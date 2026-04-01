"Se eu tiver que te matar, eu vou fazer isso": Estrela do Real Madrid deixa de lado a amizade com Michael Olise, do Bayern de Munique, na Liga dos Campeões

Caso o jogador de 23 anos entre em campo contra o Munique, é bem provável que tenha de enfrentar o ponta-direita do Bayern, Olise. Ele joga nos Blancos tanto no meio-campo central quanto na lateral-esquerda da defesa e, nesse caso, teria um grande desafio pela frente. Pois Olise está em grande forma: soma 16 gols e 27 assistências em 39 partidas oficiais nesta temporada.

O ex-jogador do Real, Sami Khedira, também está muito impressionado. “O Bayern tem em Michael Olise provavelmente o melhor ponta do mundo atualmente”, elogiou o campeão mundial de 2014 à Sport Bild.

Especulações de que o Real possa estar de olho no jogador de 24 anos são compreensíveis para ele: “Seria muito surpreendente se o Real não estivesse levando Olise a sério. Olise se encaixa na filosofia do clube. O Real não quer gastar muito dinheiro com estrelas já consagradas, mas sim investir em jogadores com potencial de desenvolvimento, com os quais ainda tenham pelo menos seis a oito anos de contrato.

Por isso, o pacote completo do ex-jogador do Crystal Palace é “ótimo”.

A tão esperada estreia de Olise no Bernabéu acontece na noite de terça-feira, na partida de ida da Liga dos Campeões. Oito dias depois, na Allianz Arena, será decidido qual dos dois candidatos ao título garantirá a vaga nas semifinais. Lá, o vencedor enfrentará o vencedor do confronto entre o PSG, campeão do ano passado, e o Liverpool.