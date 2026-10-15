Antes de sua participação decisiva em uma noite em que Kylian Mbappe se tornou, aos 27 anos, o jogador mais jovem a chegar a 100 partidas na Champions League, a ex-promessa do Palmeiras havia disputado apenas uma partida oficial em toda a temporada.

Ao comentar a surpresa por ter entrado em campo tão cedo, Endrick disse aos jornalistas na coletiva após a partida: "Estou muito feliz. Foi um jogo muito difícil. Eu estava no banco, apenas agradecendo a Deus por estar aqui. Quando o treinador me chamou, fiquei surpreso, porque ainda era muito cedo. Eu não jogava aqui havia muito tempo e estava com muita fome de jogar. Foi isso que levei para o jogo, e fui bem."

Ao detalhar as instruções táticas que recebeu do treinador antes de entrar em campo, o atacante acrescentou em entrevista à TNT Sports Brasil: "Ele me disse para entrar em campo e me divertir, e para marcar quem eu tinha que marcar, que era o camisa 3 deles. Foi exatamente o que fiz no jogo."