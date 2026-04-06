A documentação incompleta apresentada pelo Galatasaray à FIFA foi, na época, o motivo pelo qual Kevin Großkreutz não pôde jogar por vários meses após sua transferência do Borussia Dortmund para Istambul, no verão de 2015. E quando finalmente pôde jogar, ele se transferiu para o VfB Stuttgart — sem nunca ter disputado um único minuto pelo tradicional clube turco.
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"Se fosse um colega, eu teria dado um soco nele": a fatídica visita de Kevin Großkreutz ao Brasil
No entanto, Großkreutz marcou um gol no exterior, e isso aconteceu alguns anos antes. O jogador de longa data do BVB e campeão mundial de 2014 marcou uma vez de pênalti no Brasil. Großkreutz participou de uma partida não oficial que é disputada anualmente entre duas favelas em Belo Horizonte.
Großkreutz certamente não esquecerá essa viagem no final de 2010. Mas isso tem menos a ver com sua atuação em uma praça de vila em um terreno extremamente lamacento do que com uma história louca que aconteceria poucos dias depois.
Großkreutz, que apesar das barreiras linguísticas sempre se deu bem com jogadores estrangeiros, visitou no Brasil seu companheiro de equipe e lenda do BVB, Dede, durante as férias semestrais deste em sua terra natal. No entanto, o ex-lateral-esquerdo já sabia, antes mesmo da viagem, que isso não seria fácil.
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Por causa de Großkreutz: advertência severa de Zorc a Dede
Pouco antes, os jogadores do Borussia, que na época, sob o comando de Jürgen Klopp, já lideravam a tabela com dez pontos de vantagem após a primeira metade do campeonato, comemoravam sua festa de Natal. Lá, o diretor esportivo Michael Zorc chamou Dede, sua primeira contratação de todos os tempos, à parte e disse, diante da viagem que se aproximava: “Com o Kevin, você precisa tomar cuidado.” Zorc estava “muito sério” naquele momento, como Dede contou recentemente no podcast “Viertelstunde Fußball”, de Großkreutz e do comentarista Cornelius Küpper.
Mas ninguém encarou a viagem com muita cautela. “Primeiro, comemoramos alguns dias na minha cidade”, contou Dede. Großkreutz, que fez a viagem com um amigo, descreveu: “Na casa do Dede, também bebemos uma ou outra cerveja, durante quatro dias. Acho que bebemos sem parar. Acho que sempre havia 150 pessoas na casa.”
Dede teve, assim, rapidamente uma primeira impressão do que estava rolando. “Nos primeiros dias, eu vi o Kevin – meu Deus”, disse ele, e percebeu o que Zorc, com sabedoria e previsão, havia alertado: “Acho que preciso tomar muito cuidado. Sempre senti a pressão de que nada acontecesse.”
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Erro fatal na praia de Cabo Frio
Mas, claro, algo aconteceu: logo após converter o pênalti, Großkreutz e seu amigo de Belo Horizonte foram para a cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro — sem o Dede. Ele ficou mais alguns dias com os pais, mas mandou dois amigos para acompanhá-los.
Großkreutz lembrou-se de como Dede o alertou sobre a exposição solar: “Por favor, Kevin, passe protetor solar. Não importa como esteja o tempo.” Após a chegada ao hotel, Großkreutz sugeriu ao seu companheiro: “Vamos para a praia tomar umas cervejas.” Então, tomamos algumas cervejas. Talvez uma ou duas a mais, como sempre.
Großkreutz não havia esquecido o conselho urgente do ausente Dede, mas não o considerou necessário — um erro fatal, como logo se veria. “Na praia estava nublado e eu pensei: por que ele, sendo brasileiro, está passando protetor solar? Inacreditável, está nublado!”, contou Großkreutz. “Então tomei mais uma cerveja e tirei um cochilo rápido. Deitei na toalha e acabei dormindo.”
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"Acordei e meu ombro estava todo dolorido"
Segundo o meio-campista, um cochilo rápido acabou se transformando em duas horas. O sol havia queimado profundamente a pele de Großkreutz. “Acordei e meu ombro estava em frangalhos, completamente destruído. Tudo estava escorrendo, foi nojento. Não consigo nem descrever. Não era mais uma queimadura solar — era como se alguém tivesse jogado água quente em cima de você”, disse Großkreutz.
Provavelmente por causa do álcool, ele subestimou inicialmente a gravidade das queimaduras e pensou: “De alguma forma vai dar certo, eu acho. Tomei mais algumas cervejas.” A viagem de Großkreutz teria durado mais quatro dias, mas a pele purulenta e as dores insuportáveis o fizeram cair em si.
Dede, que não suspeitava de nada, recebeu então uma ligação de seus amigos. “Ele está todo vermelho”, disseram eles. “Eu pensei: um pouco vermelho, isso é normal. Mas então foi o Kevin quem atendeu e disse apenas: ‘Não estou me sentindo bem’. Foi aí que o alarme disparou na minha cabeça, eu imediatamente ouvi a voz do Zorc.”
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"Receita secreta" do Brasil: vinagre contra queimaduras solares
Dede entrou no carro e foi direto para a casa de Großkreutz. Quando o viu, “fiquei chocado”, contou ele. Uma amiga de Dede acabou tentando aliviar a situação com um método que Großkreutz chamava de “receita secreta”: vinagre deveria ajudar a pele queimada a se recuperar. No entanto, segundo Großkreutz: “Isso ardeu tanto que ainda doía uma hora depois. Se fosse um colega, eu teria dado um soco nele. Consegui passar o dia de alguma forma com cerveja, mas mesmo assim foi muito doloroso. Depois, deitei na cama, mas não deu certo. Não conseguia ficar deitado e não dormi a noite toda. O ombro estava acabado.”
Na manhã seguinte, Großkreutz tentou tomar ibuprofeno e ligou para o médico da equipe do Dortmund, Dr. Markus Braun. “Ele disse: ‘É complicado’. Eu também não queria ir ao médico no Brasil. Então falei para o Dede: ‘Acho que não faz mais sentido ficar aqui. Preciso voltar para casa’.”
Pouco depois, Großkreutz estava no avião – sem camisa. “Voei do Brasil para Frankfurt sem camisa. E aqui era inverno. Fiquei sentado bem ereto no avião, não conseguia me mexer. Também não conseguia dormir. Tomei analgésicos, mas não adiantaram nada. Fiquei sem camisa no aeroporto e me senti um pouco idiota”, disse ele.
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O ombro de Großkreutz ainda hoje apresenta cicatrizes
Großkreutz chegou no dia 31 de dezembro, por volta das 17h, e foi levado imediatamente ao consultório do Dr. Braun. Ele lhe aplicou injeções para a dor e receitou um creme para a terrível queimadura solar. “E depois fui comemorar o Ano Novo”, contou Großkreutz.
Cinco dias depois, o então jovem de 22 anos estava em campo no início dos treinos do BVB. “O que você fez de novo?”, perguntou Klopp. “Eu treinei, sim, mas durante a pré-temporada ainda estava descascando o corpo todo. Dava pra tirar a pele em qualquer lugar.” Dede revelou: “No começo, ele não podia tomar banho no vestiário, pra que ninguém visse. O Kevin tomava banho em casa.”
Großkreutz, cujo ombro queimado, segundo ele mesmo, levou muito tempo para sarar (“Demorou muito tempo, foi uma loucura”) e ainda hoje apresenta pequenas cicatrizes, não deixou transparecer nada disso em termos esportivos logo em seguida.
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"A queimadura solar nos deu o título"
Apenas nove dias após o retorno aos treinos, Großkreutz marcou os dois gols provavelmente mais importantes de sua passagem de seis anos pelo BVB. Na partida fora de casa contra o Bayer Leverkusen, que também é o próximo adversário dos westfalianos, ele explodiu logo após o intervalo: com dois gols e uma assistência entre os minutos 49 e 55, Großkreutz foi o herói da vitória por 3 a 1 – e abriu caminho para o Borussia conquistar o primeiro título da era Klopp contra seu maior rival.
Os jovens rebeldes de Klopp não deixaram mais a vantagem escapar. No final, terminaram sete pontos à frente do Leverkusen e conquistaram um título pela primeira vez após um jejum de nove anos.
Foi o início de uma das épocas de maior sucesso na história do clube de Dortmund. Ou, como disse Großkreutz, hoje com 37 anos: “A queimadura solar nos deu o título.”
Kevin Großkreutz: Estatísticas de desempenho pelo BVB
Período Jogos oficiais Gols Assistências Cartões amarelos 2009-2015 236 27 37 21