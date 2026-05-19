"Se não me expulsarem, vou ficar!" - Lautaro Martínez manifesta o desejo de se aposentar no Inter, enquanto as esperanças de uma transferência para o Barcelona são frustradas

Em uma longa entrevista concedida ao La Gazzetta dello Sport, o capitão do Inter falou sobre a possibilidade de passar o resto da carreira em Milão e se abriu sobre sua vida após o futebol.

Lautaro disse: “Sem dúvida, gostaria de me aposentar neste clube. É difícil para mim me imaginar em outro lugar hoje em dia. No futebol nunca se sabe, mas se não me expulsarem, vou ficar aqui. Não vou continuar no futebol [após a aposentadoria], não é um ambiente que eu goste. Vou desaparecer e eles não saberão mais de mim.”