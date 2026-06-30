"Se não quiserem isso, precisam me dizer": Julian Nagelsmann descarta a possibilidade de se demitir do cargo de técnico da seleção alemã após o desastre na Copa do Mundo

Apesar das tensões antes, durante e após o desastroso desempenho na Copa do Mundo, não foram apenas jogadores como Joshua Kimmich ou Kai Havertz que demonstraram abertamente seu apoio a Nagelsmann, mas também o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler.

Kimmich, por exemplo, foi particularmente claro a esse respeito. “Conheço a Alemanha desde criança, assistindo à TV, quando sempre havia semifinais e finais. É claro que queremos proporcionar isso também às crianças, às pessoas e à geração atual. O fato é que não conseguimos proporcionar isso a todas as pessoas em casa. É uma pena, muito mesmo, especialmente em um momento em que isso nos faz extremamente bem e temos, na Alemanha, algo de que podemos nos orgulhar. Infelizmente, a seleção nacional não é isso no momento, e todos nós somos responsáveis por isso. Temos que assumir essa responsabilidade; ninguém pode se eximir agora, mas sim assumir a culpa, porque nós, jogadores que estávamos em campo, estragamos tudo. Não foi o técnico, nem a mídia, nem o árbitro, nem mesmo o adversário; fomos nós, e somente nós.”

Völler também se manifestou a favor da permanência de Nagelsmann como técnico da seleção alemã. “Diziam que eu sempre o defenderia. Mas ele nem precisa disso. Considero-o um excelente técnico. Acho que ele provavelmente ainda é a pessoa certa. Mas, é claro, não estou sozinho na DFB. Continuo achando que ele é a pessoa certa no lugar certo. Faríamos bem em nos recompor e, então, nos reunirmos”, disse Völler.

O ex-jogador da seleção nacional Mats Hummels exigiu consequências de forma bem mais contundente: “Por parte dos responsáveis”, disse o campeão mundial de 2014, “isso clama por consequências”. O futebol é “um esporte de alto rendimento demais” para que agora não se discuta tudo — inclusive um futuro sem Nagelsmann.

Será que, se for o caso, Klopp acabaria saindo da sombra para assumir o comando? “Ainda não pensei nisso. [...] Mas agora não é, de forma alguma, o momento de falar sobre isso. Tenho um trabalho que adoro fazer. Pelo que ouvi, não é um trabalho de meio período. Não há motivo para criticar. Julian está certo. O time queria, mas não conseguiu em determinadas situações.”







