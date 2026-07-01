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“Se eu fosse ele, faria isso!” – Lamine Yamal apoia o “grande jogador” Julian Álvarez para que ele concretize a transferência do Atlético de Madrid para o Barcelona
Yamal faz sua proposta a Alvarez
Yamal não escondeu seu entusiasmo em relação à possibilidade de jogar ao lado de Álvarez no Barcelona. Em entrevista ao programa “El Larguero”, da base da Espanha para a Copa do Mundo, o ponta deixou claro que o atacante do Atlético de Madrid seria recebido de braços abertos pelo elenco blaugrana caso decida concretizar sua transferência para a Catalunha neste verão.
“No momento, não penso muito nisso, mas espero que sim, porque ele é um grande jogador”, disse Yamal quando questionado sobre a possível transferência. “Se ele vier, vamos recebê-lo de braços abertos. Ele virá para o melhor clube do mundo, com a melhor torcida do mundo e na melhor cidade do mundo, na minha opinião. Então, se eu fosse ele, aceitaria. Se ele quiser vir, estamos esperando por ele, pode vir.”
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Simeone está pronto para autorizar a saída
A tentativa de contratação do jogador da seleção argentina ocorre em um momento de grande tensão na capital espanhola. Notícias sugerem que Diego Simeone chegou ao limite com o atacante, após suas tentativas públicas de forçar uma transferência para um rival da La Liga. O técnico do Atlético, conhecido por exigir dedicação inabalável, parece disposto a deixar o campeão da Copa do Mundo sair para preservar a união no vestiário.
Álvarez já comunicou sua intenção de deixar o Metropolitano, após passar duas temporadas sob o comando de Simeone. Apesar de sua produtividade em campo, o jogador busca um novo desafio onde possa ser o protagonista indiscutível no ataque, um papel que o Barcelona está ansioso para oferecer, enquanto planeja o futuro de longo prazo de seu ataque.
O consenso no vestiário do Camp Nou
Yamal não é o único peso-pesado do Barcelona a se pronunciar sobre a possível chegada do ex-jogador do Manchester City. O craque do meio-campo, Pedri, admitiu abertamente, a respeito da possível transferência, que “quer os melhores jogadores no clube”, embora tenha observado que ainda há muitos obstáculos financeiros a serem superados antes que o acordo possa ser formalizado.
O gigante catalão estaria preparando uma oferta gigantesca para contratar seu principal alvo, vendo-o como o sucessor ideal de Robert Lewandowski. No entanto, a diretoria do clube precisa lidar com uma situação financeira complexa para atender às exigências do Atlético de Madrid, que incluem um acréscimo significativo pelo fato de a venda ser para um concorrente direto na disputa pelo título da La Liga.
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Impasse na capital
Embora o desejo do jogador seja claro, o Atlético está preparado para adotar uma postura firme. A diretoria do clube prefere, de longe, vender seu principal craque a um clube do exterior do que fortalecer um rival, e já apontou para uma cláusula de rescisão elevada para proteger seus interesses. Negociar um meio-termo será o maior desafio para Joan Laporta e Deco neste verão.
Por enquanto, a saga parece destinada a ser uma das histórias marcantes da janela de transferências pós-Copa do Mundo. Com Yamal e outros membros do elenco estendendo publicamente o tapete vermelho, a pressão recai sobre a diretoria do Barcelona para encontrar os recursos necessários para trazer um dos atacantes mais cobiçados do mundo para o Camp Nou e encerrar sua passagem por Madri.