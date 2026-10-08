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'Se o Barcelona continuar assim, é impossível': David Silva faz alerta ao Real Madrid e escolhe seu favorito à Bola de Ouro
Silva apoia o domínio do Barcelona
O ex-maestro do Manchester City, Silva, acredita que a atual diferença em La Liga pode ser grande demais para o Real Madrid tirar se o Barcelona mantiver sua forma cintilante. Com o gigante catalão atualmente tendo uma vantagem de seis pontos sobre o rival antes do crucial confronto de El Clasico em 25 de outubro, uma partida de enorme importância na corrida pelo título, Silva ficou impressionado com a evolução tática sob o comando de Hansi Flick e com a recente estratégia de contratações do clube.
Ao falar sobre a corrida pelo título e sobre se o Real Madrid pode reverter a desvantagem, Silva foi direto em sua avaliação da situação. "Se o Barça continuar assim, é impossível. Eles estão em um nível muito alto e vêm jogando muito bem há vários anos com este técnico (Flick) e se reforçaram muito bem. Se continuarem nesse nível, não terão rival", disse ao programa de rádio "El Partidazo".
Apesar dos elogios aos líderes, Silva fez questão de destacar que o Real Madrid nunca pode ser completamente descartado. Ele observou que o Real Madrid é o Real Madrid e acrescentou que "você nunca pode descartá-los porque eles têm grandes jogadores e, se permanecerem perto até o fim da liga, podem brigar. Mas insisto: se o Barça mantiver esse nível, acho que não."
- (C)Getty Images
Uma seleção surpresa para a Bola de Ouro
A conversa também se voltou para premiações individuais, especificamente a próxima cerimônia da Bola de Ouro, marcada para acontecer em Londres no dia 26 de outubro. Embora muitos especialistas tenham apontado nomes como Kylian Mbappe, Lamine Yamal ou Harry Kane, Silva foi na contramão ao escolher um compatriota que, na visão dele, tem sido injustamente ignorado pela mídia global.
Silva acredita que o troféu deveria ir para o meio-campista do Paris Saint-Germain Fabian Ruiz, citando sua consistência e a quantidade de títulos conquistados nas últimas duas temporadas. O lendário meio-campista explicou seu raciocínio ao afirmar que 'para mim, o coletivo vem em primeiro lugar, porque, caso contrário, você não conseguiria vencer. Mas tudo bem, se eu tivesse de dar a alguém, seria ao Fabian, porque, nos últimos dois anos, ele é quem conquistou mais títulos.'
Influência subestimada em Paris e na Espanha
O jogador de 40 anos, que recentemente ganhou as manchetes ao anunciar um retorno de uma partida ao futebol profissional em Hong Kong, sente que Ruiz se tornou um pilar essencial tanto para clube quanto para a seleção, depois de ter triunfado na última temporada com o Paris Saint-Germain ao vencer a Ligue 1 e a Liga dos Campeões da UEFA, antes de conquistar a Copa do Mundo com a Espanha no verão e, posteriormente, faturar a Supercopa da UEFA com o PSG.
Silva explicou sua escolha dizendo: "Ele tem sido importante no PSG e depois na seleção. Não recebe muita importância, não sei por quê, porque é um grande jogador. Gosto muito dele e, discretamente, fez um trabalho incrível."
- Getty Images Sport
Rodri e o contingente espanhol
Silva concluiu suas considerações sobre o assunto confirmando que sua lista de favoritos é fortemente influenciada pelo domínio recente da Espanha no cenário internacional. "Rodri já ganhou, caso contrário, eu o teria citado também", afirmou Silva, enfatizando que a atual geração de talentos espanhóis merece estar na linha de frente da conversa global quando os prêmios forem entregues.
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