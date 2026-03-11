Getty/GOAL
“Se isso é gestão de pessoas, estou perplexo” – Igor Tudor criticado por ignorar Antonin Kinsky após substituir goleiro em péssimo início contra o Atlético de Madrid
Aposta errada na seleção
Kinsky passou por um verdadeiro pesadelo, com os anfitriões a alcançarem uma vantagem confortável de três golos em apenas 14 minutos e 59 segundos, o tempo mais curto em que uma equipa alguma vez ficou a perder por três golos numa partida a eliminar da Liga dos Campeões, de acordo com a Opta. Determinado a travar a hemorragia, Tudor tomou a decisão implacável de substituir Kinsky após apenas 17 minutos. O jovem goleiro, que cometeu dois erros graves, incluindo falhar um passe de volta rotineiro, foi visto deixando o campo e indo direto para o túnel. A frieza da substituição, com Tudor aparentemente oferecendo pouco consolo ao jovem perturbado na linha lateral, gerou um debate sobre as habilidades de gestão de pessoas do técnico em um momento tão delicado para uma carreira em ascensão.
Hart “pasmo” com a “frigidez” de Tudor
O ex-goleiro do Manchester City, Joe Hart, que também passou por uma breve temporada no Spurs no final de sua carreira, ficou furioso ao perceber a reação “fria” do técnico interino do Tottenham após a substituição.
“Todo o estádio está sentindo pena dele. Ele passa por Tudor e nem sequer o cumprimenta. Se isso é gestão de pessoas, estou pasmo. Ele fica parado ali e finge que nada aconteceu”, disse Hart, indignado, à TNT Sports. “Estou simplesmente de coração partido pelo rapaz, absolutamente de coração partido. Esta equipa do Tottenham está completamente desorganizada neste momento.” O ex-ala do Liverpool e também comentarista da TNT, Steve McManaman, acrescentou: “Isso é o mais frio que pode ser.”
Tudor defende mudança “necessária”
Após a derrota por 5 a 2, Tudor tentou justificar a mudança precoce como uma medida de proteção, afirmando: “Sou treinador há 15 anos e nunca fiz isso. Foi necessário fazer isso, preservar o jogador e a equipe. Situação incrível. Antes do jogo, foi a escolha certa, no momento em que estamos, pressão sobre Vicario. Tony [Kinsky] é um bom goleiro.”
O pesadelo de Madri agrava a miséria doméstica
A humilhação em Madri deixa o Spurs com a difícil tarefa de reconstruir a confiança abalada de Kinsky, mas a crise se estende muito além da Europa. Uma torcida furiosa agora exige a demissão de Tudor, já que o técnico interino não consegue impedir a queda alarmante do clube. O Tottenham atualmente ocupa a 16ª posição na Premier League, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Depois de perder suas quatro primeiras partidas em todas as competições, o técnico croata não conseguiu criar nenhum impulso. Com a ameaça muito real do rebaixamento para a Championship e sua aposta na Liga dos Campeões saindo pela culatra, seu breve mandato no norte de Londres parece estar chegando rapidamente ao fim.
