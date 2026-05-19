"Acho que, em termos de jogo, dar passes e criar jogadas, eu também sou muito bom nisso. Mas ele tem uma calma diante do gol. Essa frieza", começou Undav, em entrevista à Sky, seu elogio a Kane.
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"Se eu tivesse isso, poderia marcar mais gols": o atacante do VfB, Deniz Undav, inveja uma estrela do FC Bayern
Sobre o jogador de 32 anos, que foi artilheiro da Bundesliga por três temporadas consecutivas desde que chegou a Munique, Undav observou: “Parece que, a cada chute a gol, ele faz uma breve pausa para se concentrar, respira fundo e só então chuta. E ter essa calma diante do gol é muito importante para um atacante, porque assim os chutes saem mais precisos”, afirmou Undav.
O jogador da seleção alemã continua: “Se você treinar isso todos os dias, vai ficar frio como gelo, e se eu tivesse um pouco disso, teria mais gols ou poderia marcar mais gols.”
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Deniz Undav antes da final da Copa contra o Bayern: “Podemos incomodá-los”
Kane marcou incríveis 58 gols em 50 partidas disputadas nesta temporada, considerando todas as competições. Com 36 gols na Bundesliga, o capitão da seleção inglesa teve grande participação na conquista do título de campeão pelo Bayern.
Undav ficou em segundo lugar na artilharia da Bundesliga – embora bem atrás de Kane, mas ainda assim com uma média impressionante de 19 gols. Em todas as competições, o jogador de 29 anos, que se classificou para a Liga dos Campeões com o VfB, soma atualmente 25 gols e 14 assistências em 45 partidas.
No sábado, Undav e companhia querem coroar a temporada animadora e derrotar o FCB na final da Copa da Alemanha. “Há um claro favorito, que é o FC Bayern. Não dá para fingir que não é assim, mas tudo pode acontecer em um jogo”, disse Undav, antecipando o confronto com Kane. “Estamos nos preparando bem, sabemos como o Bayern é bom. Sabemos que podemos atrapalhá-los, podemos irritá-los.”
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Deniz Undav espera conquistar o título em Berlim
Caso haja uma vitória no Estádio Olímpico de Berlim, Undav já tem um plano bem definido para a parte gastronômica das comemorações: “Se ganharmos, todo mundo vai comer um döner. Acho que não tem como escapar disso. Vou dar uma olhada em alguns vídeos do YouTube sobre os cinco melhores döner de Berlim antes e ver o que mais me agrada”, disse o atacante.
Dois dias antes da final da Copa, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, anunciará na quinta-feira a convocação alemã para a Copa do Mundo de 2026. Apesar de algumas manchetes negativas sobre sua relação com Nagelsmann, Undav tem boas chances de estar na lista e enfatizou: “Se eu for convocado, ficarei muito feliz.” Não há “nada mais bonito do que poder jogar pela sua seleção. Esse sempre foi o meu objetivo. Já fiquei superfeliz no Euro, mesmo tendo sido só sete minutos.”
Undav disputou a primeira de suas sete partidas pela seleção até agora em março de 2024, na vitória por 2 a 0 contra a França. Poucos meses depois, ele integrou a convocação da DFB para o Euro 2024 em casa, tendo entrado em campo por um breve período na partida da fase de grupos contra a Hungria (2 a 0).
Os números de Deniz Undav pelo VfB Stuttgart
Jogos
116
Gols
57
Assistências
30