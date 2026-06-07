Em entrevista ao jornal esportivo espanhol Marca, o técnico da seleção francesa se pronunciou sobre as especulações em torno do atacante de 24 anos do clube alemão recordista de títulos.
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"Se eu estivesse no lugar de Kompany...": O técnico da seleção francesa se pronuncia sobre os rumores de transferência envolvendo Michael Olise, do Bayern de Munique
Nos últimos dias, Olise foi associado, entre outras coisas, a uma possível transferência para o Real Madrid. Na turbulenta campanha para a presidência do clube, o atual presidente Florentino Pérez e o adversário Enrique Riquelme disputam a simpatia dos sócios com promessas de transferências, em alguns casos, absurdas.
Olise também deve ter um papel nisso. Pérez anunciou em uma entrevista na última quinta-feira que, caso vença as eleições, pretende apresentar imediatamente uma oferta de 150 milhões de euros por um grande astro. Segundo relatos da mídia, trata-se do jogador ofensivo do Bayern de Munique.
Deschamps não se mostrou muito surpreso, diante do excelente desempenho de Olise na última temporada, que ele esteja na mira do Real Madrid. “Posso imaginar que ele também receba ofertas de outros clubes. Não me preocupo que ele não consiga ter o mesmo desempenho em outros clubes como no Bayern de Munique ou na seleção francesa”, disse o técnico de 57 anos.
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Deschamps sobre o futuro de Olise: “Não há escolha certa ou errada”
Olise é, afinal, “uma estrela brilhante e está entre os melhores jogadores do mundo”, continuou Deschamps. “A exposição na mídia não é bem o seu forte, como se costuma dizer. Mas o que importa é o que acontece em campo; fora disso, ele tem sua própria vida, mas teve uma ascensão fantástica.”
No entanto, o técnico da Seleção Francesa não quis dar nenhum conselho ao seu pupilo sobre seus planos para o futuro. “Ele sabe muito bem se vai ficar no FC Bayern de Munique ou se precisa de uma mudança de ares. Não há escolha certa ou errada”, disse Deschamps. “Se eu estivesse no lugar de Kompany ou do presidente do Bayern, é claro que acharia muito, muito bom tê-lo no time e que ele ficasse no FC Bayern.”
Olise tem contrato com o FC Bayern de Munique até 2029. No passado, os dirigentes do clube alemão, recordista em títulos, enfatizaram incansavelmente que o jogador de 24 anos não estaria à venda na próxima janela de transferências.