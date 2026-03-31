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Harry Kane England 2025Getty
Christian Guinin

Traduzido por

"Se eu fosse o Harry Kane, abordaria o assunto": ex-jogador da seleção nacional faz uma exigência clara ao artilheiro do Bayern de Munique

Amistosos
Inglaterra x Japão
Inglaterra
Japão
T. Tuchel
H. Kane

Diante das desistências de cada vez mais jogadores profissionais do Arsenal para o próximo jogo pela seleção, o ex-jogador da seleção inglesa Gabriel Agbonlahor exigiu uma reação clara do atacante do Bayern, Kane.

Assim, o técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, não poderá contar com as quatro estrelas do Arsenal — Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke e Eberechi Eze — para o amistoso desta terça-feira à noite contra o Japão (20h45), já que todos eles ou deixaram a seleção mais cedo e voltaram para Londres, ou nem sequer embarcaram para a viagem.

  • Como também os jogadores do Arsenal Martin Zubimendi (Espanha), Piero Hincapie (Equador), William Saliba (França), Gabriel (Brasil), Martin Ödegaard (Noruega), Jurrien Timber (Holanda) e Leandro Trossard (Bélgica) não estão à disposição de suas respectivas seleções por diversos motivos, Agbonlahor suspeita que haja um esquema por trás disso.

    Embora ele compreenda que o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, gostaria de ter todos os jogadores o mais em forma e prontos para jogar possível na reta final da temporada, isso ocorre às custas das seleções nacionais, que, por sua vez, enfrentariam problemas com vistas à próxima Copa do Mundo.

    “Simplesmente não acho certo que os jogadores abram mão de disputar partidas pela seleção. É uma honra jogar pelo seu país. Para mim, isso simplesmente não faz sentido”, reclamou Agbonlahor na talkSPORT, dirigindo-se diretamente ao capitão da Inglaterra, Kane: “Se eu fosse Harry Kane, abordaria o assunto e diria: ‘Vamos lá, rapazes, não vamos voltar à época de quatro ou cinco anos atrás, quando os jogadores estavam sempre se retirando da seleção’.”

    Em casos extremos, poderia-se até pensar em consequências mais severas para jogadores que deliberadamente faltassem aos jogos da seleção. “Você perde o próximo jogo da Premier League se desistir de uma convocação para a seleção. Vou te dizer uma coisa: os jogadores vão parar de desistir”, afirmou Agbonlahor.

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  • tuchel(C)Getty Images

    Tuchel confirma lesões de Saka e Rice

    Pelo menos no caso de Rice e Saka, Tuchel esclareceu em uma coletiva de imprensa que ambos apresentavam uma lesão leve e, por isso, não estavam aptos para jogar. “Eles passaram por exames médicos e queriam muito jogar, só para deixar as coisas claras”, enfatizou o alemão. “Eles queriam muito estar em campo. Mas simplesmente não fazia sentido correr esse risco.”

    Mais para o final do ano, talvez fosse possível colocá-los em campo, mas como o Arsenal ainda está disputando três competições, o risco seria alto demais: “Talvez, se fosse o último jogo da temporada, nós os tivéssemos mantido e tentado de tudo. Mas, nesta fase da temporada, simplesmente não fazia sentido. O risco de a lesão piorar era grande demais”, afirmou Tuchel.

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