O ex-maestro do Manchester City, Silva, acredita que a atual diferença em La Liga pode ser grande demais para o Real Madrid tirar se o Barcelona mantiver sua forma cintilante. Com o gigante catalão atualmente tendo uma vantagem de seis pontos sobre o rival antes do crucial confronto de El Clasico em 25 de outubro, uma partida de enorme importância na corrida pelo título, Silva ficou impressionado com a evolução tática sob o comando de Hansi Flick e com a recente estratégia de contratações do clube.

Ao falar sobre a corrida pelo título e sobre se o Real Madrid pode reverter a desvantagem, Silva foi direto em sua avaliação da situação. "Se o Barça continuar assim, é impossível. Eles estão em um nível muito alto e vêm jogando muito bem há vários anos com este técnico (Flick) e se reforçaram muito bem. Se continuarem nesse nível, não terão rival", disse ao programa de rádio "El Partidazo".

Apesar dos elogios aos líderes, Silva fez questão de destacar que o Real Madrid nunca pode ser completamente descartado. Ele observou que o Real Madrid é o Real Madrid e acrescentou que "você nunca pode descartá-los porque eles têm grandes jogadores e, se permanecerem perto até o fim da liga, podem brigar. Mas insisto: se o Barça mantiver esse nível, acho que não."