Se o Tottenham for rebaixado, será uma verdadeira corrida. Vicario, Udogie, Kolo Muani: veja quem pode sair e quantas oportunidades no mercado

Como já foi dito, o Spurs conta com muitos jogadores de grande valor em seu elenco e desfruta de uma situação financeira bastante sólida. No entanto, os resultados em campo não aparecem, e o clube poderia se desfazer de muitos jogadores no mercado, em caso de rebaixamento, para encerrar as atividades de um grupo que conquistou muito menos do que se esperava. O elenco do Tottenham, aliás, segundo dados do Transfermarkt, vale mais de 800 milhões de euros e, somente na última janela de transferências, o saldo entre entradas e saídas atingiu a quantia considerável de 182 milhões de euros. O rebaixamento teria consequências enormes tanto no plano econômico quanto no plano esportivo. No entanto, em relação ao primeiro aspecto, o clube já se protegeu: segundo o que foi divulgado pelo The Athletic, haveria cláusulas na maioria dos contratos dos jogadores do time principal que prevêem uma redução automática do salário – de até 50% – em caso de rebaixamento para a Championship.

Se o Tottenham fosse rebaixado, como a equipe se comportaria no mercado detransferências? Trata-se, obviamente, de hipóteses e especulações prematuras, já que a eventual permanência na Premier League mudaria o cenário e permitiria ao clube respirar e fazer mudanças no verão, mas sem revolucionar o elenco. Caso contrário, será uma corrida generalizada. É improvável que as estrelas dos Spurs aceitem permanecer em uma divisão inferior, sem os holofotes da Premier League e com salários reduzidos. Por isso, é provável que muitos peçam para sair. Exceto pelos jogadores emprestados, como Palhinha, vamos ver quem poderia sair na próxima janela de transferências.