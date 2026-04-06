"Se fosse um colega, eu teria dado um soco nele": a fatídica visita de Kevin Großkreutz ao Brasil

No entanto, Großkreutz marcou um gol no exterior, e isso aconteceu alguns anos antes. O jogador de longa data do BVB e campeão mundial de 2014 marcou uma vez de pênalti no Brasil. Großkreutz participou de uma partida não oficial que é disputada anualmente entre duas favelas em Belo Horizonte.

Großkreutz certamente não esquecerá essa viagem no final de 2010. Mas isso tem menos a ver com sua atuação em uma praça de vila em um terreno extremamente lamacento do que com uma história louca que aconteceria poucos dias depois.

Großkreutz, que apesar das barreiras linguísticas sempre se deu bem com jogadores estrangeiros, visitou no Brasil seu companheiro de equipe e lenda do BVB, Dede, durante as férias semestrais deste em sua terra natal. No entanto, o ex-lateral-esquerdo já sabia, antes mesmo da viagem, que isso não seria fácil.