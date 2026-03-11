“Se isso é gestão de pessoas, estou perplexo” – Igor Tudor criticado por ignorar Antonin Kinsky após substituir goleiro em péssimo início contra o Atlético de Madrid

O ex-goleiro do Manchester City, Joe Hart, que também passou por uma breve temporada no Spurs no final de sua carreira, ficou furioso ao perceber a reação “fria” do técnico interino do Tottenham após a substituição.

“Todo o estádio está sentindo pena dele. Ele passa por Tudor e nem sequer o cumprimenta. Se isso é gestão de pessoas, estou pasmo. Ele fica parado ali e finge que nada aconteceu”, disse Hart, indignado, à TNT Sports. “Estou simplesmente de coração partido pelo rapaz, absolutamente de coração partido. Esta equipa do Tottenham está completamente desorganizada neste momento.” O ex-ala do Liverpool e também comentarista da TNT, Steve McManaman, acrescentou: “Isso é o mais frio que pode ser.”