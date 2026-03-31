Assim, o técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, não poderá contar com as quatro estrelas do Arsenal — Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke e Eberechi Eze — para o amistoso desta terça-feira à noite contra o Japão (20h45), já que todos eles ou deixaram a seleção mais cedo e voltaram para Londres, ou nem sequer embarcaram para a viagem.
Traduzido por
"Se eu fosse o Harry Kane, abordaria o assunto": ex-jogador da seleção nacional faz uma exigência clara ao artilheiro do Bayern de Munique
Como também os jogadores do Arsenal Martin Zubimendi (Espanha), Piero Hincapie (Equador), William Saliba (França), Gabriel (Brasil), Martin Ödegaard (Noruega), Jurrien Timber (Holanda) e Leandro Trossard (Bélgica) não estão à disposição de suas respectivas seleções por diversos motivos, Agbonlahor suspeita que haja um esquema por trás disso.
Embora ele compreenda que o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, gostaria de ter todos os jogadores o mais em forma e prontos para jogar possível na reta final da temporada, isso ocorre às custas das seleções nacionais, que, por sua vez, enfrentariam problemas com vistas à próxima Copa do Mundo.
“Simplesmente não acho certo que os jogadores abram mão de disputar partidas pela seleção. É uma honra jogar pelo seu país. Para mim, isso simplesmente não faz sentido”, reclamou Agbonlahor na talkSPORT, dirigindo-se diretamente ao capitão da Inglaterra, Kane: “Se eu fosse Harry Kane, abordaria o assunto e diria: ‘Vamos lá, rapazes, não vamos voltar à época de quatro ou cinco anos atrás, quando os jogadores estavam sempre se retirando da seleção’.”
Em casos extremos, poderia-se até pensar em consequências mais severas para jogadores que deliberadamente faltassem aos jogos da seleção. “Você perde o próximo jogo da Premier League se desistir de uma convocação para a seleção. Vou te dizer uma coisa: os jogadores vão parar de desistir”, afirmou Agbonlahor.
- (C)Getty Images
Tuchel confirma lesões de Saka e Rice
Pelo menos no caso de Rice e Saka, Tuchel esclareceu em uma coletiva de imprensa que ambos apresentavam uma lesão leve e, por isso, não estavam aptos para jogar. “Eles passaram por exames médicos e queriam muito jogar, só para deixar as coisas claras”, enfatizou o alemão. “Eles queriam muito estar em campo. Mas simplesmente não fazia sentido correr esse risco.”
Mais para o final do ano, talvez fosse possível colocá-los em campo, mas como o Arsenal ainda está disputando três competições, o risco seria alto demais: “Talvez, se fosse o último jogo da temporada, nós os tivéssemos mantido e tentado de tudo. Mas, nesta fase da temporada, simplesmente não fazia sentido. O risco de a lesão piorar era grande demais”, afirmou Tuchel.