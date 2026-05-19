Getty Images Sport
Traduzido por
"Se não me expulsarem, vou ficar!" - Lautaro Martínez manifesta o desejo de se aposentar no Inter, enquanto as esperanças de uma transferência para o Barcelona são frustradas
O capitão promete lealdade total
Lautaro causou grande decepção aos seus admiradores de fora ao declarar sua intenção de permanecer no Inter até o fim da carreira. O atacante de 28 anos tornou-se uma figura indispensável e um talismã para os Nerazzurri desde que chegou do Racing Club em 2018, acumulando mais de 350 partidas. Apesar das recentes consultas administrativas sobre sua disponibilidade, o campeão mundial argentino reafirmou sua profunda ligação com o gigante italiano. Ele também deu uma visão surpreendente sobre seus planos para a vida após pendurar as chuteiras.
- AFP
Lautaro quer se aposentar no San Siro
Em uma longa entrevista concedida ao La Gazzetta dello Sport, o capitão do Inter falou sobre a possibilidade de passar o resto da carreira em Milão e se abriu sobre sua vida após o futebol.
Lautaro disse: “Sem dúvida, gostaria de me aposentar neste clube. É difícil para mim me imaginar em outro lugar hoje em dia. No futebol nunca se sabe, mas se não me expulsarem, vou ficar aqui. Não vou continuar no futebol [após a aposentadoria], não é um ambiente que eu goste. Vou desaparecer e eles não saberão mais de mim.”
Esperanças de transferência do Catalão frustradas
A posição definitiva do atacante põe efetivamente fim ao renovado interesse do recém-coroado campeão da La Liga, o Barcelona, que, segundo o ElDesmarque, havia retomado as negociações com sua equipe. A equipe de Hansi Flick via Lautaro como uma alternativa de destaque a Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, depois de ter visto fracassar, em junho de 2020, uma lucrativa negociação de € 12 milhões por temporada pelo argentino devido a restrições financeiras. No entanto, tirar o capitão do San Siro sempre foi altamente improvável, já que ele assinou uma renovação milionária de cinco anos em agosto de 2024 para se tornar o jogador mais bem pago da Série A.
- AFP
O herói do Scudetto aguarda o final da temporada
Depois de marcar na vitória por 2 a 0 sobre a Lazio na final da Coppa Italia, Lautaro deve entrar em campo na última partida da temporada do Inter, fora de casa contra o Bologna, no sábado, 23 de maio. O carismático capitão contribuiu com 17 gols e seis assistências em 29 partidas da Série A durante esta campanha vitoriosa que garantiu o Scudetto e mantém contrato até junho de 2029. Consequentemente, a diretoria do Nerazzurri terá grande confiança em sua lealdade pública ao se preparar para rejeitar quaisquer ofertas especulativas de rivais europeus neste verão.