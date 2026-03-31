"Se eu fosse o Harry Kane, abordaria o assunto": ex-jogador da seleção nacional faz uma exigência clara ao artilheiro do Bayern de Munique

Como também os jogadores do Arsenal Martin Zubimendi (Espanha), Piero Hincapie (Equador), William Saliba (França), Gabriel (Brasil), Martin Ödegaard (Noruega), Jurrien Timber (Holanda) e Leandro Trossard (Bélgica) não estão à disposição de suas respectivas seleções por diversos motivos, Agbonlahor suspeita que haja um esquema por trás disso.

Embora ele compreenda que o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, gostaria de ter todos os jogadores o mais em forma e prontos para jogar possível na reta final da temporada, isso ocorre às custas das seleções nacionais, que, por sua vez, enfrentariam problemas com vistas à próxima Copa do Mundo.

“Simplesmente não acho certo que os jogadores abram mão de disputar partidas pela seleção. É uma honra jogar pelo seu país. Para mim, isso simplesmente não faz sentido”, reclamou Agbonlahor na talkSPORT, dirigindo-se diretamente ao capitão da Inglaterra, Kane: “Se eu fosse Harry Kane, abordaria o assunto e diria: ‘Vamos lá, rapazes, não vamos voltar à época de quatro ou cinco anos atrás, quando os jogadores estavam sempre se retirando da seleção’.”

Em casos extremos, poderia-se até pensar em consequências mais severas para jogadores que deliberadamente faltassem aos jogos da seleção. “Você perde o próximo jogo da Premier League se desistir de uma convocação para a seleção. Vou te dizer uma coisa: os jogadores vão parar de desistir”, afirmou Agbonlahor.