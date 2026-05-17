Quem será o goleiro titular da Alemanha na Copa do Mundo de 2026 nos EUA, no México e no Canadá? Essa é, sem dúvida, a questão mais discutida no mundo do futebol alemão atualmente — e o ex-jogador da seleção nacional Stefan Effenberg gostaria que Oliver Baumann tomasse a iniciativa nesse suposto duelo com Manuel Neuer.
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"Se fosse o próprio Julian Nagelsmann, eu ligaria!" Ex-jogador da seleção dá conselho a Oliver Baumann sobre a questão do goleiro
"Encararei a pré-temporada e, depois, a Copa do Mundo com muita confiança. Ele me demonstrou confiança. Ponto final", disse o goleiro do TSG Hoffenheim à Sky na tarde de sábado, após a derrota por 0 a 4 para o Borussia Mönchengladbach.
Poucas horas depois, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, evitou se comprometer abertamente e disse no programa ZDF-Sportstudio: “Mantenho minha posição inicial de que, primeiro, vou conversar com os jogadores. Sempre se entra em contato com o jogador primeiro, e isso ainda não aconteceu.”
Antes disso, a Sky havia noticiado que Neuer faria seu retorno à seleção alemã após se aposentar, após a Euro 2024 em casa. Neuer, Nagelsmann e o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, teriam chegado a um acordo sobre isso.
“Há um dia X em que a convocação será feita. Se eu começar a antecipar e anunciar coisas só porque me sinto pressionado e a Alemanha está discutindo certos assuntos, então não estou avaliando tudo o que vejo”, disse Nagelsmann, enfatizando que “cada jogador tem o direito de receber a informação diretamente de mim. Estou longe de me deixar levar.” Além disso, o técnico da seleção alemã destacou que “até hoje tem sido muito cuidadoso na comunicação com os jogadores”.
Oliver Kahn aposta em Baumann como titular
Portanto, continua a haver incerteza quanto à questão do goleiro da seleção alemã — uma situação que tanto o ex-goleiro da seleção Oliver Kahn quanto Effenberg consideram problemática no programa “Doppelpass” do Sport1. “Se eu estivesse no lugar de Oliver Baumann, pegaria o telefone agora mesmo e ligaria diretamente para Julian Nagelsmann”, explicou Effenberg, que “então também se pronunciaria publicamente sobre o assunto”.
Após as recentes atuações sólidas de Neuer e a renovação de seu contrato com o FC Bayern até 2027, o goleiro estaria novamente “à disposição”, segundo o jornalista Tobias Holtkamp — um cenário que até recentemente não era tão claro — e que agora coloca Nagelsmann em uma situação complicada.
“Aonde isso vai dar?”, respondeu Kahn em seguida. “No fim das contas, é o técnico da seleção que toma as decisões, e não o jogador. E ele disse que vamos para a Copa do Mundo com Oliver Baumann como titular – pelo menos foi assim que eu entendi.”
Por isso, o ex-goleiro se pronuncia claramente a favor de Baumann: “Ele não fez nada de errado. Ele mereceria ser o titular”, disse Kahn. “
Nagelsmann anunciará a escalação na quinta-feira
Nagelsmann anunciará sua lista de 26 convocados na quinta-feira, no Campus da DFB em Frankfurt/Main. Até lá, ele fará “62 ligações telefônicas”. É possível que ele também queira aguardar o resultado do exame de ressonância magnética de Neuer. O goleiro do Bayern de Munique precisou ser substituído no segundo tempo da vitória por 5 a 1 sobre o 1. FC Köln devido a problemas na panturrilha.
Neuer havia se aposentado da seleção alemã após a eliminação nas quartas de final contra a Espanha e 124 partidas internacionais. Ele disputaria sua quinta Copa do Mundo no torneio nos EUA, México e Canadá (de 11 de junho a 19 de julho). Neuer foi campeão mundial com a Alemanha no Brasil em 2014, mas o goleiro do FC Bayern também passou por duas grandes decepções em 2018 na Rússia e em 2022 no Catar, quando a seleção foi eliminada na fase de grupos.