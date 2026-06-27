"Se isso não mudar, não vai durar muito": Toni Kroos e Lukas Podolski apontam o grande problema da seleção alemã na Copa do Mundo

"Está faltando criatividade no nosso jogo. Simplesmente não estamos conseguindo colocar em prática nossa ideia de jogo no ataque. Isso me preocupa um pouco", explicou Podolski no programa 'Kroos & Kroos – A Copa do Mundo sob a lupa com Felix e Toni Kroos' no TikTok.

E o apresentador Toni Kroos concordou: “Precisamos que Wirtz e Musiala estejam em plena forma, e no momento eles não estão. Se isso não mudar, não vai durar muito”, disse ele, lançando assim um aviso claro.