Na primeira Copa do Mundo no México, em 1970, com o jogo do século entre Alemanha e Itália nas semifinais e a conquista do terceiro título pela seleção brasileira de Pelé, essa situação especial não causou problemas com a FIFA. Isso mudou já no segundo torneio, em 1986, quando a entidade mundial exigiu acesso a todos os ingressos. Em vão. Os “Titulares de Palcos y Plateas” assistiram gratuitamente ao gol do século de Diego Armando Maradona e à lendária “Mão de Deus” nas quartas de final contra a Inglaterra, assim como à vitória de sua seleção argentina sobre a Alemanha na final.

Em 2026, o Estádio Azteca será o primeiro estádio do mundo a servir como sede da Copa do Mundo pela terceira vez. Com 19 partidas, ele já é o local que mais sediou jogos da Copa do Mundo. Cinco serão adicionadas no próximo torneio, incluindo a partida de abertura entre México e África do Sul, bem como uma partida das oitavas de final.

É claro que as disputas pelo direito aos 14 mil lugares se repetiram durante o torneio. Não foi surpresa que a pressão da FIFA e da administradora do estádio, a Ollamani, fosse ainda maior desta vez, o que levou os proprietários a se unirem na Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP). “Nossa associação entrou com uma ação contra os planos da FIFA e do Estádio Azteca e ganhou”, disse o secretário-geral Roberto Ruano Ortega à revista austríaca de futebol ballesterer. “Nossos assentos nas cabines e arquibancadas serão respeitados. Não pagaremos nada.”

Como a administradora do estádio já havia garantido antecipadamente à FIFA a venda desses lugares para os jogos da Copa do Mundo, ela teve que pagar à federação mundial uma indenização equivalente a cerca de 54 milhões de euros, segundo relatos concordantes da mídia mexicana.