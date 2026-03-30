Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
ISPO Munich 2025Getty Images News
Falko Blöding

Traduzido por

"Se Isak vale 150 milhões, Harry vale 250 milhões": o presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, volta a provocar o Liverpool

Bundesliga
Bayern de Munique
Liverpool
Premier League
A. Isak
H. Kane

Em comparação com a contratação mais cara do verão passado, o artilheiro do Bayern é uma situação totalmente diferente, na opinião de Uli Hoeneß.

O presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, elogiou o craque do FCB, Harry Kane — e aproveitou a ocasião para dar mais uma alfinetada no campeão inglês, o Liverpool.

  • Em entrevista à revista "kicker", o presidente do Bayern comentou: "O Alexander Isak do Liverpool custou 150 milhões de euros. Se ele vale 150, o Harry vale 250 milhões de euros." 

    Os Reds contrataram Isak no verão passado por 145 milhões de euros do Newcastle United, rival da Premier League. No entanto, o sueco não correspondeu às altas expectativas. Ele se lesionou com frequência e marcou apenas três gols em 16 partidas oficiais até agora. Atualmente, Isak está fora de ação devido a uma fratura na tíbia.

    • Publicidade
  • Uli HoeneßGetty

    Uli Hoeneß zomba várias vezes do Liverpool FC

    Não é a primeira vez que Hoeneß tira sarro do Liverpool, campeão inglês, e de sua intensa onda de contratações, que totalizou quase 500 milhões de euros no verão passado. Entre outras coisas, ele comentou na semana passada, no festival de IA 'data:unplugged' em Münster, sobre o suposto interesse dos Reds na estrela do Bayern, Michael Olise: “O Liverpool já gastou 500 milhões de euros este ano e está tendo uma temporada muito ruim. Não vamos contribuir para que eles joguem melhor no ano que vem.”

    No final de novembro, ele ironizou dizendo que o Liverpool só tinha mais “superestrelas” e “líderes” e nenhum “trabalhador” mais. Referindo-se a Florian Wirtz, que recusou a proposta de Hoeneß e do Bayern para uma transferência para Anfield Road, ele comentou sarcasticamente: “Já disse isso antes: em breve eles vão precisar de cinco bolas para jogar, porque as estrelas querem todas para si. Pobre Florian Wirtz, ele simplesmente não consegue a bola, porque Salah, Szoboszlai e todos os outros só querem jogar para si mesmos.”

  • Harry KaneGetty

    Hoeneß espera que Kane renove: "Ele se sente muito bem aqui"

    O experiente diretor do FCB está ainda mais satisfeito com o estilo de jogo atual do clube em geral e com o de Harry Kane em particular: “Ele descobriu esse lado de corrida sob o comando de Vincent Kompany. Ele está sempre na área defensiva em todas as jogadas de bola parada. E os passes! Ele dá passes de 70 metros para o Olise sem sair do lugar, é uma loucura.”

    As conversas sobre o futuro do artilheiro após o término de seu contrato, no verão de 2027, ainda estão por vir, mas no Bayern continuam tranquilos. Afinal, Kane “não exerceu sua cláusula de rescisão, o que significa, em primeiro lugar, que ele está sob contrato aqui até o verão de 2027”, comemorou Hoeneß.

    O contrato de Kane previa uma cláusula de rescisão, pela qual o craque poderia ter deixado o FCB no verão de 2026 por uma indenização de provavelmente 60 a 70 milhões de euros — mas ele teria que ativá-la até fevereiro, no máximo, o que Kane não fez.

    “O que ouço e sinto”, disse Hoeneß agora, “é que ele e sua família se sentem extremamente bem aqui.” Mas o presidente honorário logo acrescentou uma advertência: “Mas nunca se sabe, se um saudita aparecer e colocar uma bolada de dinheiro na mesa… Mas ele se sente tão bem!”

    O fator bem-estar é uma condição importante para Kane, que é um homem de família, razão pela qual ele já havia enfatizado várias vezes no passado que via com bons olhos uma renovação em Munique.

    Se depender de Hoeneß, nada deve mudar no desempenho de Kane no futuro próximo, pois o astro pode “jogar nesse nível por pelo menos mais três ou quatro anos”, porque “ele é um profissional perfeito, que cuida do corpo. Ele está sempre na reabilitação, com os fisioterapeutas.”

  • As transferências recordes do FC Bayern

    JogadorPosiçãoContratado porAnoValor da transferência
    Harry KaneAtaqueTottenham Hotspur202395 milhões de euros
    Lucas HernandezDefesaAtlético de Madrid201980 milhões de euros
    Luis DiazAtaqueLiverpool FC202570 milhões de euros
    Matthijs de LigtDefesaJuventus202267 milhões de euros
    Michael OliseAtaqueCrystal Palace202453 milhões de euros
Copa da Inglaterra
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Bundesliga
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB