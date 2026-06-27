Enquanto o Paraguai aguarda nas oitavas de final, pode haver um confronto com a grande favorita, a França, nas quartas de final. Os dois ex-jogadores da seleção nacional, Lukas Podolski e Toni Kroos, dão o alarme.
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"Se isso não mudar, não vai durar muito": Toni Kroos e Lukas Podolski apontam o grande problema da seleção alemã na Copa do Mundo
"Está faltando criatividade no nosso jogo. Simplesmente não estamos conseguindo colocar em prática nossa ideia de jogo no ataque. Isso me preocupa um pouco", explicou Podolski no programa 'Kroos & Kroos – A Copa do Mundo sob a lupa com Felix e Toni Kroos' no TikTok.
E o apresentador Toni Kroos concordou: “Precisamos que Wirtz e Musiala estejam em plena forma, e no momento eles não estão. Se isso não mudar, não vai durar muito”, disse ele, lançando assim um aviso claro.
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Críticas severas a Jamal Musiala
Enquanto Wirtz foi substituído por Julian Nagelsmann no segundo tempo, aos 73 minutos, Musiala, embora tenha jogado até o fim, foi duramente criticado por ter “jogado futebol de criança”. Ambos, portanto, continuam longe de sua melhor forma.
No entanto, Toni Kroos não quis negar que faltou vontade e espírito de luta ao time de Nagelsmann contra os robustos sul-americanos. “Simplesmente não somos um time físico”, explicou ele. “Isso não tem nada a ver com o fato de eles não darem tudo de si.”