AFP
Traduzido por
“Se eu tiver que sair em janeiro, vou sair”: Endrick fala sobre transferência após ser decisivo na vitória impressionante do Real Madrid por 4 a 3 sobre a Roma na Champions League
Herói que saiu do banco impulsiona reação italiana
Endrick admitiu que pode deixar o clube na janela de transferências de janeiro e falou abertamente sobre seu futuro após ajudar o Real Madrid a conquistar uma vitória de virada dramática contra a Roma. Acionado no lugar de Vinicius Junior aos 58 minutos, quando o Real Madrid perdia por 3 a 1 após o gol de abertura de Marten de Roon e os dois gols de Donyell Malen, o brasileiro virou o confronto. Após a defesa de sua cabeçada, Carlos Espi aproveitou a sobra para marcar aos 83 minutos e manter o time na disputa. Depois, Endrick subiu para cabecear o escanteio de Arda Guler e abriu caminho para Antonio Rudiger marcar o gol da vitória nos acréscimos.
- Giuseppe Maffia
Jovem celebra chamado inesperado à beira do campo
Antes de sua participação decisiva em uma noite em que Kylian Mbappe se tornou, aos 27 anos, o jogador mais jovem a chegar a 100 partidas na Champions League, a ex-promessa do Palmeiras havia disputado apenas uma partida oficial em toda a temporada.
Ao comentar a surpresa por ter entrado em campo tão cedo, Endrick disse aos jornalistas na coletiva após a partida: "Estou muito feliz. Foi um jogo muito difícil. Eu estava no banco, apenas agradecendo a Deus por estar aqui. Quando o treinador me chamou, fiquei surpreso, porque ainda era muito cedo. Eu não jogava aqui havia muito tempo e estava com muita fome de jogar. Foi isso que levei para o jogo, e fui bem."
Ao detalhar as instruções táticas que recebeu do treinador antes de entrar em campo, o atacante acrescentou em entrevista à TNT Sports Brasil: "Ele me disse para entrar em campo e me divertir, e para marcar quem eu tinha que marcar, que era o camisa 3 deles. Foi exatamente o que fiz no jogo."
“Se eu tiver que sair em janeiro, vou sair”
De volta após um período de empréstimo ao Lyon, da França, o atacante tem contrato com o Real Madrid até junho de 2030 e já despertou grande interesse de dois clubes da Serie A, Milan e Roma. No entanto, a ESPNinforma que o presidente do clube, Florentino Perez, e a diretoria do Real Madrid são totalmente contrários a autorizar uma saída antecipada, enquanto Mourinho está decidido a dar ao jovem mais oportunidades no time principal.
Ao comentar as especulações sobre seu futuro e sua relação com o técnico português, Endrick explicou: “Vou levando um dia de cada vez. Se tiver que sair em janeiro, vou sair; se tiver que ficar, vou ficar. Farei o que Deus colocar no meu coração. Sou muito grato ao Mourinho. Ele é um dos primeiros treinadores que realmente conversou comigo. Confio nele plenamente. Enquanto estiver aqui, meu trabalho não é jogar para que o treinador vença, mas pelo Real Madrid. Mas, por tudo o que ele está fazendo por mim, vou lutar por ele e pelo Real.”
Na véspera do confronto com a Roma, Mourinho descartou uma saída em janeiro. O técnico disse à TNT Sports: “Pode esquecer, pode esquecer. Esqueça os clubes interessados. É melhor que eles se sentem, senão vão se cansar de esperar. É um jogador de quem gosto muito, com um potencial incrível. Ele é muito importante para nós. Quem estiver interessado nele terá uma disputa séria comigo, porque acredito que ele não precisa sair por empréstimo e terá muito sucesso aqui.”
- LaPresse
Suspensão em competição nacional abre oportunidade para ser titular
As esperanças de Endrick de conquistar uma vaga fixa entre os titulares ganharam um impulso imediato após a suspensão de quatro jogos em competições nacionais imposta a Vinicius por sua expulsão contra o Villarreal. O jogador de 20 anos pode agora comandar o ataque quando o Real Madrid receber o Sevilla em 18 de outubro. Três dias depois, o time terá outro desafio europeu em casa, contra o RB Leipzig. Seu faro de gol também será fundamental quando o Real Madrid visitar o arquirrival Barcelona em um El Clasico de grande importância, em 24 de outubro.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.