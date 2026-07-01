“Se eu fosse ele, faria isso!” – Lamine Yamal apoia o “grande jogador” Julian Álvarez para que ele concretize a transferência do Atlético de Madrid para o Barcelona

Yamal não escondeu seu entusiasmo em relação à possibilidade de jogar ao lado de Álvarez no Barcelona. Em entrevista ao programa “El Larguero”, da base da Espanha para a Copa do Mundo, o ponta deixou claro que o atacante do Atlético de Madrid seria recebido de braços abertos pelo elenco blaugrana caso decida concretizar sua transferência para a Catalunha neste verão.

“No momento, não penso muito nisso, mas espero que sim, porque ele é um grande jogador”, disse Yamal quando questionado sobre a possível transferência. “Se ele vier, vamos recebê-lo de braços abertos. Ele virá para o melhor clube do mundo, com a melhor torcida do mundo e na melhor cidade do mundo, na minha opinião. Então, se eu fosse ele, aceitaria. Se ele quiser vir, estamos esperando por ele, pode vir.”



