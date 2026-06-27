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"Kroos" World Premiere In CologneGetty Images Entertainment
Andreas Koenigl

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"Se isso não mudar, não vai durar muito": Toni Kroos e Lukas Podolski apontam o grande problema da seleção alemã na Copa do Mundo

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Após a partida pouco convincente da seleção alemã contra o Equador (1 a 2), as críticas na Alemanha estão se intensificando.

Enquanto o Paraguai aguarda nas oitavas de final, pode haver um confronto com a grande favorita, a França, nas quartas de final. Os dois ex-jogadores da seleção nacional, Lukas Podolski e Toni Kroos, dão o alarme.

  • "Está faltando criatividade no nosso jogo. Simplesmente não estamos conseguindo colocar em prática nossa ideia de jogo no ataque. Isso me preocupa um pouco", explicou Podolski no programa 'Kroos & Kroos – A Copa do Mundo sob a lupa com Felix e Toni Kroos' no TikTok.

    E o apresentador Toni Kroos concordou: “Precisamos que Wirtz e Musiala estejam em plena forma, e no momento eles não estão. Se isso não mudar, não vai durar muito”, disse ele, lançando assim um aviso claro.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Críticas severas a Jamal Musiala

    Enquanto Wirtz foi substituído por Julian Nagelsmann no segundo tempo, aos 73 minutos, Musiala, embora tenha jogado até o fim, foi duramente criticado por ter “jogado futebol de criança”. Ambos, portanto, continuam longe de sua melhor forma.

    No entanto, Toni Kroos não quis negar que faltou vontade e espírito de luta ao time de Nagelsmann contra os robustos sul-americanos. “Simplesmente não somos um time físico”, explicou ele. “Isso não tem nada a ver com o fato de eles não darem tudo de si.”

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