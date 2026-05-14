No dia seguinte à sua memorável coletiva de imprensa na terça-feira, o técnico de 79 anos respondeu às perguntas do apresentador Josep Pedrerol, conhecido na Espanha, no canal de TV LA SEXTA — com quem ele ainda mantém um bom relacionamento, em comparação com outros veículos de comunicação — e explicou que o Real Madrid pretende reforçar o elenco no verão.
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"Se houver um bom jogador, eu o trago": Florentino Pérez anuncia ofensiva de contratações do Real Madrid
"É claro que haverá contratações", disse Pérez. "Sempre trouxemos os melhores. Trouxe o Figo, o Zidane, o Ronaldo, o Beckham — e, mais tarde, o Cristiano Ronaldo, o Kaká e o Benzema. Se houver um bom jogador, eu o trago."
Pérez não citou nomes. Questionado sobre o suposto interesse em Erling Haaland, que, apesar de seu contrato de longo prazo com o Manchester City (até 2034), já foi associado várias vezes recentemente a uma transferência para o Real ou o Barça, ele se mostrou cauteloso: “Não vou me pronunciar sobre isso. De verdade. Essa é uma tarefa da diretoria esportiva. Eu não me meto nisso.”
- (C)Getty Images
Os jogadores do Real Madrid têm poder demais? “Quem manda são os treinadores”
Devido às muitas tensões no elenco do Real, surgiram recentemente rumores sobre possíveis saídas. Entre elas, a de Federico Valverde, que sofreu um traumatismo cranioencefálico após uma discussão com Aurelien Tchouameni. Esse foi o ponto mais baixo do clima explosivo no vestiário, que dominou a mídia nas últimas semanas. Segundo Perez, no entanto, todos os jogadores se “dão muito bem”. Eventuais desentendimentos nos treinos fazem parte da “rotina” de qualquer clube. “O que não existe, porém, é a intenção maliciosa dessa campanha orquestrada”, esclareceu ele. Supostamente, um jogador teria repassado os acontecimentos do vestiário para a mídia. Perez declarou na referida coletiva de imprensa saber quem é o informante, sem citar nomes.
Além disso, Perez minimizou o tão citado poder do elenco de estrelas, que, segundo relatos coincidentes da mídia, teria se rebelado em parte contra Xabi Alonso — e com o qual seu sucessor, Álvaro Arbeloa, também estaria sofrendo. “Os treinadores é que mandam”, disse ele. “Não sei por que disse naquela época (no final de seu primeiro mandato; nota da redação) que teria educado mal os jogadores. Nunca falei com nenhum jogador. Nem mesmo com Mbappé, desde que ele está aqui. Bem, quando o vejo nos treinos, eu o cumprimento.”
Aos poucos, os dias de Arbeloa estão contados. O cargo provavelmente será assumido por José Mourinho. Mesmo que Pérez tenha se mantido discreto a respeito, ele é considerado um grande defensor do retorno do português. Acima de tudo, sua mão dura ao lidar com astros deve ser um critério.
Novo contrato para Vinicius? “Não há pressa”
Além disso, Pérez se pronunciou sobre a renovação do contrato de Vinícius Júnior, que ainda não foi concretizada, embora o brasileiro já tivesse declarado publicamente, há mais de um ano, que pretendia assinar um novo contrato em breve. “Não há pressa em renovar o contrato dele”, disse Perez – sabendo que o atacante poderia até mesmo sair de graça após a próxima temporada. “Ele ainda tem contrato para toda a próxima temporada. Mas não sou eu quem faz as renovações. Considero Vinicius um dos melhores jogadores do Real Madrid.”
O “melhor jogador”, no entanto, seria Kylian Mbappé, cuja relação com Vinicius também seria tensa. Desde a chegada deste último, no verão de 2024, os Merengues, porém, não conquistaram mais nenhum título. A culpa também seria dos árbitros, enfatizou Pérez, e criticou mais uma vez a expulsão de Eduardo Camavinga na partida de volta das quartas de final contra o Bayern de Munique. “Isso nos dói, porque o árbitro nos privou de uma semifinal maravilhosa e talvez até mesmo de uma final. Mas o árbitro não fez isso com má intenção. Ele simplesmente não percebeu que já havia mostrado um cartão amarelo quatro minutos antes. Se tivesse percebido, não teria dado o cartão.” Um fato que até mesmo os jogadores do Bayern comentaram depois da partida.