"Se fosse o próprio Julian Nagelsmann, eu ligaria!" Ex-jogador da seleção dá conselho a Oliver Baumann sobre a questão do goleiro

"Encararei a pré-temporada e, depois, a Copa do Mundo com muita confiança. Ele me demonstrou confiança. Ponto final", disse o goleiro do TSG Hoffenheim à Sky na tarde de sábado, após a derrota por 0 a 4 para o Borussia Mönchengladbach.

Poucas horas depois, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, evitou se comprometer abertamente e disse no programa ZDF-Sportstudio: “Mantenho minha posição inicial de que, primeiro, vou conversar com os jogadores. Sempre se entra em contato com o jogador primeiro, e isso ainda não aconteceu.”

Antes disso, a Sky havia noticiado que Neuer faria seu retorno à seleção alemã após se aposentar, após a Euro 2024 em casa. Neuer, Nagelsmann e o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, teriam chegado a um acordo sobre isso.

“Há um dia X em que a convocação será feita. Se eu começar a antecipar e anunciar coisas só porque me sinto pressionado e a Alemanha está discutindo certos assuntos, então não estou avaliando tudo o que vejo”, disse Nagelsmann, enfatizando que “cada jogador tem o direito de receber a informação diretamente de mim. Estou longe de me deixar levar.” Além disso, o técnico da seleção alemã destacou que “até hoje tem sido muito cuidadoso na comunicação com os jogadores”.