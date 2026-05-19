"Se eu tivesse isso, poderia marcar mais gols": o atacante do VfB, Deniz Undav, inveja uma estrela do FC Bayern

Caso haja uma vitória no Estádio Olímpico de Berlim, Undav já tem um plano bem definido para a parte gastronômica das comemorações: “Se ganharmos, todo mundo vai comer um döner. Acho que não tem como escapar disso. Vou dar uma olhada em alguns vídeos do YouTube sobre os cinco melhores döner de Berlim antes e ver o que mais me agrada”, disse o atacante.

Dois dias antes da final da Copa, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, anunciará na quinta-feira a convocação alemã para a Copa do Mundo de 2026. Apesar de algumas manchetes negativas sobre sua relação com Nagelsmann, Undav tem boas chances de estar na lista e enfatizou: “Se eu for convocado, ficarei muito feliz.” Não há “nada mais bonito do que poder jogar pela sua seleção. Esse sempre foi o meu objetivo. Já fiquei superfeliz no Euro, mesmo tendo sido só sete minutos.”

Undav disputou a primeira de suas sete partidas pela seleção até agora em março de 2024, na vitória por 2 a 0 contra a França. Poucos meses depois, ele integrou a convocação da DFB para o Euro 2024 em casa, tendo entrado em campo por um breve período na partida da fase de grupos contra a Hungria (2 a 0).