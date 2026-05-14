Devido às muitas tensões no elenco do Real, surgiram recentemente rumores sobre possíveis saídas. Entre elas, a de Federico Valverde, que sofreu um traumatismo cranioencefálico após uma discussão com Aurelien Tchouameni. Esse foi o ponto mais baixo do clima explosivo no vestiário, que dominou a mídia nas últimas semanas. Segundo Perez, no entanto, todos os jogadores se “dão muito bem”. Eventuais desentendimentos nos treinos fazem parte da “rotina” de qualquer clube. “O que não existe, porém, é a intenção maliciosa dessa campanha orquestrada”, esclareceu ele. Supostamente, um jogador teria repassado os acontecimentos do vestiário para a mídia. Perez declarou na referida coletiva de imprensa saber quem é o informante, sem citar nomes.

Além disso, Perez minimizou o tão citado poder do elenco de estrelas, que, segundo relatos coincidentes da mídia, teria se rebelado em parte contra Xabi Alonso — e com o qual seu sucessor, Álvaro Arbeloa, também estaria sofrendo. “Os treinadores é que mandam”, disse ele. “Não sei por que disse naquela época (no final de seu primeiro mandato; nota da redação) que teria educado mal os jogadores. Nunca falei com nenhum jogador. Nem mesmo com Mbappé, desde que ele está aqui. Bem, quando o vejo nos treinos, eu o cumprimento.”

Aos poucos, os dias de Arbeloa estão contados. O cargo provavelmente será assumido por José Mourinho. Mesmo que Pérez tenha se mantido discreto a respeito, ele é considerado um grande defensor do retorno do português. Acima de tudo, sua mão dura ao lidar com astros deve ser um critério.