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Adhe Makayasa

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"Se não me expulsarem, vou ficar!" - Lautaro Martínez manifesta o desejo de se aposentar no Inter, enquanto as esperanças de uma transferência para o Barcelona são frustradas

L. Martinez
Inter de Milão
Campeonato Italiano
Barcelona
La Liga

O capitão do Inter de Milão, Lautaro Martínez, comprometeu-se explicitamente com o clube a longo prazo, revelando o desejo de, um dia, encerrar a carreira no San Siro. O prolífico atacante argentino tem sido fortemente associado ao Barcelona, mas agora insiste que não consegue imaginar jogar em nenhum outro lugar.

  • O capitão promete lealdade total

    Lautaro causou grande decepção aos seus admiradores de fora ao declarar sua intenção de permanecer no Inter até o fim da carreira. O atacante de 28 anos tornou-se uma figura indispensável e um talismã para os Nerazzurri desde que chegou do Racing Club em 2018, acumulando mais de 350 partidas. Apesar das recentes consultas administrativas sobre sua disponibilidade, o campeão mundial argentino reafirmou sua profunda ligação com o gigante italiano. Ele também deu uma visão surpreendente sobre seus planos para a vida após pendurar as chuteiras.

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    Lautaro quer se aposentar no San Siro

    Em uma longa entrevista concedida ao La Gazzetta dello Sport, o capitão do Inter falou sobre a possibilidade de passar o resto da carreira em Milão e se abriu sobre sua vida após o futebol.

    Lautaro disse: “Sem dúvida, gostaria de me aposentar neste clube. É difícil para mim me imaginar em outro lugar hoje em dia. No futebol nunca se sabe, mas se não me expulsarem, vou ficar aqui. Não vou continuar no futebol [após a aposentadoria], não é um ambiente que eu goste. Vou desaparecer e eles não saberão mais de mim.”

  • Esperanças de transferência do Catalão frustradas

    A posição definitiva do atacante põe efetivamente fim ao renovado interesse do recém-coroado campeão da La Liga, o Barcelona, que, segundo o ElDesmarque, havia retomado as negociações com sua equipe. A equipe de Hansi Flick via Lautaro como uma alternativa de destaque a Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, depois de ter visto fracassar, em junho de 2020, uma lucrativa negociação de € 12 milhões por temporada pelo argentino devido a restrições financeiras. No entanto, tirar o capitão do San Siro sempre foi altamente improvável, já que ele assinou uma renovação milionária de cinco anos em agosto de 2024 para se tornar o jogador mais bem pago da Série A.

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    O herói do Scudetto aguarda o final da temporada

    Depois de marcar na vitória por 2 a 0 sobre a Lazio na final da Coppa Italia, Lautaro deve entrar em campo na última partida da temporada do Inter, fora de casa contra o Bologna, no sábado, 23 de maio. O carismático capitão contribuiu com 17 gols e seis assistências em 29 partidas da Série A durante esta campanha vitoriosa que garantiu o Scudetto e mantém contrato até junho de 2029. Consequentemente, a diretoria do Nerazzurri terá grande confiança em sua lealdade pública ao se preparar para rejeitar quaisquer ofertas especulativas de rivais europeus neste verão.

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