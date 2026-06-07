"Se eu estivesse no lugar de Kompany...": O técnico da seleção francesa se pronuncia sobre os rumores de transferência envolvendo Michael Olise, do Bayern de Munique

Nos últimos dias, Olise foi associado, entre outras coisas, a uma possível transferência para o Real Madrid. Na turbulenta campanha para a presidência do clube, o atual presidente Florentino Pérez e o adversário Enrique Riquelme disputam a simpatia dos sócios com promessas de transferências, em alguns casos, absurdas.

Olise também deve ter um papel nisso. Pérez anunciou em uma entrevista na última quinta-feira que, caso vença as eleições, pretende apresentar imediatamente uma oferta de 150 milhões de euros por um grande astro. Segundo relatos da mídia, trata-se do jogador ofensivo do Bayern de Munique.

Deschamps não se mostrou muito surpreso, diante do excelente desempenho de Olise na última temporada, que ele esteja na mira do Real Madrid. “Posso imaginar que ele também receba ofertas de outros clubes. Não me preocupo que ele não consiga ter o mesmo desempenho em outros clubes como no Bayern de Munique ou na seleção francesa”, disse o técnico de 57 anos.