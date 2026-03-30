O presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, elogiou o craque do FCB, Harry Kane — e aproveitou a ocasião para dar mais uma alfinetada no campeão inglês, o Liverpool.
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"Se Isak vale 150 milhões, Harry vale 250 milhões": o presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, volta a provocar o Liverpool
Em entrevista à revista "kicker", o presidente do Bayern comentou: "O Alexander Isak do Liverpool custou 150 milhões de euros. Se ele vale 150, o Harry vale 250 milhões de euros."
Os Reds contrataram Isak no verão passado por 145 milhões de euros do Newcastle United, rival da Premier League. No entanto, o sueco não correspondeu às altas expectativas. Ele se lesionou com frequência e marcou apenas três gols em 16 partidas oficiais até agora. Atualmente, Isak está fora de ação devido a uma fratura na tíbia.
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Uli Hoeneß zomba várias vezes do Liverpool FC
Não é a primeira vez que Hoeneß tira sarro do Liverpool, campeão inglês, e de sua intensa onda de contratações, que totalizou quase 500 milhões de euros no verão passado. Entre outras coisas, ele comentou na semana passada, no festival de IA 'data:unplugged' em Münster, sobre o suposto interesse dos Reds na estrela do Bayern, Michael Olise: “O Liverpool já gastou 500 milhões de euros este ano e está tendo uma temporada muito ruim. Não vamos contribuir para que eles joguem melhor no ano que vem.”
No final de novembro, ele ironizou dizendo que o Liverpool só tinha mais “superestrelas” e “líderes” e nenhum “trabalhador” mais. Referindo-se a Florian Wirtz, que recusou a proposta de Hoeneß e do Bayern para uma transferência para Anfield Road, ele comentou sarcasticamente: “Já disse isso antes: em breve eles vão precisar de cinco bolas para jogar, porque as estrelas querem todas para si. Pobre Florian Wirtz, ele simplesmente não consegue a bola, porque Salah, Szoboszlai e todos os outros só querem jogar para si mesmos.”
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Hoeneß espera que Kane renove: "Ele se sente muito bem aqui"
O experiente diretor do FCB está ainda mais satisfeito com o estilo de jogo atual do clube em geral e com o de Harry Kane em particular: “Ele descobriu esse lado de corrida sob o comando de Vincent Kompany. Ele está sempre na área defensiva em todas as jogadas de bola parada. E os passes! Ele dá passes de 70 metros para o Olise sem sair do lugar, é uma loucura.”
As conversas sobre o futuro do artilheiro após o término de seu contrato, no verão de 2027, ainda estão por vir, mas no Bayern continuam tranquilos. Afinal, Kane “não exerceu sua cláusula de rescisão, o que significa, em primeiro lugar, que ele está sob contrato aqui até o verão de 2027”, comemorou Hoeneß.
O contrato de Kane previa uma cláusula de rescisão, pela qual o craque poderia ter deixado o FCB no verão de 2026 por uma indenização de provavelmente 60 a 70 milhões de euros — mas ele teria que ativá-la até fevereiro, no máximo, o que Kane não fez.
“O que ouço e sinto”, disse Hoeneß agora, “é que ele e sua família se sentem extremamente bem aqui.” Mas o presidente honorário logo acrescentou uma advertência: “Mas nunca se sabe, se um saudita aparecer e colocar uma bolada de dinheiro na mesa… Mas ele se sente tão bem!”
O fator bem-estar é uma condição importante para Kane, que é um homem de família, razão pela qual ele já havia enfatizado várias vezes no passado que via com bons olhos uma renovação em Munique.
Se depender de Hoeneß, nada deve mudar no desempenho de Kane no futuro próximo, pois o astro pode “jogar nesse nível por pelo menos mais três ou quatro anos”, porque “ele é um profissional perfeito, que cuida do corpo. Ele está sempre na reabilitação, com os fisioterapeutas.”
As transferências recordes do FC Bayern
Jogador Posição Contratado por Ano Valor da transferência Harry Kane Ataque Tottenham Hotspur 2023 95 milhões de euros Lucas Hernandez Defesa Atlético de Madrid 2019 80 milhões de euros Luis Diaz Ataque Liverpool FC 2025 70 milhões de euros Matthijs de Ligt Defesa Juventus 2022 67 milhões de euros Michael Olise Ataque Crystal Palace 2024 53 milhões de euros