clube. De van de Ven a Romero, passando por Pedro Porro e Udogie, trata-se de jogadores de grande prestígio internacional, muito procurados por toda a Europa. Os grandes clubes da Série A estão de olho no italiano, que poderia pensar em voltar também para retomar o ritmo na seleção nacional. O capitão Romero também vem de uma temporada difícil, inclusive no aspecto emocional: há muito tempo o Atlético de Madrid pressiona fortemente por ele. Os clubes ingleses, por sua vez, estão de olho no holandês, enquanto o lateral espanhol foi associado a muitos grandes clubes da Premier League e da La Liga. Os protagonistas da próxima janela de transferências também podem ser dois velhos conhecidos do nosso campeonato, como Dragusin e Spence. Ambos passaram pelo Genoa, tiveram sorte variável no Tottenham, mas são muito procurados, inclusive na Itália.
MEIO-CAMPISTAS E ATACANTES
Resta saber qual será a posição de Bentancur, que, tendo-se tornado um pilar do Spurs, pode estar diante de uma encruzilhada e ter de decidir se fica ou muda de ares. Os meio-campistas centrais Postecoglou, Sarr e Bissouma estão passando por dificuldades: para eles, o rebaixamento poderia ser benéfico. Muitos clubes rivais esperam, então, poder colocar as mãos nos jovens talentos londrinos – Bergvall e Gray, acima de todos –, que, nesta fase de suas carreiras, não podem se dar ao luxo de passar pelo menos um ano na Championship.
É no ataque, porém, que as saídas correm o risco de ser mais visíveis. Supervalorizados e decepcionantes, Xavi Simons, Kudus e Kolo Muani podem partir novamente para se reerguer em grandes clubes europeus. Em caso de rebaixamento, podem permanecer, por outro lado, nomes como Solanke, Richarlison e Tel, que vêm todos de temporadas complicadas e podem acabar dando um passo atrás.
Por fim, há muitas dúvidas sobre Kulusevski, Maddison e Odobert, que estão passando por temporadas para esquecer devido às longas lesões que sofreram e cujo futuro permanece envolto em mistério, assim como o de todo o Tottenham.