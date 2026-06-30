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NagelsmannGetty Images
Filippo Cataldo

Traduzido por

"Se não quiserem isso, precisam me dizer": Julian Nagelsmann descarta a possibilidade de se demitir do cargo de técnico da seleção alemã após o desastre na Copa do Mundo

Copa do Mundo
J. Nagelsmann
Alemanha x Paraguai
Alemanha
Paraguai
J. Klopp

Julian Nagelsmann descartou a possibilidade de se demitir do cargo de técnico da seleção alemã após a humilhante eliminação contra o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos EUA, no Canadá e no México.

"Estou à disposição, se for esse o desejo; e se não for, é preciso me dizer", afirmou Nagelsmann na MagentaTV. "Eu gostaria de continuar. Mas no futebol tudo pode acontecer. Se a DFB quiser que eu assuma, terei prazer em preparar o Euro e a Liga das Nações. Se não, é preciso me dizer."

Na ZDF, ele acrescentou: “Não sou do tipo que foge”.


  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Após ser eliminada na disputa de pênaltis contra o Paraguai — que, pelo menos a partir dos 60 minutos, tinha como único objetivo chegar à disputa de pênaltis —, a Alemanha ficou de fora das oitavas de final pela terceira vez consecutiva em uma Copa do Mundo. 

    A seleção alemã demonstrou, nas oitavas de final, uma quase total ausência de todas as virtudes que antes eram associadas à seleção alemã e não só desperdiçou de vez a aura de ser uma equipe de torneios, mas também a de ser uma equipe bem-sucedida nos pênaltis.

    Pela primeira vez na história, a seleção alemã perdeu uma disputa de pênaltis em uma Copa do Mundo; o fato de a equipe ter ainda desperdiçado metade (!) de seus seis pênaltis dizia tudo.


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  • Jürgen KloppGetty Images

    Julian Nagelsmann também teve que lidar com Jürgen Klopp, o “treinador-sombra” da seleção alemã

    Nagelsmann já era alvo de críticas antes mesmo do início do torneio, quando, no começo da primavera, em uma entrevista muito comentada à revista *kicker*, ele praticamente já havia definido seu elenco e as funções de cada jogador na equipe. Durante a preparação, ele criticou publicamente Deniz Undav, o artilheiro da equipe, e ainda o deixou de fora da escalação titular de forma quase ostensiva, mesmo quando Undav marcava gols quase à vontade nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo contra Curaçao e a Costa do Marfim. Sua maneira de lidar com o retorno de Manuel Neuer à seleção nacional também gerou críticas.

    Antes da primeira partida da fase de grupos, a vitória por 7 a 1 contra Curaçao, uma troca de provocações bem-humoradas entre o “técnico-sombra da seleção” Jürgen Klopp e Thomas Müller na MagentaTV (“Ainda! Ainda!”) causou polêmica. Klopp pediu desculpas a Nagelsmann posteriormente.

    Na derrota por 1 a 2 para o Equador, na última partida da fase de grupos, Nagelsmann causou espanto ao não escalar Oliver Baumann, embora a Alemanha já estivesse classificada para a fase eliminatória como líder do grupo. Suas substituições, que não se encaixavam de forma alguma nas funções previamente definidas para os jogadores do elenco, também geraram críticas.

    Antes da eliminação contra o Paraguai, houve também uma discussão acalorada sobre se Joshua Kimmich deveria voltar ao meio-campo. Nagelsmann ainda o escalou como lateral-direito contra o Paraguai, mas não descartou um futuro retorno à posição habitual de Kimmich.

    Isso agora não vai mais acontecer.

  • Jürgen KloppGetty Images

    Rudi Völler dá apoio a Nagelsmann – Klopp não quer falar sobre o cargo de técnico da seleção alemã

    Apesar das tensões antes, durante e após o desastroso desempenho na Copa do Mundo, não foram apenas jogadores como Joshua Kimmich ou Kai Havertz que demonstraram abertamente seu apoio a Nagelsmann, mas também o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler.

    Kimmich, por exemplo, foi particularmente claro a esse respeito. “Conheço a Alemanha desde criança, assistindo à TV, quando sempre havia semifinais e finais. É claro que queremos proporcionar isso também às crianças, às pessoas e à geração atual. O fato é que não conseguimos proporcionar isso a todas as pessoas em casa. É uma pena, muito mesmo, especialmente em um momento em que isso nos faz extremamente bem e temos, na Alemanha, algo de que podemos nos orgulhar. Infelizmente, a seleção nacional não é isso no momento, e todos nós somos responsáveis por isso. Temos que assumir essa responsabilidade; ninguém pode se eximir agora, mas sim assumir a culpa, porque nós, jogadores que estávamos em campo, estragamos tudo. Não foi o técnico, nem a mídia, nem o árbitro, nem mesmo o adversário; fomos nós, e somente nós.”

    Völler também se manifestou a favor da permanência de Nagelsmann como técnico da seleção alemã. “Diziam que eu sempre o defenderia. Mas ele nem precisa disso. Considero-o um excelente técnico. Acho que ele provavelmente ainda é a pessoa certa. Mas, é claro, não estou sozinho na DFB. Continuo achando que ele é a pessoa certa no lugar certo. Faríamos bem em nos recompor e, então, nos reunirmos”, disse Völler.

    O ex-jogador da seleção nacional Mats Hummels exigiu consequências de forma bem mais contundente: “Por parte dos responsáveis”, disse o campeão mundial de 2014, “isso clama por consequências”. O futebol é “um esporte de alto rendimento demais” para que agora não se discuta tudo — inclusive um futuro sem Nagelsmann.

    Será que, se for o caso, Klopp acabaria saindo da sombra para assumir o comando? “Ainda não pensei nisso. [...] Mas agora não é, de forma alguma, o momento de falar sobre isso. Tenho um trabalho que adoro fazer. Pelo que ouvi, não é um trabalho de meio período. Não há motivo para criticar. Julian está certo. O time queria, mas não conseguiu em determinadas situações.”



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