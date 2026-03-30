"Se Isak vale 150 milhões, Harry vale 250 milhões": o presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, volta a provocar o Liverpool

O experiente diretor do FCB está ainda mais satisfeito com o estilo de jogo atual do clube em geral e com o de Harry Kane em particular: “Ele descobriu esse lado de corrida sob o comando de Vincent Kompany. Ele está sempre na área defensiva em todas as jogadas de bola parada. E os passes! Ele dá passes de 70 metros para o Olise sem sair do lugar, é uma loucura.”

As conversas sobre o futuro do artilheiro após o término de seu contrato, no verão de 2027, ainda estão por vir, mas no Bayern continuam tranquilos. Afinal, Kane “não exerceu sua cláusula de rescisão, o que significa, em primeiro lugar, que ele está sob contrato aqui até o verão de 2027”, comemorou Hoeneß.

O contrato de Kane previa uma cláusula de rescisão, pela qual o craque poderia ter deixado o FCB no verão de 2026 por uma indenização de provavelmente 60 a 70 milhões de euros — mas ele teria que ativá-la até fevereiro, no máximo, o que Kane não fez.

“O que ouço e sinto”, disse Hoeneß agora, “é que ele e sua família se sentem extremamente bem aqui.” Mas o presidente honorário logo acrescentou uma advertência: “Mas nunca se sabe, se um saudita aparecer e colocar uma bolada de dinheiro na mesa… Mas ele se sente tão bem!”

O fator bem-estar é uma condição importante para Kane, que é um homem de família, razão pela qual ele já havia enfatizado várias vezes no passado que via com bons olhos uma renovação em Munique.

Se depender de Hoeneß, nada deve mudar no desempenho de Kane no futuro próximo, pois o astro pode “jogar nesse nível por pelo menos mais três ou quatro anos”, porque “ele é um profissional perfeito, que cuida do corpo. Ele está sempre na reabilitação, com os fisioterapeutas.”